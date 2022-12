Humo’s muzikale cadeautips om mee uit te pakken: de kauwgum van Yungblud, een 17-snarige basgitaar en de grappigste muziekbiografie van 2022

We zijn halverwege december, een periode die traditioneel wordt gekenmerkt door lauwe Glühwein, wintertenen en – ho-ho-hola! – keuzestress. Want die kerstcadeaus kopen zichzelf niet. Wat legt u uw geliefden deze keer onder de kerstboom, hoe vermijdt u teleurgestelde reacties en hoeveel nieren heeft u daarvoor over? Humo helpt met vijftien vrolijke deuntjes fluitende TTT-cadeautips.

Yungblud - Masterpieces

Uit de deelverzameling tussen ‘te duur’ en ‘te onnozel’: de New Yorkse juwelier Greg Yuna ontwierp een serie van vijftien unieke halskettingen, met in het hart van het juweel telkens een door de hyperkinetische retro-poppunker Yungblud zelf platgesjiekte kauwgum. Het betreffen Cobalt Peppermint 5-tuttefrutten, en ze werden uitgespuwd tijdens Yungbluds zomertournee van 2022. Na u!

Otamatone

Origineel elektronisch muziekinstrument, ontworpen in Japan door de broers Masamichi en Nobumichi Tosa en de voorbije jaren erg populair geworden op YouTube en TikTok. Lijkt op een kruising van een achtste noot, een pollepel en een spermacel. Het vibrerende wahwah-geluid heeft iets van dat van een theremin. En de aankoopprijs is democratisch.

Dan Charnas - ‘Dilla Time’

Fascinerende, sterke, bij momenten charmante biografie van J Dilla. James Dewitt Yancey stierf al in 2006 (op zijn 32ste), maar zijn schaduw wordt steeds langer. Hij wordt algemeen beschouwd als één van de invloedrijkste hiphopproducers aller tijden. ‘Wat Dilla creëerde was a third path of rhythm,’ schrijft journalist, platenbaas en professor Dan Charnas. ‘Hij bracht ons iets wat nog niet bestond, sindsdien al duizenden keer gekopieerd werd en nog altijd fris aanvoelt: een nieuw soort tijdgevoel, een extra dimensie: Dilla Time.’

Shana Goldin-Perschbacher - ‘Queer Country’

Country geldt als het ultieme redneckgenre, waar mannen macho’s zijn en vrouwen onderdanig. Maar dat clichébeeld klopt niet langer. Van Lil Nas X en de immer gemaskerde Orville Peck via T.J. Osborne tot Brandi Carlile en dragqueen Trixie Mattel: country wordt flamboyanter, kleurrijker, gepast relnichterig, meer camp en meer queer. Muziekprofessor Shana Goldin-Perschbacher schreef met ‘Queer Country’ een boek over het fenomeen, dat niet eens zo nieuw blijkt te zijn.

The Cramps - ‘...Off the Bone’

Wat ‘Stranger Things’ voor Kate Bush deed, vermag de nieuwe Tim Burton-reeks ‘Wednesday’ (over de apenjaren van de ‘Addams Family’-dochter) nu voor The Cramps: het oude goud wordt opgeblonken. Wie sinds de bewuste aflevering nog af en toe terugdenkt aan de scène waarin Wednesday (Jenna Ortega) op ‘Goo Goo Muck’ danst, en nu ook de andere muziek van Lux Interior en Poison Ivy (toonaangevende missionarissen van de horrorpunk) wil verkennen: begin bij deze prima compilatieplaat uit 1983.

Nick Cave & Séan O’Hagan - ‘Faith, Hope & Carnage’

Op de allereerste pagina van ‘Faith, Hope & Carnage’ zegt Nick Cave dat hij een hartsgrondige hekel heeft aan interviews: een mild ontmoedigend begin van wat eigenlijk een 304 pagina’s tellend interview is. Maar journalist Séan O’Hagan stelt de juiste vragen en graaft behendig steeds dieper. ‘Faith, Hope & Carnage’ is een unieke, indringende, bij momenten wrange, altijd eerlijke, soms geestige en hoedanook entertainende blik in de moordkuil van de man die alles meemaakte en daarna ook nog eens twee zonen verloor.

Jarvis Cocker - ‘Good Pop, Bad Pop’

Jarvis Cocker, de excentriek-flegmatieke voorman van wijlen Pulp en tegenwoordig JARV IS, schreef de grappigste muzikale autobiografie van 2022. Gegarandeerd: tranen met tuiten, of geld terug. Rode draad: 100 ogenschijnlijk banale voorwerpen die essentieel waren tijdens Cockers kinder-, puber- en andere vormende jaren. Over pakweg ‘Common People’ en die keer dat hij zijn bloot gat aan Michael Jackson liet zien, schrijft hij niet in (goede titel!) ‘Good Pop, Bad Pop’. Verwacht dus nog een deel 2.

Beastie Boys Action Figures

Met veel zin voor detail gemaakte speelgoedversies van de personages uit de ‘Sabotage’-video: ‘Bobby, the Rookie’ heeft een mini-donut in z’n plastic handen, ‘Cochese’ twee bananen. Dezelfde online handelaar, Super 7, verkoopt ook mini-me’s van wijlen Metallica-bassist Cliff Burton, RZA, Grandmaster Flash, Eddie van Iron Maiden, Johnny Cash, en Papa Emeritus van Ghost.

17-snarige basgitaar

For the man who has everything: Elwood Francis, ZZ Top-bassist sinds de dood van Dusty Hill, speelde vorige maand live op een knalgele basgitaar met maar liefst 17 (!) snaren. Ziet er niet uit, maar je maakt er wel een entrée mee.

‘Houseplant Vinyl Box Set Vol. 1’

Set van drie vinylplaten voor de muziekminnende stoner: de songs werden zo geselecteerd dat ze de perfecte soundtrack bij uw groene roes zouden moeten verbeelden, met aparte keuzes voor liefhebbers van indica-wiet (groepen als Phosphorescent, Khruangbin), sativa (Kevin Morby, Tommy McGee) dan wel een mélange van beide. Zorgvuldig gecureerd door acteur en (bijna) ’s werelds beroemdste marihuanagebruiker Seth Rogen, tevens zaakvoerder van Houseplant.

Joni Mitchell - ‘The Asylum Albums (1972-1975)’

Nadat ze decennialang van de radar was verdwenen, was folkicoon, parttime rebel en fulltime kluizenaar Joni Mitchell (79) dit jaar weer overal. Straks ook op uw platenspeler, want het onlangs uitgebrachte ‘The Asylum Albums (1972-1975)’ is een handzaam vormgegeven box met digitaal afgestofte versies van onder meer ‘For the Roses’ en het magistrale ‘Court and Spark’.

Het beste uit ‘de New Wave 100’

Driedubbele lp met 30 van de beste tracks uit de duisterste jaren 80. Geplukt uit de radio-countdown ‘De New Wave 100’ en dus gecureerd door de luisteraars van radiozender Willy. Ontbreken, naast de grootste klassiekers van The Cure, Sisters of Mercy en Anne Clark evenmin: ‘Kontrole’ (De Brassers), ‘Winning’ (The Sound), ‘How Much Are They?’ (Jah Wobble), ‘Voor de dood’ (Aroma di Amore) en ‘No Tears’ (Tuxedomoon). Strijk uw donkerste frak!

Sinéad Gleeson & Kim Gordon - ‘This Woman’s Work: Essays on Music’

Bundeling van zestien muziekessays van vrouwen, geredigeerd door schrijfster Sinéad Gleeson en halfgodin Kim Gordon. Met rake uithalen naar het muzikale patriarchaat en enkele scherpe feministische analyses, maar vooral veel passie, liefde voor de muziek en herkenbare emoties van, voor en over moeders. Wordt verkocht als ‘een alternatief’, want de muziekgeschiedenis wordt al te lang bijna uitsluitend door mannen geschreven.

Learn to Mix & Spin DJ Pad

Voor de dj die de appel niet te ver van de boom wil laten vallen: een draaitafel voor de beginnende turntablist (1 tot 5 jaar).

Queen - ‘The Miracle (Collector’s Edition)’

Freddie Mercury leeft! Eén van de talrijke bonussen op de ‘Collector’s Edition’ van ‘The Miracle’ (studioplaat 13 van Queen uit 1989) is een schijfje met onuitgegeven materiaal genaamd ‘The Miracle Sessions’: druk op play en meer dan een uur lang bent u een almaar vrolijkere vlieg op de muur terwijl één van de grootste songschrijvers en performers aller tijden de focus verlegt van zijn godverdomse aidsdiagnose naar zijn grootste liefde – de muziek – en met zijn bandmaats een heerlijk plaatje brouwt.

