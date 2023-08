Humo’s Piekfijne Pukkelpop-ABC

Festivaltent groot genoeg voor twee? Iedereen verwittigd in uw stamcafé? Voldoende propere sokken mee? Goed plaatsje gevonden in de treincoupé? Een half maandloon klaar in de portemonnee? Klaar voor een dieet van vier dagen stoofvlees, lauwe sushi en saté? Pilletjes tegen de diarree? Nu nog iets om te lezen op de plee: Humo’s Pukkelpop-ABC! In gestrekte draf en 26 passen van ‘Angèle’ naar ‘Zocht u iets?’ Klaar? Knal!

ANGÈLE

Drie lullige vragen aan Angèle, die voor haar tweede Pukkelpopconcert zaterdag helemaal bovenaan op de affiche staat.

– Welke films herbekijk je het vaakst?

ANGÈLE «Oude Pixar-films. Ik ben vegetariër geworden door de openingsscène van ‘Finding Nemo’, waarin Nemo’s moeder wordt opgegeten door een barracuda.»

– Waar ben je door geobsedeerd?

ANGÈLE «Kaarsen, altijd en overal. Op een avond thuis steek ik er meestal een stuk of honderd aan.»

– In de Netflix-documentaire over je carrière maakt je vader grappen over je ‘shitkarakter’. Was je een moeilijk kind?

ANGÈLE (lacht) «Papa heeft altijd moeilijk kunnen begrijpen dat ik voor mezelf opkom. Zelfs nu nog is hij vaak verrast dat ik nooit opgeef, dat ik mezelf laat gelden, vooral tegenover mannen met macht. Hij is trots op mijn shitkarakter.»

BOYGENIUS

‘The Record’ is al sinds maart een geheide kandidaat voor Plaat van het Jaar. Phoebe Bridgers, Lucy Dacus en Julien Baker (Charlie’s Angels from hell, Nirvana met baarmoeders) zijn samen de supergroep van het jaar. Brengen ze op Pukkelpop (vrijdag, Marquee, 21.55 uur) ook het concert van het jaar? Sowieso verdienen ze bonuspunten als comedian Bo Burnham, meneer Bridgers, in de frontstage opduikt.

COMEBACK

Onze schijnbaar behoorlijk beschonken man op Live Is Live, anderhalve maand geleden in Antwerpen, over de terugkeer van The Hickey Underworld (donderdag, Club, 23.45 uur): ‘Zet alle comebacks op één lijn tussen enerzijds Jezus op Palmzondag en anderzijds het ‘Rad van fortuin’, en de winnaars van Humo’s Rock Rally 2006 schurken dichter aan tegen de Messias dan tegen Peter Van de Veire.’

DÉJÀ VU

Van Pukkelpop is bekend dat ze doorgaans alleen Belgische artiesten programmeren als die contractueel beloven diezelfde zomer nergens anders te lande op te treden. Voor Rock Werchter geldt hetzelfde. Maar er zijn altijd pronte uitzonderingen op de regel, en dit jaar tellen we precies zes stuks: Black Box Revelation (donderdag, Dance Hall, 21.40 uur), Zwangere Guy (zondag, Main Stage, 14.05 uur), XINK (zondag, Main Stage, 12.20 uur), blackwave. (donderdag, Dance Hall, 20.15 uur), Compact Disk Dummies (zaterdag, Main Stage, 12.20 uur) en Froukje (vrijdag, Main Stage, 14.20 uur) stonden anderhalve maand geleden al op het tuinfeest van Herman. Kazakkendraaiers!

EILISH, BILLIE

Het is acht jaar geleden nadat Billie Eilish (vrijdag, Main Stage, 23 uur) de aandacht trok met haar debuutsingle ‘Ocean Eyes’, vierenhalf jaar sinds megahit ‘Bad Guy’, en vier jaar sinds haar vorige passage op Pukkelpop – en nog altijd is Billie amper 21. Verwacht een set die begint met ‘bury a friend’, eindigt met ‘Happier Than Ever’ en daartussen minstens twintig songs lang aanleiding geeft tot zwarte tranen en ASMR-gefluister.

FOETSIE

Zoek niet langer: de Castello, de tent die na de storm van 2011 de ingestorte Chateau verving, behoort vanaf deze editie zelf tot het verleden. Volgens de organisatie omdat de opkomst na de recente toevoegingen aan de wei te ondermaats was om nog een negende podium te rechtvaardigen. Mocht u op één van uw lange trektochten over het terrein verwarde zielen gedesoriënteerd zien ronddolen met kompas en stafkaart in de hand: zeg het voort.

GEZOCHT

Wend de blik tot de illustratie op de volgende pagina’s en zoek de vijftien Pukkelpop-artiesten die zich er op cryptische wijze in hebben verstopt. De oplossing vindt u verderop in dit ABC. Ssssstart!

HELDEN VAN HET INTERNET

Mochten festivals populariteitswedstrijden zijn, wie is dan de prom queen van deze Pukkelpopeditie? Of nog: wie heeft de YouTube-clip met de meeste views achter de naam staan? Weinig verrassend gaat het goud naar Billie Eilish, wier ‘Lovely’ maar liefst 1,8 miljard keer werd bekeken, en die nog net ‘Thrift Shop’ (1,7 miljard) van Macklemore (zondag, Main Stage, 18.05 uur) de loef afsteekt. ‘Can’t Hold Us’ van die laatste haalt ook net het miljard, maar dat is te weinig om ‘Bad Guy’ van alweer Billie in te halen (1,2 miljard).

Na de kopgroep: Anne-Marie (zaterdag, Main Stage, 21.35 uur) met ‘2002’ (783 miljoen), Tom Odell (zaterdag, Main Stage, 14 uur) met ‘Another Love’ (771 miljoen), Rema (zaterdag, Dance Hall, 21.10 uur) met ‘Calm Down’ (512 miljoen) én ‘Calm Down’ ft. Selena Gomez (nog eens 584 miljoen). Volgen: The Killers (zondag, Main Stage, 22.40 uur) met ‘Mr. Brightside’ (529 miljoen), en M83 (vrijdag, Marquee, 19.45 uur) met ‘Midnight City’ (417 miljoen). Eervolle, nu ja, vermelding voor Limp Bizkit (zaterdag, Main Stage, 19.35 uur): ‘Rollin’’ werd tot nog toe 268 miljoen keer uitgezeten.

IDEETJE

Zet het op papier met Humo’s onverslijtbare festivalbordjes. Ook op Pukkelpop hoeven uw brain farts immers niet binnenskamers te blijven, maar mag de meute weer diep snuivend meegenieten van wat u zoal te binnen schiet tijdens een vierdaags festival. Op zoek naar een lief? Een goeie mop? De groeten doen aan mama? Uw buurman per aangetekend schrijven verzoeken om onmiddellijk van uw tenen te stappen? Schrijf het op, deel het mee, incasseer tijdelijke eeuwige roem.

JULIE

Strontjonge en veelbelovende band uit Los Angeles die grunge, shoegaze en noiserock combineert. Zaterdag om 13.15 uur in de Lift: waarom ook niet.

KAARS

De Kempense punkers van Captain Kaiser (zondag, Backyard, 11.30 uur) hebben de origineelste merch van Pukkelpop: hun eigen kaars. Wie zo’n bougie koopt, eventueel met een door zanger Sascha Vansant geboetseerde pot, kan niet alleen als eerste naar hun nieuwe single ‘Catch Light’ luisteren, maar steunt ook Kom op tegen Kanker: Vansant verloor vier jaar geleden zijn moeder aan die andere, kloterige K.

LEENTJEBUUR

Covers horen bij festivalsets, en op basis van setlists van de voorbije weken is de kans bovengemiddeld groot dat u op Pukkelpop dit jaar onder meer deze gevonden songs zult horen: ‘I Could Never Take the Place of Your Man’ van Prince (bij The Killers, zondag, Main Stage, 22.40 uur), ‘It’s a Sin’ van Pet Shop Boys (bij Years & Years, vrijdag, Main Stage, 18.40 uur), ‘Faith’ van George Michael en ‘Behind Blue Eyes’ van The Who (uiteraard bij Limp Bizkit, zaterdag, Main Stage, 19.35 uur), ‘True Colors’ van Cyndi Lauper (bij Tom Odell, zaterdag, Main Stage, 14 uur), ‘Replay’ van Lady Gaga (bij Dorian Electra, vrijdag, Lift, 21.50 uur) en ‘Lose You to Love Me’ van Selena Gomez (bij Bombay Bicycle Club, zaterdag, Marquee, 14.50 uur).

MOET NIET PER SE

Tijdens een vorige Pukkelpassage van Limp Bizkit, meer bepaald in 2010, vergastte Fred Durst (52) het publiek op een ongevraagde partytruc. Uit de Humo-review van toen: ‘Durst liet ons zijn mangina zien: de beweging waarbij pik en ballen achterwaarts tussen de benen worden geklemd en zo een, in dit geval getrimde, muis tevoorschijn komt.’ Hopelijk heeft Fred (52) intussen andere manieren gevonden om het publiek op te jutten.

NIA ARCHIVES

Drum-’n-bass, jazz en Braziliaanse carnavalsmuziek: een onverwachte, maar – voor wie er al aan werd blootgesteld – verrassend verslavende combinatie. De 23-jarige Nia Archives (géén pseudoniem) is iets op het spoor.

ONDERSCHAT

Vliegen al te lang onder de radar: deze vier.

* Wunderhorse (zaterdag, Club, 14 uur), de Britse indierockband rond Jacob Slater, die de rol van Paul Cook vertolkte in Danny Boyles miniserie over de Sex Pistols, maar voor zijn eigen muziek vooral inspiratie tapt bij Neil Young, Elliott Smith en Joni Mitchell.

* Het virtuoze livetalent van King Gizzard & The Lizard Wizard (zondag, Marquee, 19.10 uur) is al lang geen goed bewaard geheim meer, maar tot de Australiërs – die 24 studioplaten hebben uitgebracht in dik tien jaar tijd, voor elk concert een volledig nieuwe setlist samenstellen en toch nóóit teleurstellen – hier de Main Stage mogen afsluiten, blijven ze officieel onderschat.

* Nabihah Iqbal (zaterdag, Lift, 14.50 uur): muzikant, songwriter, interviewster, radiomaakster, ex-juriste en schrijfster, die op haar tweede plaat ‘DREAMER’ tien songs lang tussen shoegaze en alternatieve house schippert, en alle tien raak. Tussen New Order en Arooj Aftab. Tussen next level shit en top 30.

* De big dick energy van de Australische Amyl and the Sniffers (zaterdag, Club, 19.35 uur) is live altijd indrukwekkend.

PODIUMPRAAT

* ‘Het is oké als je je kut voelt, het zijn maar emoties’: Joost (zaterdag, Main Stage, 15.45 uur), vorig jaar op Pukkelpop.

* ‘Bedankt, ik eet dit later wel op’: Florence Welch (zondag, Main Stage, 20.15 uur), nadat ze door een fan een nogal apart cadeau had gekregen op het podium: een bloederige namaakhand.

* ‘Dat is al de zesde die flauwvalt. Ik weet dat ik vermagerd ben, maar toch’: Zwangere Guy (zondag, Main Stage, 14.05 uur) eerder deze zomer op Rock Werchter, toen een deel van zijn publiek afgevoerd moest worden.

QUIZ

Drie vragen, telkens slechts één juist antwoord:

1. De Amsterdamse Sophie Straat (donderdag, Club, 19 uur), die op verdienstelijke wijze probeert de smartlap nieuw leven in te blazen, heeft de Fleetwood Mac-evergreen ‘Everywhere’ ooit van een nieuwe, Nederlandse tekst voorzien.Wat was de titel van die cover?

a. ‘Wat is het kut om agent te zijn’

b. ‘Weet je moeder dat je politieman bent?’

c. ‘De hele marechaussee op de plee’

d. ‘Alleen een moeder houdt van een Wout’

2. Groepsnamen voor gevorderden: welke eigennaam op de Pukkelpopaffiche is volgens Van Dale tevens een term die ‘dunne brij of pap’ betekent?

a. Joost (zaterdag, Main Stage, 15.45 uur)

b. DIRK. (vrijdag, Marquee, 13.25 uur)

c. Mickael Karkousse (zondag, Club, 14.05 uur)

d. Ilse Liebens (vrijdag, Boiler Room, 2 uur)

3. Hoe heet de comebacksingle van The Hickey Underworld (donderdag, Club, 23.45 uur)?

a. ‘Sleeping on Sasquatch’

b. ‘Walking on Yeti’

c. ‘Living on Big Foot’

d. ‘Loch Ness, No Less’

RAAR, RAARDER, RAARST

Rare neusvreters genoeg in Kiewit, maar deze spannen dit weekend de kroon:

* Partiboi69 (zondag, Boiler Room, 19.30 uur) is producer, martial arts-expert, rapper, YouTube-fenomeen, ketamineconnaisseur, modegoeroe, zelfverklaard seksicoon en met garantie de raarste hardhouse-, electro- en techno-dj van dit festival. Quote: ‘In het Berlijnse Berghain urineerde ik ooit in iemands mond. We keken elkaar intussen in de ogen: het was prachtig.’

* Ascendant Vierge (vrijdag, Lift, 00.35 uur) bracht in mei ‘Une nouvelle chance’ uit, wereldwijd de allereerste plaat die als operagabber omschreven werd: speciaal.

* De schtick van het kitscherige dj-collectief Kwijt Trek System (donderdag, Boiler Room, 01.30 uur) wordt op de Pukkelpopsite omschreven als ‘moshpits, sitdowns en bizarre macarena’s’.

STEVE LACY

Veelkunner. Gitaarvirtuoos van de spacefunkvariant. Dit jaar Grammy-laureaat in de categorie Best Progressive R&B Album. Tussendoor luitenant van Kendrick Lamar en Solange. Coauteur van twee van de betere Vampire Weekend-songs: ‘Sunflower’ en ‘Flower Moon’. Naar eigen zeggen ‘de oudste jonge mens (25) ter wereld’. Steve Thomas Lacy-Moya brak vorig jaar wereldwijd en definitief door met ‘Bad Habit’, maar heeft daarnaast nog genoeg in de tank om een volledige set goed, gevarieerd en entertainend te vullen. Aanrader.

TARKASTAJA

Tarkastaja (zaterdag, Marquee, 13 uur) wordt op de website van Pukkelpop aangeprezen als een gemaskerd ‘Fins powerpopduo met een stevige hoek af’. Ze hebben één single op Spotify, maar intussen weet u goed genoeg dat het om een iets te doorzichtig georkestreerde hype en hoax gaat. En dat er een Vlaams duo schuilgaat achter de groepsnaam die, vlot vertaald, ‘Inspecteur’ betekent. Ons geld staat op een passage van Koen en Kris Wauters, precies vijf jaar nadat Willy Sommers diezelfde Marquee heeft laten vollopen.

UITSLAG

Waren we uw huisarts, dan trokken we nu een bedenkelijk gezicht en schreven we u stante pede een huidzalf van een goed jaar voor. Nu echter kunnen we u alleen helpen met de uitkomst van de quiz van daarnet. De juiste antwoorden: 1a, 2b en 3c.

VEEL TE LANG OVER NAGEDACHT

De groepsnaam van ‘’][‘’\/\/(({O})) SSS}}{{EE\\_\\_ (zaterdag, Lift, 22.35 uur). Volgens mensen die een beetje loensen – bedankt voor het tolken, Marc Reynebeau! – laat het zich lezen als Two Shell. Maar de vraag met wie u te maken hebt, is dan nog altijd niet opgelost. Veel is er namelijk niet bekend over het dj-duo, behalve dan dat ze graag in vermomming achter de draaitafel staan. Dimitri Vegas & Like Mike? Viktor Verhulst & Kobe Ilsen? Zinzen & Van Cauwelaert? Het kan allemaal. En net daarom zijn we zo bang.

WILLEKEURIGE ONZIN

Zes volstrekt nutteloze weetjes:

* De Japanner Joji (zaterdag, Marquee, 20.35 uur), die ooit op YouTube doorbrak als Filthy Frank, is de enige gediplomeerde neusfluitist van deze Pukkeleditie.

* Flowerovlove (zondag, Lift, 13.10 uur), een Zuid-Londense retropopzangeres die eigenlijk Joyce Cisse heet, is de jongste artieste van het weekend: ze is net 17 geworden.

* Als Rudeboy (vrijdag, Backyard, 21.50 uur ), ooit onderdeel van het machtige Urban Dance Squad, niet op een podium staat, werkt hij voor een cateringbedrijf: ‘Ik doe daar voornamelijk de afwas, en af en toe maak ik de desserts.’

* Tijdens een recent interview kreeg Florence Welch van Florence + The Machine (zondag, Main Stage, 20.15 uur) de vraag welke vraag ze – ernstig of voor de lol – nooit meer hoopt te krijgen. Haar antwoord: ‘Waar is de machine?’

* Teki Latex (zondag, Booth, 22 uur) is behalve een goede Franse dj ook één van de beste Michel Van den Brande-lookalikes van West-Europa. Lievelingsgerecht: vleeskroketten.

* High Vis (zaterdag, Backyard, 20.35 uur) is Engels voor ‘fluovest’. (En nu Google Translate toch openstaat: Mab’ish (zondag, Booth, 16 uuur) is Bengaals voor ‘moeders vergif’. ‘Windey’ (van Flo Windey ft. Skyve: donderdag, Boiler Room, 22 uur) is zowaar Koerdisch voor ‘kwijt’. En Altın Gün (vrijdag, Club, 23.25 uur) is ‘gouden dag’ in het Turks – niet te verwarren met ‘goedendag’, of ‘iyi günler’.

XXX

‘Harder, farther, deeper / Shove it, I love it / I want it / Please ram it down’. Windt er weinig doekjes om: Dorian Electra (vrijdag, Lift, 21.50 uur).

YES!

The proof is in the pudding, jazeker, maar grote hompen van de Pukkelse pudding werden het voorbije kalenderjaar al voorgeproefd op humo.be. Vijf lovende reviewfragmenten over acts die straks in Kiewit staan:

* ‘De band stond, nadat ze onverwacht op het hoofdpodium waren terechtgekomen, in de vitrine en voor het vergrootglas, en ik zag een band die die kans met handen, voeten en hamertenen heeft gegrepen en duizenden zieltjes bij heeft gewonnen in België. Veni, vidi, dinges!’ – over Turnstile (zaterdag, Main Stage, 17.35 uur).

* ‘In Brussel was hij zalf op ieders wonde. Op plaat mag hij donzig en knus uit de hoek komen, live schuilt er een verbazingwekkende furie in de man’ – over Loyle Carner (zondag, Dance Hall, 19.10 uur).

* ‘Een knetterende patat’ – over Bicep (zaterdag, Dance Hall, 00.45 uur).

* ‘TJ Koleoso was wederom de wonderbassist. Joe Armon-Jones’ handen gleden en scheerden weer over zijn keyboards. James Mollison en Ife Ogunjobi toeterden erop los. En Femi Koleoso ging er – veel harder dan zijn leermeester Tony Allen – nog eens tegenaan’ – over Ezra Collective (vrijdag, Club, 20.45 uur).

* ‘Elke start, stop en dansroutine is tot op de seconde doorgerepeteerd en toch voelt geen enkel nummer als een nummertje. Visueel verrast het concert meer dan genoeg, met hologrammen en 3D-projecties (‘Perdus’) of met een zangeres die voor de visuals op het grote scherm zelf begint te filmen (‘Amour, Haine & Danger’)’ – over Angèle (zaterdag, Main Stage, 23.40 uur).

ZOCHT U IETS?

Jawel! Dit is de oplossing van de zoekprent.

1. Turnstile

2. Brihang

3. Angèle

4. Brutus

5. Dry Cleaning

6. Moderat

7. Peuk

8. 2manydjs

9. Compact Disk Dummies

10. Jessie Ware

11. Black Box Revelation

12. Years & Years

13. The Priceduifkes

14. Bombay Bicycle Club

15. Florence + The Machine

Had u ze allemaal gevonden? Dan zien we u straks in Kiewit. De eerste is voor u!

