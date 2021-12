Humo’s Rock Rally 2022: ontdek hier de eerste 20 geselecteerden!

Met 683 waren ze, de kandidaten die zich hebben ingeschreven voor Humo’s Rock Rally 2022. Het slechte nieuws: 583 van hen slaagden er niet in onze gewaardeerde vakjury te overtuigen - mogen zij in de toekomst met hernieuwde moed hun kans weer wagen. Het goede nieuws: de overige 100 raakten wél geselecteerd en zijn dus volop in de running om in de voetsporen te treden van laureaten als Noordkaap, Goose, Das Pop, Evil Superstars, Novastar, Whispering Sons en Meskerem Mees. Vanaf vandaag maken we vijf dagen lang om 18.00 uur hun namen bekend. Twintig per keer, te beginnen met...

Lizz en Mia Lena (15/1 in Nosta, Opwijk)

Cloudy Oh en Anthea (16/1 in N9, Maldegem)

BLUAI en Ide Snake (21/1 in Kavka Zappa, Antwerpen)

Nir Shemmer en Triple A (22/1 in De Zwerver, Leffinge)

Bun en Dalliancee (28/1 in De Cactus, Brugge)

Scaffoldingg en ICTO (29/1, in Het Depot, Leuven)

Lorana en The Real Architect (4/2 in Club 26, Genk)

Jarvin en The Shadow Machine (5/2 in CC Nova, Nazareth)

Ninu en Kaske (18/2 in De Warande, Turnhout)

Ivyvictoria en Dav ID (19/2 in De Posthoorn, Hamont-Achel)

Gefeliciteerd, waarde geselecteerden! Dra mogen jullie onbevreesd het podium op om onze vakjury ook live van jullie kunnen te overtuigen. Wie niet kan wachten om nader kennis te maken met deze eerste lading gelukkigen, verwijzen we graag door naar de website van Humo’s Rock Rally (en bookmarken, die handel!).

Wie zichzelf of zijn geliefde(n) niet terugvindt in deze lijst: tot morgen, voor twintig nieuwe namen!

