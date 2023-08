Humo’s treffende tributeband-tribuut: van Abbacadabra tot Zoo 2

Time waits for no one, zongen The Rolling Stones. En de voorbije jaren ging het steeds sneller: een volledige generatie muzikale helden valt weg, renteniert of verliest z’n stem. Fans die moeilijk afscheid kunnen nemen of domweg te laat werden geboren, hebben één troost: de tribute- en coverbands tieren welig. Vaak zijn ze bijna net zo goed als the real thing, soms stukken professioneler. Op vrijdag 25 augustus is het namaak-Zweedse Björn Again zelfs één van de headliners van het W-Festival in Oostende. Voor u uitgelegd: het succes van tributebands.

In 2012, op vakantie in het Engelse kuuroord Leamington Spa, besefte ik dat het circuit van de tributebands big business is geworden. In één maand tijd traden in de provinciestad op: Fleetwood Bac, Straight as Quo, Korn Again, From the Jam, The Floyd Effect, Ultimate Bowie, Novana, Oa-sis, Suspiciously Elvis, The Kinx, Who Plays, Elton Jack, Fleetmac Wood, Steely Damned, T-Rextasy, The Chemical Others en Wrong Jovi.

Het is een vreemd fenomeen, eigen aan de popmuziek: je ziet geen lookalike die de speeches van Winston Churchill overdoet, of een tribute act die de legendarische tenniswedstrijd tussen Björn Borg en John McEnroe naspeelt? Al zou ik zelf grof geld betalen voor een nep-Kournikova die thuis mijn backhand komt bijschaven, maar dat terzijde.

De tsunami aan tributebands is makkelijk te verklaren: de songs hoef je niet zelf te bedenken, je kunt parasiteren op een bestaande merknaam en het is lucratief. Er lopen genoeg wannabe’s rond die kunnen zingen zoals Neil Young of Lady Gaga, maar die niet in staat zijn hun repertoire bij elkaar te componeren. De échte supersterren zijn ook privé te boeken – de Beyoncés, Rod Stewarts en Bryan Ferry’s van deze wereld leuken met plezier het verjaardagsfeest van een emir of oligarch op. Maar voor wie een kleiner budget heeft en tóch evergreens wil horen, is er de tribute artist. Ariana Grandeur klinkt ongeveer hetzelfde als Ariana Grande, maar de factuur telt zes nullen minder.

De eerste golf van tribute acts spoelde aan in 1977: na de plotse dood van Elvis Presley verdiende Rick Saucedo 30.000 dollar per maand met zijn imitatie van The King. In zijn zog volgden honderden aspirant-prinsjes. Anno 2023 zijn de beste fake Elvissen amper te onderscheiden van de echte: googel Bruno Nesci, Chris Connor of Ben Portsmouth en je begrijpt wat ik bedoel. En dan zwijg ik nog over de bastaardkinderen: bizarre acts als Elvana – Nirvana met een Elvis-imitator als zanger.

Het grootste gat in de markt zijn de dode levende legendes. Wie stikte in z’n eigen kots (Jimi Hendrix), verdronk in z’n bad (Jim Morrison), een overdosis pijnstillers nam (Prince) of zichzelf door de kop schoot (Kurt Cobain), kan niet meer op tournee. Duh. Wie stierf van ouderdom (alle rock-’n-rollers van het eerste uur, vorig jaar nog last man standing Jerry Lee Lewis) of veel te vroeg bezweek aan kanker (David Bowie), liet een leemte na die ogenblikkelijk werd gevuld door een horde wannabe’s die toevallig lijken op en/of klinken als de ontzielde superster en die hun genetische meevaller willen verzilveren.

Zoals altijd zijn The Beatles een geval apart. Paul en Ringo leven nog, maar dichter dan The Bootleg Beatles zul je niet bij een Beatles-concert komen: ze zijn meer reïncarnatie dan covergroep. En ze zijn niet alleen: Beatlemania, The Fab Faux, The Liverpool 4, The Beatles Go On, The Paperback Writers…

Er zijn aan de deur gezette groepsleden of enige overlevenden van een groep die nu de traditie voortzetten. Dat is soms legitiem, zoals in het geval van A Bowie Celebration (met briljante muzikanten die Bowie decennialang hebben begeleid) en de Prince-tributes van Wendy & Lisa, twaalf jaar lang zijn rechter- en linkerhand. Maar soms rest van de originele bezetting slechts één overlevend groepslid: de poster van The Dire Straits Experience bloklettert ‘featuring a former member of Dire Straits!’ maar dan blijkt het níét om Mark Knopfler te gaan, ook niet om broer David en zelfs niet om drummer Pick Withers of bassist John Illsley. Nee, het illustere ‘originele groepslid’ is een saxofonist die op enkele platen wat noten heeft meegespeeld.

The Dire Straits Experiencie Beeld rv

De meeste tribute acts houden het graag simpel: je hoeft niet te raden wie The Billy Joel Experience en Fleetwood Mac Mania imiteren. Non Jovi is níét Bon Jovi. Fake That faket Take That. Duff Paddy is een Ierse Puff Daddy. Pink Fraud zijn oplichters aan de donkere kant van de maan. Eric & The Claptones spelen het bluesrepertoire van Slowhand. The Rolling Clones en The Stolling Rones… U snapt het intussen wel. De prijzen voor meligste woordspeling én excentriekste evenement gaan naar MorrisSea, een Morrissey-tribute annex bootcruise in Californië.

Soms betekent slechts één letter een wereld van verschil, zoals in het geval van The Smyths, Stung, Clouded House en The Jamm. Of, ook goed gevonden: Jamirrorquai (mirror, snapt u?). En een tikje ongelukkig geformuleerd: The Small Faeces.

In veel gevallen dekken de amateurs zich in door in de groepsnaam aan te geven dat ze het repertoire van de superster slechts bij benadering brengen. Eén zangeres speelt het eerlijk en treedt op als Almost Rihanna. Practically Petty covert Tom Petty. En ook: Nearvana, Proxy Music, The Faux Fighters, Blobbie Williams (dikke Robbie), Mentallica (geschifte Metallica) en Rumours of Fleetwood Mac. Die laatste zag ik in een grotere zaal dan Lindsey Buckingham solo: de wereld op z’n kop.

Blobbie Williams Beeld rv

Krijgen bonuspunten voor hun gevoel voor humor: Creedence Clearwater Revival Revival, Nudist Priest en Crowded Scouse (uit Liverpool). Een Kate Bush-imitatrice opereert onder de naam Wuthering Thights. Er is een travestiet met een voorliefde voor woordspelingen die optreedt als Mandonna. Beatallica brengt een mix van Metallica en de Beatles. Gabba speelt Abba ruig. Camel Toe is een mix van Camel en Toto. Ook beschikbaar voor uw feest: de Red Hot Chilli Pipers – doedelzakspelers in kilt.

Red Hot Chili Pipers Beeld rv

5.000 KEER LIVE

Een eenvoudige blik op het tourschema van een tributeband illustreert hoezeer de fan van het origineel op z’n honger blijft zitten. The Bootleg Beatles hebben er ondertussen 5.000 concerten op zitten. The Australian Pink Floyd Show speelde vorig jaar alleen al in Engeland veertig concerten – een veelvoud van wat het origineel ooit deed. En wie verslaafd is aan de muziek van Pink Floyd móét wel naar The Australian Pink Floyd Show of Brit Floyd, want David Gilmour tourt niet meer en Roger Waters slechts één keer om de zes jaar en in 2023 wellicht voor het laatst (ook al heet zijn tournee gekscherend ‘My First Farewell Tour’).

In januari passeerde de zoveelste Bowie-kloon in Oostende. En Station to Station in Maastricht. Eerder stond de Frans-Canadese tributeband Heroes Bowie Berlin 1976 - 1980 in Vorst geprogrammeerd – afgelast, de fans vertrouwden het niet.

Ook Freddie Mercury is wijlen. Queen is nu zelf een tributeband met gastzangers geworden. Maar er zijn ook groots opgezette spektakels van imitators zoals Michael Kluch, die tourt met ‘Queen: The Unique Rock Symphonic Celebration’. En dozijnen amateurs zoals Tony Grant, die enkel in het donker en als je met je rug naar hem toe staat op Freddie Mercury lijkt.

Michael Kluch Beeld RV

Opvallend is dat de tributebands vaak klantvriendelijker zijn dan de artiesten die ze coveren. The Smyths adverteren met: ‘Performing their greatest hits!’ En ook The Bowie Experience stipuleert: ‘Featuring all his hits from A to Ziggy’.

Ook imitators van Bob Dylan kunnen scoren met de belofte dat ze ‘zijn allerbeste songs, echt álles wat de fan wil horen’ op de setlist hebben staan. Dat kan de échte Dylan niet zeggen.

FAKE ORGASME

Zo goed als altijd geldt: je beseft pas ten volle hoe uniek en briljant het origineel is als je de tributeband ziet. Als Bowie op het podium verscheen, kreeg je kippenvel van zijn uitstraling én het besef dat je getuige was van iets bijzonders. Dat gevoel is er nooit bij tributebands, die zijn slechts een jukebox in 3D. Toch hebben heel wat mensen het gevoel dat ze waar voor hun geld krijgen bij een imitatie die voor 80 procent geslaagd is – ook al is die kopie dan vergelijkbaar met een fake orgasme door een callgirl die op Beyoncé lijkt.

Sommige artiesten maakten het zichzelf moeilijk, en dat geldt bijgevolg ook voor hun imitatoren. De songs van de Ramones coveren is makkelijk: ze zijn simpel en het steekt niet zo nauw. Endorphinmachine daarentegen wacht een schier onmogelijke taak, want Prince geloofwaardig imiteren vergt exponentieel meer talent, inzet en precisie. Ook Bobby Miller, die King of Pop Michael Jackson probeert te doen verrijzen, heeft daar z’n werk mee.

Je zou denken dat een lookalike zijn van de frontman een cruciale voorwaarde is, maar dat valt mee. Iemand die zelfs op een mistige dag niet lijkt op Bowie, covert toch diens Aladdin Sane-periode: zo’n dikke laag make-up camoufleert alles. Eén dwalende would-bedubbelganger met een defecte spiegel vond dat hij zowel op George Michael als Simon le Bon leek en begon Wham!Duran. Totally Tina lijkt enkel bij mistig weer half op Tina Turner. Van de zanger van Money for Nothing lijkt vooral zijn zweetband op Mark Knopfler. En googel, als je durft en liefst niet voor het eten, Bobby Paul (Elton John) of Zu2 (U2). Elke gelijkenis met het origineel is bij de schaarse haren getrokken. Voor deze acts is het begrip pathos uitgevonden. Al zong Bobby Paul naar eigen zeggen ooit bijna een duet met Elton John: ‘Ik trad op in een pub op amper een kilometer van zijn domein.’

Ook de toewijding verschilt sterk van act tot act. De fake Edge in Zooropa heeft met The Edge alleen een muts gemeen. Terwijl de zanger van Bruce Springsteen-tribuut Glory Days 25 uur per dag in de gym zit, om dezelfde spierballen als The Boss te kweken. De Bibb Brothers lieten peperdure pruiken en kostuums maken om meer op de echte Gibb-broers van Bee Gees te lijken.

Maar alles kan beter: de zangeres van Fleetwood’s Back begon een affaire met de gitarist, zoals Stevie Nicks het bed deelde met Lindsey Buckingham. Rod Caudill liet een moedervlek plaatsen om meer op Rod Stewart te lijken. Toen Richard Ashcroft van The Verve een tijdlang geen interviews deed, weigerde ook de zanger van covergroep The Nerve alle aanvragen (alle twee).

Er is een Red Hot Chili Peppers-tributeband waarvan de groepsleden identieke tatoeages lieten zetten als de echte Peppers. Ook Adam Turner van EM3 had een Eminem-tattoo. Zag hij de rapper die hij imiteert ooit live? ‘Nee. Ik wilde deze zomer gaan kijken; maar ik raakte niet aan een ticket.’ En Pyromania, een Def Leppard-tribute uit Dallas, zocht een eenarmige drummer omdat ook de échte Rick Allen van Def Leppard sinds zijn auto-ongeluk maar één arm meer heeft. Of de uitverkorene sowieso slechts één arm had of zijn tweede arm vrijwillig afhakte om toegelaten te worden, is niet bekend.

INGESNEEUWD MET LIAM

Essentieel voor een tributeband is dat hij de illusie intact laat. Je moet kunnen geloven dat de échte Mythische Artiest voor je staat, niet een paar opportunistische derderangsmuzikanten die bij gebrek aan succes als zichzelf dan maar, al dan niet met pruik en make-up, iemand imiteren. Bij de uitstekende show van Brit Floyd waren de enige zwakke momenten de niet ter zake doende bindteksten van zanger Damian Darlington. De échte David Gilmour zwijgt en laat de muziek spreken. Damian laat zijn broer viool spelen op ‘Wish You Were Here’, terwijl op het origineel geen viool te horen is.

De meest merkwaardige tribute act was de neppe Kate Bush die ik zag in de kelder van een club in Soho. Die imitatrice zong ‘This Woman’s Work’ terwijl ze het podium poetste en liet de zwabber-met-dweil backing vocals zingen. ‘Babooshka’ zong ze in het Russisch. Tijdens ‘Don’t Give Up’, een duet zonder Peter Gabriel, gaf ze relatieadvies: ‘Kies dit nummer niet als openingsdans, want dan hangt de vechtscheiding al in de lucht.’ Het meest markante aspect van die show was dit: de 24 voorstellingen waren uitverkocht. Iemand – wellicht de imitatrice zelf – had het gerucht verspreid dat de échte Kate Bush zou komen kijken.Vaak opereren tributebands zonder toestemming. Dan komt het erop aan om het publiek sluw te lokken met een groepsnaam die zo dicht mogelijk bij het origineel aanleunt. Wie daarbij nét een proces kon vermijden is de covergroep Clearwater Creedence Revival. En die van Stealin’ Dan hopen dat die van Steely Dan erom kunnen lachen. Sommige stelende imitatoren maken van de nood een deugd, zoals The Illegal Eagles, Phoney M en The Counterfeit Stones.

Het is boeiend te zien hoe verschillend de supersterren reageren op het bestaan van tributebands. Sommigen verbieden ze, of laten zich er in interviews smalend over uit. Anderen bijven onverschillig en maken zich ervan af met deze dooddoener: ‘Imitatie is het grootste compliment’. Nog anderen gedogen ze, op voorwaarde dat het onderscheid tussen de imitator en the real thing strak afgelijnd blijft. De slimsten hebben een deal gesloten waarbij een deel van de winst van de kopie terugvloeit naar het origineel.

The Musical Box vermeldt trots (en wellicht ook opgelucht) ‘authorized by Genesis and Peter Gabriel’. Jimmy Page poseerde gewillig met Jimmy Sakurai, de bijna even briljante Japanse gitarist van tribute act Mr. Jimmy. Robert Smith van The Cure tolereert de covergroepen, maar zijn ego is wellicht iets minder blij met de Fat Bob Band. Oasis huurde ooit No Way Sis in als voorprogramma – dat is zowel een goedkeuring als een manier om te zeggen: ‘Laat de imitatoren maar doen. Wij, het origineel, doen het zo dadelijk nog véél beter’. Die andere coverband, Noasis, raakte tijdens een optreden in een pub in Yorkshire ingesneeuwd, met de krantenkop ‘Snowasis’ tot gevolg. Commentaar van Noel Gallagher: ‘Ingesneeuwd zijn met een vent die eruitziet als onze Liam, da’s de hel.’ En David Gilmour van Pink Floyd jamde in 1996 op zijn verjaardagsfeest met de door hem voor de gelegenheid ingehuurde Australian Pink Floyd Show, die twintig jaar later op Glastonbury speelden… nadat Gilmour had geweigerd.

Ooit gehoord van de Cybernauts? Dat waren twee verdwaalde groepsleden van Bowies Spiders from Mars die songs coverden van… David Bowie. En PJ Harvey zat ooit in de ABBA-covergroep Fabba. Kan het nog gekker? Tegenwoordig organiseren zelfs de tributebands meet-and-greets. De fan kan – tegen betaling – de nepartiest ontmoeten om een selfie te maken. Het zou amusant zijn mochten die fans zélf vervangers van zichzelf aanstellen, dan is het surrealisme compleet. Sorry, dat wás het al, want zelfs Spinal Tap heeft zijn eigen tributeband: Spinal Pap.

Nu we ons toch op komisch terrein bevinden: David Brent, alias Ricky Gervais, promootte zijn fictieve tributebands: Fake City Rollers, Mock the Hoople, Non Bon Jovi en Right Fred’s Dead (een mix van ééndagsvlieg Right Said Fred en Queen). Een roadmanager die ik sprak beweerde ooit dat hij had genoten van Small Saints (All Saints door dwergen!), de Yeastie Boys en de Pun Lovin’ Criminals.

De grens wordt elke dag verlegd: er zijn nu festivals zoals Legends of Rock waar de volledige line-up bestaat uit tribute acts, en de Hollandse, technisch perfecte en historisch verantwoorde Beatles-pastiche The Analogues verkoopt nu zelfs stadions uit!

Er zal een moment komen dat iedereen die de échte David Bowie ooit live zag dood is, zodat die alvast niet meer van een middelmatige act kunnen zeggen: ‘Dat is slechts een vage afspiegeling van wie Bowie was.’ Dus voor tributebands geldt niet wat de Rolling Stones zongen, ‘Time waits for no one’, integendeel: time is on their side.

Nu, ook de roem van tributebands is vergankelijk: Zoo 2, Jean Genie, Oasisn’t, Malice Cooper, Spice Power, Corrs R Us, Who’s Who, The Other Beatles, Abbacadabra en duizend nog mindere goden kwamen en gingen. Want, o ironie, ook zij die hun carrière te danken hebben aan overleden supersterren, worden zelf oud. In The Bootleg Beatles zijn ‘Paul’ en ‘John’ al meerdere keren vervangen door jongere exemplaren.

Abbacadabra Beeld rv

Ik sprak met Paul Stanley van Kiss over of en hoe die groep zal voortbestaan na zijn dood.

PAUL STANLEY «Ettelijke groepen zijn al op tournee gegaan met slechts één of zelfs zonder een origineel groepslid. Ik zag onlangs Eagles zonder Glenn Frey: die show was perfect. Ik zag Yes met allemáál invallers. En als je naar een baseballwedstrijd gaat, zie je toch ook geen spandoeken met: ‘Waar is Babe Ruth?!’ Die legendarische speler is al lang dood, en toch werd die sport niet opgedoekt. Meer nog, de spelers van nu zijn nóg beter. Ik heb Kiss uitgevonden en ik ben heel goed in wat ik doe, maar ik ben zeker niet de enige die Paul Stanley kan spelen. Omdat wij gemaskerd optreden, kan in principe elke briljante muzikant onze plaats innemen. Niemand kan mij opleggen wanneer mijn verhaal stopt, dat beslis ik zelf. Ik ga ooit dood, maar Kiss is onsterfelijk. Mijn erfgenamen zullen dat waarderen.»

Zoals Elvis-imitator Dean Z het formuleert: ‘These are impossible shoes to fill, but we’re just tryin’ to keep the music alive.’

W-festival, van 25 tot 27 augustus in Oostende. Tickets en info: w-festival.com.