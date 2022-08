Drie jaar geleden speelde IBE voor amper dertig man in de bus op Pukkelpop. Een beetje wrang, want in datzelfde jaar werd dat aardige joch gekroond tot winnaar van ‘The Voice van Vlaanderen’.

Zijn nummer ‘Table of Fools’ scheerde meteen ook hoge toppen in de hitlijsten. Bovendien stond hij amper een maand na zijn overwinning al op Rock Werchter en kreeg hij de MIA voor ‘Doorbraak’. Lang niet slecht voor een zanger die oogt alsof Revenge of the Nerds nooit tot artefact verheven werd, en zijn looks jatte bij cherubijntjes en puberwichtjes, terwijl hij zijn broek net zo hoog optrok dat Steve Urkel er jaloers op zou worden.

Ter hoogte van Pukkelpop was nauwelijks iets veranderd aan zijn fysieke verschijning, maar hij liet wel een stijlbreuk horen. Weg waren de tranerige pianosongs en het fletse verdriet. Novastar leek vandaag een belangrijker blauwdruk te zijn in zijn set. Growing up in public bleek deze jongen wel goed af te gaan. Alleen: terwijl hij in de laatste rechte lijn naar de meet inzette op kitscherige MNM-beats en bespottelijke popdeuntjes, verloor hij onze aandacht. Maar wanneer Snow Patrol verhinderd zou wezen, kun je wel rekenen op deze publiekslieverd.

