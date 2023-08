In de zomer stopt Mauro elke week één plaat in zijn reiskoffer. Deze week: ‘Sov gott Rose-Marie’ van International Harvester (1968) uit Zweden.

Ieder volkje heeft zo zijn vreemde gedrag, en dat is het ook van harte gegund. Soms vermoed je wel dat er eigenaardige gedragingen bij horen. Zo ontvangen sommige Korowai-stammen in Papoea-Nieuw-Guinea blanken met een salvo gifpijlen – op voorhand best even TripAdvisor raadplegen.

Soms vermoed je de strenge plaatselijke zeden helemaal niet. Zo werd ik ooit in Stockholm op niet mis te verstane wijze berispt door een gifpijlachtige überhippe ober. Blijkbaar is het er ten zeerste ongepast om hartje zomer, met een cappuccino in de hand, met de elleboog te leunen op de rand van een open venster. Hey, verder even goede vrienden, Ulvar.

Beeld rv

Maar wat zou de oude Zweedse dystopische folk-, rock- en cultband International Harvester daarvan gevonden hebben? Niet veel, neem ik aan. Zij hadden hun punt allang gemaakt met het fenomenale ‘Sov gott Rose-Marie’ uit 1968. Simply Red, The Beatles, Bryan Adams, Elvis Presley: allemaal hebben ze een ‘It’s Only Love’ in hun repertoire. Maar deze Zweden winnen met hun gelijknamige song. Na een twintigtal cappuccino’s draait Iets Spokerigs cirkels rond je verwarde kop. Je zit nog altijd aan dat open venster. Naakt en alleen.

Ondertussen heeft de hippe ober stiekem de politie gebeld, en even later ben je omsingeld door blauw zwaailicht. Het is op een dinsdagmiddag dat de plaatselijke Brigade Diane je naar buiten begeleidt. Op de tonen van International Harversters ‘The Runcorn Report on Western Progress’. Met alweer een cappuccino in de hand. Hij smaakt overheerlijk.