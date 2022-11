‘Ik dacht even dat De Kreuners allemaal dood waren’: Jean Blaute strooit met straffe verhalen in podcast ‘Willy Talks’

Pianist van Wim De Craene en Johan Verminnen, reanimatie-arts van De Kreuners, duwtje in de rug van Sam Bettens en de man die in de helft van elke Belpop-playlist een hand heeft: Jean Blaute is het allemaal en kan er ook nog eens sappig over vertellen. Dat deed hij in zijn biografie ‘Met vallen en opstaan’, al een tijdje uit, en doet hij opnieuw in de podcast van Willy. Pierensleurder van dienst is Stijn Meuris.

Lees ook het Humo-interview met Jean Blaute: ‘Vals zingen vind ik niet zo erg. Zelfs Dylan zingt soms vals. Om van Urbanus nog te zwijgen’

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: