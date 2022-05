‘Ik ga dit jaar niet de kritische bitch uithangen.’ Eva De Roo, Catherine Smet (BLUAI) en Lefto Early Bird over de festivalzomer

Wie dacht dat het aantal festivals na twee coronajaren gedecimeerd zou zijn, komt bedrogen uit: nooit eerder zullen er in België zoveel groepen op een podium hebben gestaan als deze zomer. ‘De festivalmaanden die ons te wachten staan, zouden me op mijn 18de veel stress hebben bezorgd,’ zegt Eva De Roo (34), één van Humo’s drie gidsen die zullen proberen om die stress voor u tot een minimum te beperken. De andere twee zijn Catherine Smet (25), met BLUAI winnaar van Humo’s Rock Rally 2022, en Stéphane Lallemand (45) alias Lefto Early Bird, the artist formerly known as Lefto. ‘Ik ga sowieso huilen.’

EVA DE ROO «Dit weekend is er al een eerste nieuw festival: CORE, een samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland. Ik ga! Ik vind de line-up schitterend, maar ik vraag me af welk soort publiek erop zal afkomen.»

HUMO ’t Is een soort Tomorrowland voor de meerwaardezoeker, niet?

DE ROO «De grootste Tomorrowland-naam die er staat, is Paul Kalkbrenner, dat is inderdaad niet echt massadance. ’t Is alternatiever.»

CATHERINE SMET «Ik zou nooit naar Tomorrowland gaan, maar dit zegt me wel iets.»

DE ROO «Iets als Caribou zou nooit op Tomorrowland staan, en Stormzy misschien niet op Werchter (Stormzy gaf na het interview verstek voor CORE en wordt vervangen door Denzel Curry, red.). Ik vind het alternatiever dan de twee festivals samen. En het is in Brussel, op een prachtige locatie. Het wordt gepresenteerd als een stadsfestival, ‘in het centrum van Europa’.»

HUMO Het vindt plaats in de schaduw van het Atomium, op dezelfde locatie als Couleur Café.

LEFTO «Dat ligt bij sommige mensen wat gevoelig (lachje). Ze moeten er maar mee leren leven, er is geen monopolie op een terrein.»

HUMO De organisatoren presenteren het als een boutique festival.

DE ROO «Ze benadrukken heel erg dat je op hotel kunt in Brussel. Ik denk dat ze niet mikken op 16-jarigen, maar op mensen die al wat geld hebben.»

HUMO ‘Foodbeleving’ is ook iets wat steeds meer festivals uitspelen.

LEFTO «Sommige pakken daar nu mee uit, maar er zijn festivals die al jaren mikken op gezond eten en diversiteit. Tomorrowland, Horst., Couleur Café… Op Paradise City eet ik bijna zoals in een sterrenrestaurant. De festivals die er nu mee uitpakken, hebben het zeker niet uitgevonden.»

SMET «Ik vind het op Best Kept Secret wel leuk (Best Kept Secret verzorgt ook de ‘foodbeleving’ op CORE, red.): er komt een iets ouder publiek naartoe en de mensen tafelen daar echt.

»Ik probeer elk jaar naar één groot festival te gaan. Tot nu toe is dat meestal Dour geweest. Je krijgt daar zoveel voor een lage prijs. Je moet enkel een beetje comfort opgeven. Als ik de line-up van dit jaar zie: Angèle, Sylvie Kreusch… Waanzinnig.»

DE ROO «En dat zijn alleen nog maar de namen die je al kent.»

SMET «Er zijn jaren geweest dat ik bijna niemand kende, buiten Snoop Lion (lacht). Dan wandel je gewoon even een tent binnen, en… wauw! Dat vind ik het allerfijnst.»

DE ROO «Iedereen gáát er ook voor op Dour. Het is niet het soort publiek dat braaf staat te wachten tot er wordt gevraagd om mee te zingen.»

SMET «Zelfs op de camping zijn ze al bezig. Een ruwer publiek dan op Pukkelpop of Werchter.»

DE ROO «Met een beetje meer drugs ook. Of laten we het hulpmiddelen noemen. Op Dour moet je alles even loslaten.»

SMET «Ik ben mijn slaapzak eens thuis vergeten, net die keer toen ik zes dagen ben gebleven. Geslapen met een handdoek over mij, en daarbovenop al mijn kleren.»

HUMO Lefto, jij hebt op Dour een eigen podium waarvan je de line-up mag samenstellen.

LEFTO «Al meer dan twintig jaar.»

Eva De Roo Beeld Anton Coene

HUMO Specifieke tips voor Dour?

LEFTO «Goh, er is zoveel. Heel veel Belgisch geweld, heel veel clubgeweld. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Squarepusher ook. En verder moet je gewoon naar mijn podium komen (lacht): Le Labo op zaterdag. Makaya McCraven, één van de indrukwekkendste jazzdrummers van het moment, komt spelen. Jameszoo’s Blind Group ook: heel technisch en heel goed. En John Glacier, een echt talent, een beetje zoals FKA Twigs maar dan rauwer. Elders heb je op zaterdag Joy Orbison en Lala &ce, een jong Frans talent. En als je iets geks wilt zien, moet je vrijdagnacht zeker naar Partiboi69 in La Chaufferie gaan.»

HUMO Nog een nieuw festival: Live Is Live in Zeebrugge, met onder meer The National, Wilco, Duran Duran, dEUS, Bazart en Novastar.

SMET «Niet echt iets voor mij.»

LEFTO «Een festival dat op een iets ouder publiek mikt. Er moet van alles zijn in de vijver, België is een festivalland, festivals zitten in ons DNA. En of je nu 20 of 60 bent, je wilt nog altijd graag naar een festival. Senioren mogen ook leven. Als dat geen quote is (lacht).»

HUMO dEUS speelt op Live Is Live nog eens met Mauro. Zal hij gewoon blijven als gitarist, denken jullie?

DE ROO «Geen idee. Ik heb Tom Barman toevallig nog op de MIA’s gezien, maar ik denk dat hij al wat te veel gedronken had. Tegen Jan (Paternoster van Black Box Revelation, de man van De Roo, red.) zei hij: ‘Hier, de nieuwe gitarist van dEUS!’ (lacht).

»Live Is Live is ook niet meteen mijn muziek, maar het is ook weer op een toffe locatie: op het strand! Qua sfeer zal het in ieder geval redelijk ver van Dour liggen.»

SMET «Bazart staat er ook? Dat is dan de enige groep voor een jonger publiek.»

DE ROO «Fans van Duran Duran: breng uw kinderen mee! (lacht) Nu, ik vermoed dat jonge mensen minder in hokjes denken dan festivalorganisatoren.»

SMET «Jonge mensen luisteren naar alles, hè.»

DE ROO «Ik denk dat het vooral de ticketprijzen zijn die ertoe leiden dat een bepaald publiek wordt aangesproken. Toen ik jonger was, was dat voor mij echt een doorslaggevende factor. En vanwege het grote aanbod moet je deze zomer meer dan ooit kiezen.»

SMET «Ik probeer zoveel mogelijk te doen in één zomer, en dan ga ik liever naar veel kleine festivals dan naar twee grote. Het Bos! Festival in Gullegem, Dioniss in Sint-Denijs-Westrem… Veel artiesten die op de grote festivals staan, zie ik liever niet in een festivalsetting. Big Thief, Phoebe Bridgers: die horen thuis in een zaal.

»Dat we met BLUAI zelf op Boomtown en Rock Herk staan, is mooi meegenomen, want daar wilde ik sowieso naartoe. Nu worden we er nog voor betaald ook (lacht). Mykki Blanco staat op Boomtown, die wil ik al heel lang zien.»

Catherine Smet Beeld Anton Coene

ALLEEN MAAR HITS

HUMO Werchter Boutique, iemand?

DE ROO «Dat is Stromae, hè?»

HUMO En Gorillaz, Arsenal…

DE ROO «Heel grave affiche. Gorillaz op een festivalweide is van het beste wat ik al heb gezien.»

SMET «Whispering Sons ook, niet?»

HUMO Dat is TW Classic.

DE ROO «De affiche van TW Classic is nogal donker dit jaar – Whispering Sons, Sleaford Mods, Placebo, Nick Cave – en dat is niet meteen mijn idee van een zomerfestival. Idem voor Hear Hear. Maar ik weet dat dat voor veel muziekfans wél een natte droom is.

»Ik heb Stromae onlangs trouwens gezien in Paleis 12 en dat was fantastisch. Hij speelt deze zomer maar één concert in België, dus wie hem wil zien, moet naar Werchter Boutique.»

HUMO Hij staat ook op Les Ardentes.

DE ROO «Dan liever naar daar: heel fijn festival! Op Les Ardentes hebben ze ook vaak die ene grote naam die nergens anders staat. In 2015 hadden ze Kendrick Lamar, die toen net zijn grootste succes ‘To Pimp a Butterfly’ had uitgebacht, en dit jaar hebben ze Tyler, the Creator.»

LEFTO «Een festival dat duidelijk niet op een euro meer of minder kijkt, in die affiche is veel geld gepompt. Tyler, A$AP Rocky, Anderson .Paak, Stromae: tel maar op!»

DE ROO «Ik heb op Les Ardentes ooit Ziggy Marley gezien, jaren geleden. Ik mocht backstage voor de schoolradio, en ineens stond hij daar, in zijn jeanshemd en -broek, tegen een boom een joint te paffen. Dat beeld! Ik heb gewoon staan staren. Ik dacht: daar staat gewoon een brok geschiedenis te chillen tegen een boom (lacht).»

HUMO Voor wie moeten we naar Couleur Café?

SMET «Ik zou gaan voor Stikstof en Zwangere Guy.»

DE ROO «Geen betere plaats om die te zien dan op Couleur Café.»

LEFTO «Bwa, de toog van Les Brasseurs in Brussel lijkt me voor Gorik nog een betere plek (lacht). Nee, ’t is een feit dat Couleur Café zowel voor hem als voor mij een thuismatch is. Stikstof en Zwangere, dat wordt vlammen.»

HUMO Ontbreekt op Couleur Café dit jaar niet die ene écht grote reggaenaam?

LEFTO «Ze hebben Aba Shanti-I. En Carl Craig, dat is eens iets anders. Lee Fields is ook een grote naam. En Shaggy, niet te vergeten (lacht). Ik denk dat ze dit jaar iets meer mikken op de nieuwe generatie. Met DJ Nigga Fox onder anderen, en BCUC, een Afrikaanse band waar ik grote fan van ben.»

HUMO Dan is er nog dat kleine festivalletje in de Zuiderkempen: Rock Werchter.

DE ROO «Voor mij is dat het officiële startschot van de festivalzomer. Daarvóór is het voor de diehards die niet kunnen wachten. Ik denk dat op Werchter alles eindelijk weer in zijn plooi gaat vallen. En ik ga sowieso huilen (lacht). Met 70.000 mensen naar één artiest staan kijken: ‘Juist, dit bestond!’ Red Hot Chili Peppers die afsluiten! Anthony Kiedis mag gerust wat meer zwijgen, als we in de plaats maar een paar gitaarsolo’s van twintig minuten van John Frusciante krijgen. The Killers heb ik nog nooit live gezien, en ook al hou ik van nature meer van kleinere dingen, ik heb wel eens zin in zo’n over de top Las Vegas-liveshow.

»Twenty One Pilots, die er staan op zondag, heb ik ooit iets heel fouts zien doen. Op een bepaald moment ging het drumstel naar voren en deed de drummer van ‘doek-doek-doek-doek’ (imiteert het geluid van een basdrum). En ik dacht: hij zal toch niet… Maar jawel hoor: ‘deu-du-du-du-deuu-deuuu’ (zingt de melodie van ‘Seven Nation Army’ van The White Stripes). Zó fout, maar ze hadden iedereen wel mee, natuurlijk. Van mij mag hij dat dit jaar op Werchter opnieuw doen, na de coronajaren is dat wat ik efkes nodig heb. Ik ga deze zomer niet de kritische bitch uithangen.»

HUMO Gaat er iemand naar The Rolling Stones in het Koning Boudewijnstadion?

DE ROO «Ik heb ze vier jaar geleden in Stuttgart gezien, en nu Charlie Watts is overleden, heb ik beslist dat dat mijn laatste keer is geweest. Maar als je ze nog niet hebt gezien, moet je gaan: alleen al om van Mick Jagger te leren. Fantastische band, en elke song die ze spelen is een hit.»

SMET «Hoeveel kosten de tickets?»

DE ROO «Minstens 150 euro, dacht ik.»

SMET (lacht) «Nee, dus.»

LEFTO «Ik denk dat ik ze ooit eens van ver heb gezien. Op Werchter, kan dat? Ik vind dat ze op zo’n groot podium niet echt tot hun recht komen. Je kunt ze zien, maar niet voelen. Nu, ik moet toegeven dat enkel The Stones zíén ook al iets is. Dat zijn legendes hè, en je denkt: hoe, die mannen staan daar gewoon of wat? (lacht)»

HUMO Wat oude knarren betreft, heeft Gent Jazz met Van Morrison, Daniel Lanois en Sting een behoorlijk indrukwekkende affiche.

LEFTO «Nochtans een festival dat het met relatief weinig middelen moet doen. Straf, wat ze klaarspelen.»

SMET «Dishwasher staat er ook: dat zijn geen oude knarren, maar vrienden van mij. Het is een heel nieuwe band, ze maken moderne jazz met veel improvisatie. Zeker een aanrader. En Meskerem Mees, natuurlijk, die deze zomer niet zo heel veel speelt.»

DE ROO «Ik ben grote fan van Kae Tempest. Zet hen op Pukkelpop en dat wordt een trashy show, op Gent Jazz wordt het wellicht serener, meer spoken word, wat beter past bij hun nieuwe plaat.»

LEFTO «Nu we toch bij de jazz zitten: Jazz Middelheim heeft een paar mooie nieuwe namen. Lander & Adriaan, toch wel dé Belgische revelatie van het jaar. En Esinam, mijn buurvrouw (lacht). Alabaster dePlume is ook een aanrader. En Iggy Pop natuurlijk.»

Lefto Beeld Anton Coene

ONNOZEL EN GENIAAL

HUMO Nog iets waar we zeker naartoe moeten?

DE ROO «Coely op Cactus, haar eerste show sinds heel lang.»

SMET «Die nieuwe single, ‘Run It Up’, da’s echt van ‘I am back!’»

DE ROO «En ik ben over het algemeen fan van de Lokerse Feesten. Ze programmeren heel specifiek per dag voor bepaalde doelgroepen, en af en toe staat er een naam waar je van achterovervalt.»

LEFTO «Dit jaar hebben ze Kraftwerk. Zeer straffe naam, maar zelf vind ik het niet zo boeiend. Ik heb ze een paar keer gezien: ze staan met z’n vieren achter hun laptops en je hebt geen flauw idee wat ze aan het doen zijn. En óf ze iets aan het doen zijn. Achteraf dacht ik altijd: waar heb ik nu eigenlijk naar staan kijken? Maar ze hebben op Lokerse Feesten wel de perfecte afsluiter: Regi (lacht).»

DE ROO «OLT Rivierenhof is leuk omdat iedereen er staat voor één band. Op een festival kan ik mij weleens schamen voor een ongeïnteresseerd publiek.»

LEFTO «Een heel maffe locatie, ik weet soms niet hoe ik mij er moet gedragen (lacht). Mag je daar moshpitten, of moet je rustig blijven? Maar ze hebben wel coole namen natuurlijk: Earl Sweatshirt, Cat Power, Meskerem Mees…»

SMET «Mac DeMarco wil ik eindelijk eens zien.»

DE ROO «De laatste keer in de AB heeft hij een halfuur van plaats verwisseld met zijn drummer, zonder dat iemand het doorhad. En op Werchter heeft hij ‘Salad Days’ gespeeld met zijn broek op zijn enkels: heel onnozel en geniaal tegelijk.»

HUMO Op OLT is er ook nog ‘An Evening’ met Tony Hawk.

LEFTO «Echt? Dat vind ik misschien nog het interessantste van alles. In de skateboardwereld is Tony Hawk een levende legende, hij heeft het skaten naar een ander niveau getild.»

DE ROO «Dat is geen muziek, hè, hij komt gewoon spreken.»

SMET «Een soort TED-talk. Superdure tickets, geloof ik.»

DE ROO (checkt op haar gsm) «Hier, meet and greet: 253 euro.»

SMET «Voor dat geld mag hij wel nog eens op zijn skateboard gaan staan (lacht).»

DE ROO «De basisprijs is 63 euro. Ik was vroeger echt een skatechick. En ik kan niet skaten, ik stond gewoon aan het skatepark cool te zijn in mijn te grote broek, en ik was verliefd op alle skaters (lacht).»

SMET «AFF, in Genk, heeft een heel goede affiche: ILA, Jan Verstraeten, Brorlab, Dishwasher… En het is bijna gratis: je betaalt 3 euro, of je levert drie lege batterijen in.»

LEFTO «Ik kijk vooral uit naar die kleinere festivals. Forest Sounds in de abdij van Vorst: heel familiaal, met veel dj’s en wereldmuziek overdag. Woodblocks ook, georganiseerd door Kiosk Radio in het Warandepark in Brussel: een hele zomer lang lokale bands voor twee-, driehonderd man. Boterhammen in het Park, Feeërieën... Allemaal heel leuke festivalletjes die het met een klein budget moeten doen.

»Ik was trouwens zelf ook een festival aan het opzetten in het Josaphatpark in Schaarbeek, maar toen kwam corona. Het plan is er nog steeds. Naar het Micro Festival in Luik kijk ik ook uit. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar bevriende artiesten vertellen me dat er een heel bijzondere sfeer hangt. Op zondag 7 augustus komen Commander Spoon en Asa Moto, en op vrijdag mijn favoriete rapgroep van het jaar: Pink Siifu & Negro6’.»

HUMO En ten slotte moeten we met z’n allen nog naar Eva De Roo & Double D op Pukkelpop.

DE ROO «Dat is gewoon feesten. Ik zie mezelf niet als een artiest, ik probeer gewoon de tent aan de gang te krijgen. Op een Afrekening-fuif vroegen ze mij eens om mc te zijn: ik wist niet eens wat dat inhield, maar ik bleek er wel talent voor te hebben (lacht). Ik feest supergraag, en ik kan goed in het moment gaan. Alleen: ik moet ’s anderendaags op Pukkelpop de ochtend presenteren, dat moet ik nog zien te verschuiven.»

HUMO Succes! En bedankt voor de handleiding.

