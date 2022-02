‘Ik had een hoop potentiële namen, Siem Reap betekende het minst. Daarom heb ik ervoor gekozen’

Siem Reap is het nieuwe soloproject van Gilles Demolder (30), gitarist bij Wiegedood en Oathbreaker zaliger. Eind vorig jaar bracht hij ‘Now What?’ uit, een ingetogen plaat waarop hij tekstueel het hart op de tong draagt, alle instrumenten zelf bespeelt, en die niet noodzakelijk geschikt is voor fans van Oathbreaker en Wiegedood. Van 8 tot 11 februari resideert Demolder in de Vooruit, waar hij op het einde van de rit optreedt met Siem Reap.

GILLES DEMOLDER «Ik mag drie dagen dingen uitproberen op het podium van de Balzaal. Siem Reap is een soloproject, maar dit is het uitgelezen moment om te kijken wat er gebeurt als we de songs met een band aanpakken.»

HUMO Wilde je van meet af aan helemaal in je eentje een plaat opnemen?

DEMOLDER (knikt) «Puur om te bewijzen dat ik het kon. Het was ook een tegenreactie na jaren spelen in de punk- en hardcorescene, waar niemand creatief de scepter zwaait. Equal input, equal share: daar had ik het even mee gehad.»

HUMO Wat ging je het minst goed af?

DEMOLDER «Mixen. Daarom heeft de plaat zo lang op zich laten wachten: van elke song heb ik wel vijfentwintig, dertig mixen gemaakt. Toen ik er eindelijk mee klaar was, was de behoefte om het resultaat uit te brengen compleet weg (lacht). Ik heb de songs nog zes maanden laten liggen – en dan toch maar naar de mastering gestuurd.»

HUMO Heet de plaat daarom ‘Now What?’?

DEMOLDER «Onder andere. De titel slaat op zowat alles wat er in mijn leven is gebeurd tussen 2017 en 2020, een aaneenschakeling van ‘Wat nu?’-momenten. Oathbreaker stopte, relaties liepen op de klippen, er was financiële bullshit, ouder worden ook. En dan de plaat zelf, die van a tot z een experiment was: ‘Oké, die gitaar klinkt goed. Wat nu?’»

HUMO Siem Reap is een stad in Cambodja, vooral bekend vanwege het tempelcomplex Angkor Wat. Ben je er ooit geweest?

DEMOLDER «Nee. Mijn lief en ik hebben geprobeerd om te gaan, maar we hadden niet genoeg geld. Ik had een hoop namen, deze betekende het minst – en daarom heb ik ervoor gekozen. Ik wilde geen naam waarmee ik aan iets zou vastzitten. Wat bij Wiegedood wel het geval is: er hangt een enorme zwaarte aan dat woord en aan de muziek. Siem Reap staat me toe om morgen een reggaeplaat te maken, als ik daar zin in heb.»

HUMO ‘Now What?’ sluit af met ‘Godelieve’s Synthesizer’. Wie is Godelieve, en wat was er met haar synthesizer?

DEMOLDER «Godelieve is mijn bomma. Ze heeft me veel geleerd over muziek, heeft ooit muziekles gegeven ook. In een kamer bij mijn ouders staat nog een oude synthesizer die van haar is geweest. Daar hebben we om drie uur ’s ochtends, na een nachtje drinken met vrienden, een song op gemaakt, die we hebben opgenomen met mijn gsm. ‘Godelieve’s Synthesizer’ slaat nergens op, maar is wel het eerlijkste wat op de plaat staat.

»Het gekke: op Spotify is er nul keer naar geluisterd. Al de rest: meer dan duizend. ‘Godelieve’s Synthesizer’: nul (lacht).»

Siem Reap speelt op vrijdag 11 februari in de Vooruit.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: