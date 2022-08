‘Ik heb er al veel pintjes mee verdiend.’ Hoe is het nu met Thor, winnaar van ‘Eurosong for Kids’?

Thor is niet alleen een Marvel Comics-superheld, maar ook de winnaar van ‘Eurosong for Kids’ editie 2006. Toen schonk de Venetiaans blonde 8-jarige uit Schoten ons een gigantische oorwurm met ‘Tocht door het donker’. Vandaag is Thor 23 en als we hem bellen, klinkt zijn stem een octaaf of twee lager. ‘Ik heb er al veel gratis pintjes mee verdiend.’

(Oorspronkelijk november 2019 verschenen op Humo.)

Thor Salden «Ik word nog wekelijks herkend, meestal als ik met vrienden iets ga drinken. Als mensen al een paar glazen op hebben en de naam Thor valt, heb ik prijs. Vervelend vind ik dat niet. Een vriend van me is er zelfs onlangs pas achter gekomen dat ik Thor van ‘Eurosong for Kids’ ben. Hij had altijd gedacht dat ik toevallig dezelfde naam had en wist even niet waar hij het had.»

HUMO Hoe kom je eigenlijk aan die naam? Hadden je ouders een voorliefde voor de noordse mythologie?

Thor «Ze hadden die naam in de tv-serie ‘Moeder, waarom leven wij?’ gehoord. Hadden ze me Jan of Jefke genoemd, dan was ik al lang weer vergeten. Maar het is niet zo dat wildvreemde mensen me om de haverklap komen vragen of ik mijn liedje wil zingen. De enigen die dat doen, zijn mijn vrienden. Als we op café zitten en mijn maat Faisal (Chatar, StuBru-dj) in de late uurtjes aan de playlist begint te prutsen, draait hij gegarandeerd ‘Tocht door het donker’. Gewoon om mij te treiteren (lacht).»

HUMO Zingt het hele café dan mee?

Thor «Ik zou het niet weten. Tegen dan zit ik allang huilend op de fiets naar huis (lacht).

»Van vrienden tolereer ik dat. Dat hoort bij de camaraderie. Als we muziek maken en ze vinden het niet goed klinken, dan vragen ze ook weleens plagend of ik misschien in de ‘Eurosong’-sfeer ben blijven plakken.»

HUMO Je maakt dus nog steeds muziek?

Thor «Op dit moment niet. Ik heb wel meegewerkt aan de eerste plaat van Roedel, de hiphopband van vrienden van me. Muziek zal altijd een fijn tijdverdrijf blijven. Net zoals zoveel mensen zit ik weleens op de computer aan muziek te prutsen, maar dat doe ik alleen omdat ik het zo leuk vind. Ik ambieer geen grote carrière in de muziekwereld.»

HUMO Ben je nooit jaloers op de mannen van Bazart en Warhola? Zij komen ook uit de ‘Eurosong for Kids’-stal.

Thor «Ik weet niet of ik zou kunnen wat zij nu doen. En dan heb ik het niet alleen over de bekendheid, maar ook over de druk. Op dat niveau moet je presteren terwijl iedereen je op de vingers staat te kijken, en hier en daar zit iemand te wachten tot je op je bek gaat. Dat is niks voor mij. Ik sta liever aan de andere kant van het podium: ik studeer nu fotografie en maak vaak foto’s in de muziekscene. Ik ben de vaste fotograaf van de hiphoppers van Glints en ik doe freelanceopdrachten voor Vice en StuBru. Ik voel me veel zekerder achter de lens.»

HUMO Terwijl je vroeger zo assertief oogde op tv.

Thor «Ik snap ook niet goed hoe ik dat op mijn 8ste heb klaargespeeld. Op de middelbare school kreeg ik paniekaanvallen als ik voor de klas moest staan. Dat heb ik nog steeds. Maar als kind besef je niet wat er aan de hand is. Mijn ouders vertellen nog vaak hoe ik, nadat ik de finale van ‘Eurosong for Kids’ had gewonnen in de Ethias Arena in Hasselt, op de achterbank van de auto zat te ruziën met mijn zus over wie het de volgende dag op school zou mogen vertellen. Iedereen had het die avond natuurlijk al op tv gezien, maar dat drong niet tot me door. Ik heb in een gigantische zaal op een podium gestaan, maar in mijn hoofd waren dat niet meer dan twee rijen mensen. De rest van de zaal zag ik niet.

»Wat een verschil met twee jaar geleden, toen ik voor de 20ste verjaardag van Ketnet mijn liedje in het Sportpaleis mocht brengen: ik stond te sterven. Gelukkig zong de hele zaal uit volle borst mee. Als ik de tekst even niet meer had geweten, had ik gewoon met hen kunnen meedoen.»

HUMO Als het je zoveel stress bezorgt, waarom had je dan toegezegd?

Thor «Ik kon niet weigeren. Ik had ‘Tocht door het donker’ geschreven toen ik 7 was, op een oudejaarsnacht. Het leek me de kers op de taart om dat lied zoveel jaar later voor het Sportpaleis te zingen. Als ze me het over twintig jaar nog een keer vragen, ga ik er wellicht weer op in. Ik ben heel slecht in nee zeggen. Dat woord staat kennelijk niet in mijn woordenboek.»

HUMO Met kindsterren loopt het weleens fout af. Je hoeft Lindsay Lohan of Macaulay Culkin maar te googelen om te weten wat roem kan doen met een kind.

Thor «Ik had het grote geluk dat mijn ouders, zodra het voor mij niet meer hoefde, ervoor gezorgd hebben dat ik kon stoppen. Ook bij Ketnet hebben ze me perfect begeleid. Ze keken erop toe dat geen enkel kind daar de kinderdroom van papa of mama stond waar te maken. Maar onvermijdelijk kom je in een volwassen wereld terecht: ik kan me voorstellen dat een kind zonder goede begeleiding volledig kan ontsporen.

»Mij zul je nooit horen zeggen dat ik door ‘Eurosong for Kids’ sneller volwassen ben moeten worden. Ik ben altijd kind kunnen blijven, en dat ben ik misschien nog steeds. Maar het heeft natuurlijk wel een impact gehad. Dat merk ik bijvoorbeeld bij mijn zus: we hebben dezelfde opvoeding gekregen, maar toch reageren we soms anders op gebeurtenissen. Dan denk ik weleens: zou dat aan die ‘Eurosong’-fase liggen? Als het je zo jong overkomt, dan raak je ermee vergroeid.»

HUMO Hoe heeft die je dan gevormd?

Thor «Ik had mijn liedje op zo’n simpele cassettespeler van Fisher-Price opgenomen. Niemand in mijn familie of omgeving had ooit gedacht dat het iets zou worden. Mijn ouders waarschuwden me zelfs: ‘Niet teleurgesteld zijn als je niet door de voorrondes raakt!’ Maar ik wilde me gewoon amuseren, meedoen met de grote jongens en praten met de meisjes. Ik mocht naar de Europese finale in Roemenië, ik kreeg een gouden plaat en ik mocht meezingen met de Ketnet-band. Dat was allemaal tof, maar soms vraag ik me af of het wel zo positief was dat ik er toen zo vlot door ben gefietst. Als ik er in de voorrondes uit had gelegen, had ik misschien een paar levenslessen gekregen. Nu heb ik pas in mijn puberjaren geleerd hoe het voelt om op mijn bek te gaan. Daar had ik het als puber heel lastig mee. Vergelijk het met iemand die met de vingers in de neus en zonder studeren door de middelbare school fietst, maar aan de universiteit niet weet hoe hij aan die stapel dikke cursussen moet beginnen.»

HUMO Ben je ook gepest?

Thor «Ja. De eerste jaren op de middelbare school waren niet aangenaam. Ik was een halve meter kleiner en woog 20 kilo méér dan vandaag. Voeg daar ‘Eurosong for Kids’ aan toe en je weet: naar school gaan was geen pretje. Maar ik lig er niet meer wakker van. Het heeft van mij zelfs een mondiger mens gemaakt.»

HUMO Een kleine troost: je hebt er een pagina op Wikipedia aan overgehouden. In het Nederlands, Engels, Duits, Spaans én Zweeds.

Thor «Daar heb ik al veel gratis pintjes mee verdiend. Ik hoef maar een café binnen te stappen en te zeggen: ‘Wedden voor een pint dat iemand hier in dit café een eigen Wikipediapagina heeft?’ Succes gegarandeerd.

»Voor alle duidelijkheid: ik heb geen idee wie die pagina ooit heeft aangemaakt. Veel mensen denken dat ik erachter zit, maar dat klopt niet. Ik snap niet eens hoe Wikipedia wérkt. Dat zou ik dringend eens te weten moeten komen. Dan kan ik mijn pagina opleuken met interessante trivia en pittige anekdotes (lacht).»