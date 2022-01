‘Ik kom klaar, zet die hoer op de site’: Dit zijn de allerbeste ‘Mama Appelsap’-songs volgens NPO 3FM

Als je het hoort, kan je het bijna nooit meer niet horen: een Mama Appelsap. Veertien jaar geleden begon het radiofenomeen bij het nummer ‘Wanna be startin something’, waarin het leek dat Michael Jackson ‘Mama appelsap’ zong. Nu komt NPO 3FM-dj Timur Perlin met een toplijst met de grootste klassiekers uit al die jaren.

Timur Perlin keek in de studio mee bij Gerard Ekdom toen hij daar de allereerste Mama Appelsap hoorde. Een beller zocht een liedje met de tekst ‘Mama sé, mama, mama appelsap'. Het bleek te gaan om een hit van Michael Jackson, waarin hij natuurlijk niet echt over appelsap zingt. Perlin vroeg aan zijn toen nog 3FM-collega of hij daar een item van mocht maken en zo geschiedde. ‘Achteraf zal Gerard daar wel spijt van hebben gehad’, zegt Perlin lachend over de succesvolle radiorubriek. Morgen zal hij de 69 leukste laten horen in de Mama Appelsap Top Honderdduizend, maar de keuzelijst is bijna net zo lang als de naam van de hitlijst doet vermoeden.



Vaak zijn de Mama Appelsaps een beetje schunnig of viezig. ‘Dat vinden mensen toch het leukste: stoute woorden horen’, legt Perlin uit. Hij heeft in zijn radio-item overigens één gouden regel. Vertel nooit wat de echte tekst is, want dat haalt de magie weg van een Mama Appelsap.

Vijf bijzondere Mama Appelsaps op een rij:

Stein Torleif Bjella - Romantikken Gjer Meg Sjuk (Koe wil je warme nasi?)

Dit is de lievelings Mama Appelsap van Timur Perlin: ‘Deze vind ik zelf echt heel leuk. Stein Torleif Bjella is zo'n echte singer/songwriter, een hele fijne man met zo’n grote baard. Aan de keukentafel zingt hij een heel klein liedje. Het lijkt alsof zijn koe daar aan tafel zit, hij is eten aan het maken en dat hij die koe ook uitnodigt. Je hoort dus alleen maar onbegrijpelijke taal (Noors, red.) en op een gegeven moment, zingt hij heel lief: ‘Koe, wil je warme nasi?’ Ik vind dat zó schattig!’

Dschinghis Khan - Moskau (Moskou, Moskou, wie besmet die cavia)

Mama Appelsaps kunnen ook inspelen op de actualiteit, zegt Perlin: ‘Dit is zo'n Duitse skihut-band en die zingen ‘Moskou, Moskou, wie besmet die cavia’ en dat op een manier dat je het meteen meezingt. Maar nu is het natuurlijk helemaal toepasselijk, omdat we in covid-tijden leven. Dat we denken dat iedereen inmiddels wel besmet is, maar dan zingen zij dus: ‘Wie besmet die cavia?’’

Patrick Bruel - Casser la voix (Ze verkoopt boerenkool, pak de shampoo erbij)

Maar niet alleen in hits van voor het grote publiek onbekende artiesten zit ‘verborgen Nederlands’. Neem Casser la voix, de grootste hit van de Franse zanger Patrick Bruel. Perlin: ‘Die vind ik heel mooi. In dat nummer zingt hij over een vrouw en dan roept hij plots: ‘Ze verkoopt boerenkool, pak de shampoo erbij’. Dat is zo'n gekke tekst!’

UEFA-tune van de Nations League (Walvis, inktvis, doelpunt, ansjovis)

Let maar eens goed op als het Nederlands elftal weer mag voetballen voor de Nations League, want zelfs dan word je verrast door een Mama Appelsap. ‘Walvis, inktvis, doelpunt, ansjovis’, zingt Perlin alsof hij de grootste voetballiefhebber van het land is. Bij het klassieke koor van de bombastische muziek die voorafgaand aan de wedstrijden wordt afgespeeld bleken flinke visliefhebbers te zitten. Althans waarom zullen ze anders over drie vissoorten zingen naast een doelpunt?

Indische mantra (Ik kom klaar, zet die hoer op je site)

Regelmatig krijgt Perlin klachten liedjes voor altijd te verpesten met een Mama Appelsap, maar één keer nam hij een verwijt serieus. ‘Wij hadden een paar jaar terug in een Indische mantra een Mama Appelsap ontdekt, die was ook heel populair. Een vrouw zingt dan negen minuten lang: ‘Ik kom klaar, zet die hoer op je site'. Die is zó grappig, zeker omdat ze het non stop blijft zingen. Dan weer een andere toonhoogte of een andere manier, maar continue achter elkaar. Die was heel grappig. Tot vorig jaar de Nederlandse Sikh-gemeenschap bij mij aanklopte. Ze vonden het beledigend voor hun geloof en ze wilden heel graag dat ik het van YouTube af zou halen. We zitten natuurlijk heel erg te lachen om dingen die wij niet snappen, maar voor dat soort mensen is dat een religieus nummer. Ik heb hem toen in ieder geval van mijn kanaal afgehaald.’

