‘Ik mocht niet meer rond de pot draaien: ik móést over mijn vader zingen’

Met drie zeer gesmaakte platen in vier jaar en een hoofdrol in de Netflixserie ‘Top Boy’ kon je Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, kortweg Little Simz, al niet van een gebrek aan dadendrang beschuldigen. Met ‘Sometimes I Might Be Introvert’ (★★★★½) heeft de nog steeds pas 27-jarige Londense nu een werkstuk afgeleverd dat perfect kan dienen als Plaat van het Jaar.

Hiphop, soul, afrobeat, opera en r&b vinden elkaar in songs waarin Little Simz persoonlijke demonen niet uit de weg gaat. In ‘I Love You, I Hate You’ rekent ze af met haar afwezige vader, in ‘Miss Understood’ legt ze de moeilijke relatie met haar zus onder het vergrootglas.

HUMO Je hebt de plaat opgenomen in Berlijn, Londen en Los Angeles: in welke mate heeft de plaats waar je werkt een invloed op de muziek?

LITTLE SIMZ «Als je in de studio zit, ziet elke stad er hetzelfde uit, maar toch is de locatie niet onbelangrijk. Ik ben eerst naar L.A. gegaan, omdat het er in de beginfase van een plaat nog redelijk gezapig aan toegaat, en de Californische zon helpt om de creativiteit te stimuleren. Daarna heb ik een tijd in Berlijn gezeten, maar door de pandemie ben ik weer in Londen beland. Tijdens de lockdown voelde het aanvankelijk niet goed om gewoon verder te werken aan de plaat. Ik wilde iets totaal willekeurigs doen en heb toen de ep ‘Drop 6’ gemaakt. Toen ik later in het jaar terugkeerde naar ‘Sometimes I Might Be Introvert’, was dat met vernieuwde energie. Londen is een goeie plaats om dingen af te werken: het is mijn thuis, ik ben er minder geneigd om te gaan sightseeën.»

HUMO Het schrijfproces was naar verluidt geen pretje. Was het dat vroeger wel?

LITTLE SIMZ «Prettiger. Maar deze keer wilde ik verder gaan, me opener opstellen, en de dingen waar ik vroeger van wegliep onder de loep nemen. Het is voor een artiest veel makkelijker om je te verbergen achter een façade dan je kwetsbaar op te stellen.»

HUMO Ik gok dat je het nu vooral over ‘I Love You, I Hate You’ hebt, de song over je vader.

LITTLE SIMZ «Ja. Ik heb het onderwerp lang proberen te vermijden, maar ik besefte dat ik het er eindelijk over moest hebben. Dat als ik die song niet zou schrijven, al de rest gewoon wat rond de pot draaien zou zijn. Het is de belangrijkste song op de plaat.»

HUMO Niet de makkelijkste song om op een podium te brengen, lijkt me. Komt je acteerervaring dan van pas?

LITTLE SIMZ «Nee, acteren heeft er niks mee te maken. Ik wil het echt houden. Word ik emotioneel, dan is het maar zo.»

HUMO Geen idee hoe afwezig je vader is, maar heeft hij de song al gehoord?

LITTLE SIMZ «Nee (zwijgt).»

HUMO Naar ‘Miss Understood’ dan, een song over je zus.

LITTLE SIMZ «Same. Ook zij heeft die niet gehoord. Ze zullen het nummer wel horen als ze het horen. Geen idee of dat iets in gang zal zetten en wat dat dan precies zal zijn. Ik kan me voorstellen dat het voor hen geen makkelijke pil wordt om te slikken, maar het gaat niet over hen. Het gaat over mij en mijn gevoelens.»

HUMO Met de clip van ‘Woman’ heb je je regiedebuut gemaakt.

LITTLE SIMZ «De regisseur met wie ik wilde werken, was niet beschikbaar: ik kon wachten of het zelf doen. Er was veel vertrouwen nodig, en héél veel voorbereiding. Op de dag van de shoot heb ik één banaan kunnen eten, de rest van de tijd heb ik als een gek gewerkt. Het was zwaar, maar ik wilde dat het perfect was. De barscène op het einde was ook de laatste scène die we hebben gedraaid. Ik had razende hoofdpijn en nog ongeveer 1 procent energie over in mijn persoonlijke batterij – er zat nauwelijks nog leven in mij. Maar het is ons gelukt.»

HUMO Met ‘Point and Kill’ en ‘Fear No Man’ begeef je je op afrobeatterrein.

LITTLE SIMZ «Mijn roots liggen in Nigeria, en het was een aspect van mij dat ik nog niet had laten horen. Ik ben dol op Fela Kuti en ik wilde hem op mijn manier eren. Het is lang geleden dat ik nog in Lagos ben geweest, ik hoop terug te kunnen gaan als we weer wat vrijer mogen reizen.»

HUMO Luister je naar muziek als je aan een plaat werkt?

LITTLE SIMZ «Weinig. Ik wilde een klassieke, tijdloze plaat maken waar mensen over tien jaar nog naar luisteren, in plaats van eentje voor het najaar van 2021. Dus luisterde ik naar classic albums van John Coltrane, Billie Holiday en Fela Kuti. Niet om hen te imiteren, maar om te voelen hoe een classic album klinkt. Weet je dat mijn moeder Fela Kuti nog aan het werk heeft gezien? Ze is opgegroeid in Lagos en vertelt me vaak over hoe ze als jong meisje het huis uit glipte om naar Fela te gaan kijken in The Shrine. Daar ben ik best jaloers op.»

HUMO Welke dode artiest behalve Fela zou je uit zijn slaap willen opwekken voor nog één show?

LITTLE SIMZ «Het zou dope zijn om Michael Jackson te zien, en James Brown, of Nina Simone. Dat zijn er drie, maar laten we gewoon zien wie er als eerste opstaat (lacht).»

‘Sometimes I Might Be Introvert’ is uit bij Awal. Little Simz speelt op 22 januari in Trix. Info en tickets: trixonline.be.

Beeld Little Simz

