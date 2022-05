‘Ik overwon mijn demonen door met een ridicuul knalroze petje door Ibiza te trekken’

Van de slaapkamer tot het Eurovisiesongfestival in luttele jaren: Stien den Hollander (21) is ver gekomen sinds haar onverbloemde ep’s ‘Antipsychotica’ (2017) en ‘Lithium’ (2018). Als S10 (spreek uit: es-tien) werkte ze al samen met Froukje, Bazart en Zwangere Guy, scoorde ze een fluisterpophit met ‘Adem je in’, en vanavond mag ze Nederland vertegenwoordigen in Turijn.

STIEN DEN HOLLANDER «Toen Måneskin vorig jaar het Songfestival won met die eigenzinnige, zelfs tegendraadse act, dacht ik: dat wil ik ook eens proberen. Ik vind het een vet evenement en een gigantisch platform voor artiesten.»

HUMO Op dat platform zul jij aantreden met ‘De diepte’, dat je al ‘een liefdeslied aan mijn eigen verdriet’ noemde. Vind je het niet eng om voor miljoenen kijkers je donkerste momenten uit de doeken te doen?

DEN HOLLANDER «Nee. Dat is nu eenmaal wat ik doe, en ik doe het graag. Je kunt eenzaam verdrietig zijn of je kunt je verdriet delen. In een tijd als deze is er een grote behoefte aan artiesten in wie je je kunt herkennen.»

HUMO In wie kun jij je herkennen?

DEN HOLLANDER «In Nick Drake, wiens ‘Pink Moon’ ik koester. In de Zweedse rapper Yung Lean, wiens onomwonden hiphop me overtuigde om zelf muziek te maken. En tegenwoordig leg ik vaak de Ierse postpunkband Fontaines D.C. en het oude werk van Kanye West op. Naar muziek luisteren ontwart mijn gedachten en geeft me kracht.»

HUMO Journalisten vragen je steevast naar je moeilijke tienerjaren. Reduceren we je te vaak tot sad girl?

DEN HOLLANDER «Ja. Ik snap dat, hoor: het is een verhaal dat lezers interesseert. Maar het is best heftig om als een 21-jarige keer op keer de vraag te krijgen hoe het was om dood te willen toen je 17 was. En is het niet interessanter om te vragen hoe ik mijn demonen heb overwonnen?»

HUMO Bij dezen, Stien: vertel.

DEN HOLLANDER «Op mijn 17de ben ik in m’n eentje naar Ibiza gereisd, met een diploma en een platencontract op zak. Ik vond het tijd om van mijn extreme schaamte af te komen, die me verhinderde om zonder angst naar school, naar de winkel of een feestje te gaan. Ik kocht een ridicuul knalroze petje en ging naar het strand. Ik dacht dat ik zou sterven van de schaamte, maar nee, ik overleefde het. Ik besefte zelfs dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt of iemand naar mij kijkt en denkt: wat voor gek petje heeft die aan? Ik was verlost.»

HUMO Tot slot: ga je winnen?

DEN HOLLANDER (lacht) «Stel je voor! Ik geloof in mijn liedje, dus het is mogelijk. Maar de concurrentie is sterk. Jullie Belgen, bijvoorbeeld, hebben Jérémie Makiese: coole kerel!»

