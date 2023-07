‘Ik was altijd dronken, ruziede met alle mannen en belandde in bed met hun lief’

Voor het eerst in acht jaar trekt Blur weer op tournee, met hun negende plaat ‘The Ballad of Darren’ onder de linkerarm en onder de rechterarm een haastig door Damon Albarn getekend plannetje van Lokeren, waar ze op 8 augustus headliner van de Feesten zijn. Samen met die andere groep uit Manchester, waarvan me de naam nu ontschiet, brouwde Blur de soundtrack van een generatie. Bassist Alex James is één van de meest schaamteloze hedonisten die ik ooit ontmoette. Over zijn door cocaïne aangevuurde wilde jaren zegt hij nu: ‘In een popgroep zitten was voor mij een alibi om de beest uit te hangen.’

Op zijn 54ste is James ouder, wijzer en iets voorzichtiger met wat hij in z’n lijf stopt. Hij spreekt tot u vanaf zijn kaasboerderij in Oxfordshire.

ALEX JAMES «Ik ben pas nog in België geweest. In Brugge, met de hele familie. Da’s een echte karavaan geworden – ik heb ondertussen vijf kinderen (blaast vermoeid).»

HUMO Heb je Belgische kazen geproefd in Brugge?

JAMES «Ja, in een heel goeie delicatessenzaak. Ze stonken zálig (lacht). En heerlijke mosselen! En fantastisch bier! De Belgische keuken wordt erg onderschat. Van al onze optredens herinner ik me die op Rock Werchter het meest, ook omdat de catering daar zo goed was.»

HUMO Waar trek je de grens, qua kaas? Er bestaat zelfs kaas met maden: een lekkernij, aldus de makers.

JAMES «Die kaas komt uit Sardinië. Ik geloof dat de Denen er ook eentje hebben. En ja, ik heb al madenkaas gegeten: hij smaakte niet slechter dan die middelmatige Hollandse kaas waaraan ze komijn toevoegen om hem interessanter te maken. In Noorwegen is er een bruine kaas die Brunost heet, op basis van gekaramelliseerde wei. Die vond ik niet te vreten. Blauwe kaas is wél goed: daar ga je vaker van dromen.»

HUMO Wat is voor jou het muzikale equivalent van lactose-intolerantie? Is er een muziekgenre waarvoor je allergisch bent?

JAMES «Er zijn drie categorieën: geweldige muziek, gewoon goeie muziek en shitmuziek. En die vind je in elk genre. Wat lust jij niet?»

HUMO Speedmetal.

JAMES «Is ‘Ace of Spades’ van Motörhead speedmetal? Ik lust dat wel, hoor. Ik sluit niets uit, op voorwaarde dat het met passie en liefde gemaakt is.»

JAJA, AANSTELLER!

HUMO In mei zag ik één van jullie opwarmoptredens in Winter Garden, Eastbourne. Er was zoveel liefde in die zaal!

JAMES «Ja! We werden er zelf emotioneel van. Het was acht jaar geleden dat we onze songs nog voor een publiek hadden gespeeld. Hoe extatisch iedereen reageerde: het ontroerde me echt.

»Mijn jongste kinderen waren nog kleuters toen Blur het laatst tourde, en ik was benieuwd hoe zij nu op onze muziek reageerden. Toen ik mijn dochter van 12 tegen het einde van de set door het lint zag gaan, handen in de lucht, met een extatische grijns, dacht ik: oef! Je wilt niet afgaan tegenover je nakomelingen (lacht).

»Gisteren gingen we naar Londen, en vroeg ze plagerig: ‘Denk je dat iemand je zal herkennen, paps? Blur heeft zo lang stilgelegen, volgens mij is iedereen jullie vergeten.’ In het station moesten de kinderen naar het toilet. Terwijl ik op hen stond te wachten, werd ik verschillende keren aangeklampt voor selfies en handtekeningen. Eén van die gasten had zelfs een Blur-tattoo! Natuurlijk geloofde mijn kroost me achteraf niet: ‘Jaja, aansteller, het zal wel!’»

HUMO Ben je zelf nog fan van iemand?

JAMES «Het cliché wil: ontmoet nooit je helden, het kan alleen maar tegenvallen. Maar toen ik Bernard Sumner van New Order voor het eerst ontmoette, een band waarvan ik als puber een enorme fan was, viel dat geweldig mee. New Order heeft ondertussen zelfs een plaat opgenomen in mijn studio, hier op de boerderij. Ze zijn toen ook blijven logeren, maar dat was een brug te ver: het bleken enorme sloddervossen die van alles beschadigden. Strontvervelend! (lacht) Conclusie: ontmoet vooral je helden, maar ga niet met ze samenwonen.»

HUMO Wat me altijd al heeft bevallen aan Blur is dat julie anticynisch zijn. Jullie optredens zijn altijd een feest, en jullie muziek is soms melancholisch maar vaker euforisch en feestelijk.

JAMES «Dat is exact wat wij na dat optreden in Eastbourne tegen elkaar zeiden: dat we zo blij, nee, ópgelucht zijn dat we de zware jaren en het succes hebben overleefd zonder cynisch of blasé te worden. En dat we nu weer touren omdat we wíllen, niet omdat het moet. Alle groepsleden hebben een succesvolle nevenactiviteit, waardoor Blur geen koe is geworden die we om de zoveel tijd móéten melken. Damon heeft fabelachtige dingen bereikt met andere muzikale projecten, ik ben kaasboer en de organisator van mijn eigen festival, Graham (Coxon, gitarist, red.) producet, maakt soloplaten en soundtracks, en onze drummer Dave (Rowntree, red.) is ook een idealistische politicus.»

HUMO Jouw festival heet Big Feastival: de perfecte naam voor een evenement dat lekker eten koppelt aan goeie muziek en kinderanimatie. Wat zijn je persoonlijke hoogtepunten tot dusver?

JAMES «Ik heb het samen met Jamie Oliver opgericht. Dat leek een logische alliantie: ik ben veelvraat in bijberoep, hij is behalve topchef ook gek op muziek. En hij is, geloof het of niet, een uitstekende drummer. We deelden een sociale handicap: toen we allebei vier kinderen hadden, werden we nergens meer uitgenodigd; toen we er vijf hadden, wilde ook niemand meer bij óns op bezoek komen (lacht). Een festival voor de hele familie was dus ideaal. En mijn boerderij was de gedroomde locatie, idyllisch en anders dan anders.

»Hoogtepunten? O man, er zijn er al zoveel geweest. Fat Boy Slim heeft bij ons gespeeld, Mark Ronson ook. Ik heb met Chic gejamd – héérlijk. Tijdens de pandemie heb ik me verdiept in het unieke spel van Bernard Edwards, hun oorspronkelijke bassist: de leek zal zijn invloed op de nieuwe songs van Blur niet horen, maar hij is er wel – ik hou van funk en soul en disco. Ik moet nu ook denken aan Kool & The Gang, die een fantástisch optreden gaven boordevol euforie en levenslust. Puur genot! Dat ik ook veel jonge acts programmeer, houdt me bij de les.»

'We zijn zo blij, nee, opgelucht dat we de zware jaren en het succes hebben overleefd zonder cynisch of blasé te worden. En dat we nu weer touren omdat we willen, niet omdat het moet.' (Foto: met Damon Albarn.) Beeld Ben Houdijk

JATTEN VAN BACH

HUMO Iemand beweerde ooit: zet duizend chimpansees aan een computer en vroeg of laat zal één van hen iets afscheiden dat zo goed is als het beste van Shakespeare. Jij hebt op je boerderij heel wat dieren rondlopen. Welke soort maakt de meeste kans om een goeie song te componeren?

JAMES «Georgie?! Georgie! Sorry, minuutje… (Even later) Op een boerderij ren je van het ene noodgeval naar het andere. Maar als me een moment rust gegund wordt, besef ik telkens wel weer hoe prachtig de kakofonie van de natuur is. Al die dieren produceren dagelijks een wonderlijke symfonie. Even denken: we hebben schapen, kippen, fazanten, koeien, paarden, pony’s, ganzen, zwanen, honden, katten, vissen, pauwen, ezels… Wie is het muzikaalst? O, ik weet het: uilen! Of koekoeken! Die zingen in dalende kleine tertsen: da’s geavanceerde muziek – geen grap, dat is onderzocht.

»Dus ja, de koekoek moet ik eens wat aandachtiger observeren. Wie weet kan ik wel een goed idee van hem jatten.»

HUMO Noem eens een baslijn die je hebt gejat? Ik zal het niet verder vertellen.

JAMES «Ik luister ook naar klassieke muziek en heb al verschillende keren met klassieke orkesten gewerkt. En daarbij heb ik weleens gedacht: mmm, goeie baslijn in deze compositie van Johann Sebastian Bach! Zijn oeuvre behoort tot het publieke domein en hij is al eeuwen dood, dus uit die hoek heb ik niets te vrezen (lacht). Iemand zei eens: ‘Als je één ding van iemand anders overneemt, is dat diefstal. Als je veel dingen jat, is het research.’»

HUMO Een díéf zei dat, om zijn diefstal goed te praten.

JAMES «Er zijn heel wat overeenkomsten tussen koken en muziek maken. Als ik het goed heb, kan een kok geen patent nemen op zijn recepten. Zo gaat het ook in de muziek: je haalt je inspiratie – je ingrediënten, zo je wilt – uit alles waarnaar je ooit hebt geluisterd, en daar maak je iets nieuws mee – een eigen recept. Maar ik geloof niet dat ik ooit bewust iets letterlijk heb gekopieerd.»

HUMO Voor mij brengt de bas het primairste geluid voort. Een goeie baslijn combineert het ritme van het hart, de warmte van de baarmoeder en de diepgang van een goeie paring.

JAMES «Een bas verplaatst meer lucht dan een gitaar. Een bas is niet opdringerig maar heeft autoriteit. Een bas kan leiden terwijl de bassist de indruk geeft dat hij volgt.»

HUMO Wat maakt Blur tot Blur?

JAMES «Onze chemie. Die was er al op onze eerste repetitie in 1988. Op het einde van die sessie hadden we onze eerste redelijk goeie song al geschreven: ‘She’s So High’ (de song die in 1990 hun eerste single werd, red.). Ik heb de demo daarvan trouwens teruggevonden: we klinken meteen als onszelf, niet als een imitatie van een andere groep, wat zeldzaam is. En we waren pas 18!

»Mensen onderschatten hoe hard we hebben gewerkt: 15 jaar lang zou die trein voortrazen, en als we niet op tournee waren, zaten we in de studio. Omdat het goed voelde. Natuurlijk hebben we elkaar ook vaak op de zenuwen gewerkt. Maar zelfs onze ruzies waren productief. Soms.

»Het belangrijkste is nu dat we elkaar blijven verrassen. Zoals in een huwelijk. Mijn vrouw verrast mij nog altijd, en ik haar. Hoop ik.»

HET KILT-EFFECT

HUMO ‘The Ballad of Darren’ heeft een mooie hoesfoto. Ze oogt een tikje surrealistisch: iemand zwemt in een zwembad aan zee, niet ín de zee.

JAMES «De Britse fotograaf Martin Parr heeft ze genomen in Gourock Pool, een ouderwets lido in Schotland. De eenzame zwemmer in die foto is nu zelf daardoor beroemd geworden, hij wordt overal geïnterviewd. Dat iemand zwemt in een zwembad vol chloor en niet in de zee daar vlak achter: het zegt iets over hoe de moderne mens is vervreemd van de natuur.

»Blur heeft een lange traditie van originele, kunstzinnige platenhoezen. We hebben al samengewerkt met artiesten als Damien Hirst en Banksy, die sindsdien beroemd geworden zijn. De portretten die Julian Opie maakte voor onze ‘Blur: The Best Of’ uit 2000 hangen nu in de National Portrait Gallery in Londen.»

HUMO Welke van zijn vaak cryptische songteksten heeft Damon aan jou moeten uitleggen?

JAMES «De beste songteksten zijn als diamanten: ze hebben veel facetten en schitteren anders wanneer je ze anders tegen het licht houdt. Maar ik geloof niet dat ik in al die jaren ooit aan Damon heb gevraagd: ‘Wil je dat eens uitleggen?’ We ontwijken dat zelfs bewust. Damons teksten zijn vaak persoonlijk, soms pijnlijk en zeker privé. Ik wil hem niet het gevoel geven dat we een examen afnemen.

»Ik weet wel dat de titel ‘The Ballad of Darren’ verwijst naar een vriend van de band, iemand met wie we al dertig jaar samenwerken en die dus Darren heet. Eeuwen geleden heeft Damon al een half afgewerkte ballad over hem geschreven, getiteld ‘Half a Song’ (verschenen op ‘Democrazy’, een verzameling van Albarns demo’s uit 2003, red.). Sindsdien vroeg Darren af en toe plagerig: ‘Wel, wanneer komt de héle song er?!’ Hij is er nu en heet ‘The Ballad’. ’t Is de opener van de nieuwe plaat.»

HUMO Wat is de precieze rol van Darren? Neemt hij de schuld op zich als jullie iets mispeuteren? Jij rijdt dronken iemands auto in de prak en Darren komt voor de rechtbank?

JAMES «Zoiets. Hij verzorgt de security, dus hij heeft me al ettelijke keren uit benarde situaties gered. Is dat vaag genoeg? (lacht)»

HUMO Eén voorbeeld, graag.

JAMES «In Parijs vond ik het een keer nodig om, natuurlijk onder invloed van drank en drugs, uit te gaan in een minirokje. In die club, op de dansvloer, bleken ook alle andere dansers onder invloed van foute substanties. Sommige mannen werden opdringerig en agressief, en Darren moest me redden.»

HUMO Suggereer je nu dat je er zo aantrekkelijk uitzag dat zelfs de mannen niet van je af konden blijven?

JAMES «Klopt. Maar als ik één ding heb geleerd, dan is het dat vrouwen een man in een minirok echt sexy vinden. Het kilt-effect, hè.»

Het prille Blur. 'Ik heb al mijn gouden platen aan mijn moeder gegeven. Tot zij me tactvol apart nam een zei: 'Ik heb geen plaats meer voor die rommel, jongen.' (lacht)' Beeld Getty Images

HE, BRAD PITT!

HUMO Aan welke tourmanager zou je je verontschuldigingen willen aanbieden omdat je hem indertijd bijna een hartaanval hebt bezorgd?

JAMES «Aan álle tourmanagers (lacht). Een tourmanager is een babysit die een groep grote kinderen zonder ongelukken van A naar B moet zien te krijgen, het liefst in één stuk en als het even kan ook nog stipt op tijd. Mijn grootste talent was vroeger: maximaal pret maken, bitter weinig slapen en tóch de klus klaren. Maar af en toe liep het ook behoorlijk mis. Ik heb het zelfs meermaals gepresteerd om privéjets te missen! Dat heeft ons veel geld gekost.»

HUMO In je autobiografie ‘Bit of a Blur’ uit 2007 schrijf je dat je voor meer dan een miljoen pond aan cocaïne hebt gesnoven. Dat bedrag lijkt me niet realistisch: je zou het niet overleefd hebben.

JAMES «Ik bén ook bijna dood geweest. En dat bedrag omvat álle uitspattingen. In een popgroep zitten was voor mij een alibi om de beest uit te hangen: ik was elke dag dronken, maakte met alle mannen ruzie en belandde in bed met hun lief.

»Toen ik onlangs in Amsterdam was, moest ik terugdenken aan vroeger, toen ik daar graag optrad vanwege de Nederlandse ‘delicatessen’. Dit keer was lekker gaan eten mijn enige uitspatting.»

HUMO Ik heb ‘Cocaine Diaries’ bekeken, de documentaire uit 2008 waarin je voor de BBC naar Colombia reist om de impact van de handel in cocaïne in beeld te brengen. Blijkbaar wilden ze een ervaringsdeskundige als presentator.

JAMES «Ik was uitgenodigd door de president van Colombia, en zo’n uitnodiging kun je niet weigeren zonder een diplomatiek incident te creëren. Het leek me wel lollig om te doen, maar dat was het allerminst: het was gruwelijk en angstaanjagend.

»Meer wil ik daar niet over kwijt: over druggebruik heb ik alles al gezegd wat ik te zeggen heb. Drugs zijn een verraderlijke smeerlapperij, punt.»

HUMO Heb je je tijdens je wilde jaren ooit bezondigd aan clichés, zoals een televisietoestel uit een raam keilen?

JAMES «Tijdens het eerste decennium van Blur werd me dat zo vaak gevraagd dat ik dacht dat ik mensen teleurstelde als ik het níét deed, dus heb ik het één keer gedaan: op mijn 28ste verjaardag heb ik een tv uit het raam gekeild. Niet in een hotel, maar in mijn eigen gelijkvloerse appartement in Londen. Dat had niet het verhoopte effect (lacht). Ik woonde in Covent Garden – party central – en de politie zei: ‘O, ben jij het… Niet meer doen, alsjeblieft.’ Heel gênant, die meewarige toon waarop ze me terechtwezen.»

HUMO Bono koesterde ooit een wild plan om met een aantal vrienden een maandblad te maken: The Trouser. Van Morrison zou de whiskyrubriek voor zijn rekening nemen, U2-bassist Adam Clayton zou over vrouwen schrijven… Wat is een nooit uitgevoerd wild plan uit jouw jaren als drinkebroer?

JAMES «Ons wilde plan is wél gelukt. In 1998 heb ik met kunstenaar Damien Hirst, acteur Keith Allen en de komieken van ‘The Fast Show’ het gelegenheidsgroepje Fat Les opgericht. We vonden de officiële muziek van het WK voetbal altijd zo saai, en dus schreven we een eigen WK-lied: ‘Vindaloo’. Tot onze verbijstering werd het nog een hit ook. Nog elk jaar wordt dat onding van stal gehaald en ontvang ik er een pak auteursrechten voor.

»Je ziet: ook met een lijf vol bier was ik nog in staat om inkomsten te genereren voor mijn gezin. Maar zeg tegen Bono dat hij The Trouser vooral moet maken. Ik zou dat blad zeker lezen.»

HUMO Heb je ooit een gouden plaat weggegeven?

JAMES «Ik heb ze allemáál weggegeven. Aan mijn moeder. Tot zij me tactvol apart nam en zei: ‘Ik heb geen plaats meer voor die rommel, jongen.’ (lacht)»

HUMO Welke superster bleek onverwacht een grote fan van Blur?

JAMES «Eind jaren 90 liep ik ’s ochtends, na een slopend nachtje uit, door Manhattan. Ik was te voet en alleen en een totaal wrak: dronken, stoned en doodmoe. En ik botste tegen een man op die zei: ‘Wow, Alex James, Blur! Ik ben een grote fan!’ Whatever, dacht ik. Waarop ik hem toch even in de ogen keek. Het was Brad Pitt.»

HUMO Je bent al van jongs af gefascineerd door astronomie en ruimtevaart. Ik vraag me af wat aliens die onze planeet bezoeken van een concert zouden denken – gesteld dat ze zoiets op hun planeet niet kennen.

JAMES «Ik heb het universum de voorbije dertig jaar grondig bestudeerd, en ik weet: het resoneert, ’t is allemaal muziek! En ik heb me al vaak afgevraagd of muziek – iets wat wij beschouwen als een universele helende kracht – ook op andere bewoonde planeten bestaat. Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat dat níét zo is.

»We zouden die buitenaardse bezoekers in elk geval warm ontvangen. Ik zie het al voor me: ‘Hier, proef deze lekkere kaas… En nu spelen we speciaal voor jullie ‘Song 2’!’ (lacht)»

HUMO Hoever ben je zelf bereid te gaan? Zou je intekenen op de vluchten naar Mars die Elon Musk voor 2029 aankondigt?

JAMES «Absoluut. Bind me vast aan een raket en knal me maar de ruimte in!»

‘The Ballad of Darren’ verschijnt op 21 juli bij Parlophone. Blur staat op dinsdag 8 augustus op de Lokerse Feesten.

