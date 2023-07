‘Ik wil extreem veel doen in de muziek, maar ik ben bang dat ik niet genoeg tijd heb’

Op zijn tweede plaat ‘The Dark!’ laat rapper Jan Maarschalk Lemmens aka Glints (29) zijn licht schijnen over de duisternis die in elk van ons hangt. Dit experiment, boordevol branie en beats, stuitert energiek door de festivalzomer, die Lemmens alle kansen biedt om zijn voorkeur voor theatrale performances – als kind zong hij in de opera – vrolijk loos te laten gaan: ‘Ik hoop dat dit slechts het begin is. Ik ben misschien een beetje megalomaan.’

De Antwerpse Tentoonstellingswijk op een zomerdag, met z’n modernistische appartementsblokken en huizen uit het interbellum, een periode die we volgens stijlbijbels tegenwoordig maar beter mid-century noemen: denk er wuivende palmbomen bij en je waant je in een suburb van Miami. Jan Maarschalk Lemmens deelt er zo’n mid-century-appartement met zijn vriendin Jasmien Van Loo, modeontwerpster en costumière voor onder meer Pommelien Thijs en Charlotte Adigéry. Terwijl de fotograaf op het terras plaatjes schiet van Jan, werkt Jasmien in haar roze geverfde naaikamer kostuums uit gerecycleerde denim af voor een klant. Overal liggen platen, kleren en boeken, de hele flat ademt liefde en creativiteit.

Na de fotosessie nemen we plaats in de woonkamer. Door het raam zien we aan de overkant van de straat Faisal Chatar op z’n terras zitten. Het is geen toeval dat de voormalige StuBru-dj zo dichtbij woont: nog niet zo lang geleden hokte hij samen met onder anderen Lemmens en rapper-producer Yong Yello in Abattoir Anvers, een voormalig halalslachthuis dat als uitvalsbasis dient voor hun hiphopcollectief én vanwaaruit ze in 2020 en ’21 elke vrijdag de gelijknamige StuBru-show uitzonden.

HUMO Mis je de cohousing met je Abattoir-kompanen soms, zelfs in de romantische bubbel van dit appartement?

JAN MAARSCHALK LEMMENS «Goh, Faisal zat vroeger ook al vaak bij zijn vriendin. Maar we zien elkaar nog genoeg, hoor: in Trix, waar we sinds vorig jaar onze radioshow opnemen, of in de studio. Er is nu geen gezeur meer – ‘Iemand heeft zijn vuile bord laten staan!’ – en dat heeft onze dynamiek ten goede veranderd. Want maak je geen illusies: cohousen is heftig, zelfs met je beste vrienden.

»Ik zing de hele dag. Als ik ’s morgens een nummer hoor, heb ik de gewoonte om er één zin uit te halen en die de hele dag te lopen zingen – het lijkt wel alsof ik tourette heb. Vanochtend waren het The Chemical Brothers: ‘Hey girls! Hey boys! / Superstar DJs!’ Mijn vriendin wordt er stapelgek van (lacht).»

WOORDEN JATTEN

HUMO Ben je een songschrijver die een strikte dagstructuur nodig heeft?

LEMMENS «Extreem. Daarom was de pandemie zo’n moeilijke periode voor mij. Ik had net mijn eerste plaat ‘Choirboy’ uit (in maart 2020, red.) toen alles plots stilviel. Er was weinig houvast, geen enkele structuur. In die periode heb ik extreem veel muziek gemaakt, en daar is ‘The Dark!’ uiteindelijk uit voortgekomen. Maar toch werk ik liever gefocust, met een duidelijk doel voor ogen.

»Ik moet ook iedere dag bewegen, anders word ik gek. Als ik écht goed bezig ben, sta ik op om zeven uur, maar meestal is het halfacht. Eerst zorg ik voor de kat en dan doe ik een beetje aan sport: lopen, of wat halterwerk op m’n matje. Vervolgens een douche, een kwartiertje mediteren met de app Headspace – dat doe ik beter wél dan niet, heb ik al gemerkt – en dan begin ik te schrijven. In de voormiddag schrijf ik teksten en regel ik praktische zaken, in de namiddag werk ik aan de muziek.»

HUMO Waar komt die behoefte aan structuur vandaan?

LEMMENS «Van mijn moeder, denk ik – ik lijk meer op haar dan ik ooit had durven te denken. Ik hou ook van timeboxing: ‘Van twee tot vier uur doe ik dát.’ En dat lukt dan ook, het is gewoon een kwestie van je niet te laten afleiden. Oké, misschien lukt het niet altijd. Mijn concentratie varieert van 60 tot 90 procent. Maar dat is nog altijd beter dan 100 procent chaos.

»Ik was als student al zo. Ik heb flink genoten van mijn studententijd, ik ging vaak uit. Maar tijdens de blok stond ik op om zeven uur en ging ik op tijd slapen. In de loop van het jaar studeerde ik niet, maar als het móést, deed ik het wel.»

HUMO Je hebt taal-en letterkunde gestudeerd.

LEMMENS «Ja, Nederlands-Engels. De grammatica vond ik verschrikkelijk: dat is echt de wiskunde van een taal. Maar ik ben verzot op literatuur, en ik had zot veel goesting om al die klassiekers te lezen, omdat ze je horizon ongelooflijk verruimen. Dat ik er ook nog eens een diploma mee kon halen, was mooi meegenomen (lacht).

»Mijn favoriete schrijvers zijn Paul Auster, Kurt Vonnegut en J.M. Coetzee. De laatste tijd ben ik heel hard into korte verhalen. Intussen heb ik alles gelezen van Raymond Carver, echt fantastisch.»

HUMO Ook Tom Barman was ten tijde van zijn filmdebuut ‘Any Way the Wind Blows’ uit 2003 heel into Raymond Carver. Tom Van Laere alias Admiral Freebee schrijft tegenwoordig zelf korte verhalen: ‘Dat zijn uiteindelijk een soort popsongs,’ zei hij daar onlangs over in Humo.

LEMMENS «Dan moet ik eens met die twee gaan babbelen. Songs zijn inderdaad een soort korte verhalen: je doet iets met een gevoel of een situatie, maar je ruimte is beperkt. De korte verhalen die ik het liefst lees – Carver, maar ook Ernest Hemingway – springen ook nog eens erg spaarzaam om met taal. Sommige zinnen tellen slechts vijf woorden en een leesteken, maar ze roepen een hele situatie op.

»De song ‘Sirens’ op mijn eerste plaat was een knipoog naar ‘Ulysses’ van James Joyce. Ook voor andere songs heb ik hier en daar wat woorden en wendingen gejat uit de literatuur. Op mijn tweede plaat zijn er minder expliciete referenties, maar de invloed van de korte verhalen blijft. Met zo weinig mogelijk woorden een verhaal en een gevoel neerzetten, dáár gaat het me om.»

HUMO Je bent ook een cinemafreak, zie ik aan je T-shirt, of minstens een fan van de gebroeders Coen.

LEMMENS «Tijdens de pandemie hebben we samen een massa films bekeken in Abattoir Anvers. Dat hoor je ook op ‘The Dark!’: het is een heel filmische plaat geworden. We hebben alle afleveringen gezien van ‘Jurassic Park’, ‘Alien’, ‘Predator’, ‘Alien vs. Predator’...»

HUMO En van ‘Terminator’?

LEMMENS «Natuurlijk. Maar ik hou net zo goed van ‘Fargo’, Hitchcock en spaghettiwesterns. Voor ‘Gold Veins’, een song op mijn plaat ‘Choirboy’, heb ik een Ennio Morricone-sample gebruikt uit ‘A Fistful of Dollars’. Een geclearde sample, wat ik een zalige gedachte vond: Morricone heeft dat goedgekeurd! En dan bekijk ik in één week alle films van Sergio Leone. Als ik iets interessant vind, ga ik er helemaal in op, en kan ik moeilijk stoppen – soms tot ergernis van mijn vrienden.

»Toen we nog allemaal samenwoonden, gebeurde het weleens dat ik een film plots op pauze zette: ‘Ik heb een idee!’ Dan gooide Yello een pantoffel naar m’n hoofd: ‘We zijn rustig een film aan het kijken, ik wil zelfs niet wéten wat je idee is!’ Soms moet ik ervoor waken dat ik niet te veel kanten tegelijk op schiet. Maar het moet gezegd: dat lukt me steeds beter.»

'Met de jaren is de boosheid verminderd. Glints zal altijd een harde, energieke liveact blijven, maar de agressie van mijn. vroegere muziek ben ik intussen wel ontgroeid.' Beeld Alex Vanhee

SATANS COPYWRITER

HUMO Heb je ooit een ‘gewone’ job uitgeoefend?

LEMMENS «Ja, ik heb businessplannen vertaald voor een copywritingbureau. Ik weet nog dat ik in zo’n tekst las: ‘Retailing is the art of separating the customer from his money.’ Ik dacht: ik werk voor Satan! (lacht)

»Dat soort jobs staat op het punt te verdwijnen, denk ik. Google Translate is intussen angstaanjagend goed geworden. Mijn maat Pieter Fivez, de klassieke pianist van ons Abattoir-gezelschap, heeft een doctoraat geschreven over artificiële intelligentie. Om onze gesprekken even samen te vatten: het is allemaal superfascinerend, maar er moeten dringend wetten komen, want het gaat snél. Als ik muziek maakte voor reclamespots, zou ik morgen werkloos zijn: vanaf nu is dat een job voor de computer. Maar Glints zit nog wel even veilig, denk ik. Mensen luisteren nog altijd naar muziek voor de emoties die erin zitten.»

HUMO Als kind zong je in de opera. Wilde je operazanger worden?

LEMMENS «Het is niet zo cool als je jong bent, maar ik ging er 100 procent voor. School interesseerde me niet, ik wou iets anders doen. Opera was misschien niet helemaal mijn genre, maar ik ontdekte er wel dat er mensen bestonden die van de muziek hun beroep hadden gemaakt. Wow! Op m’n 10de ging er een hele wereld voor me open. Zelfs als ze me voor ‘Hansel und Gretel’ in een groen-roze Urbanus-pakje staken, bleef ik dolenthousiast (lacht).»

HUMO Wat kwam daarna?

LEMMENS «Vanaf het tweede middelbaar zong ik in allerlei coverbands. We deden vooral Radiohead en Jeff Buckley: vrij experimentele rock dus, omdat ik een heel hoge zangstem heb. Virtuoze zangers en zangeressen zijn altijd mijn ding geweest. Jeff Buckley, Nick Drake, Nina Simone, Chet Baker…

»Rond m’n 17de ben ik zelf songs beginnen te brouwen, met Pieter Fivez en Ferre Marnef, die nu een theatermaker is. We gingen met strijkstokken tekeer op gitaren en zo, in de stijl van Radiohead en Sigur Rós. Ik wou ook hiphop maken, maar ik wist niet hoe ik eraan moest beginnen, en ik vond nooit de juiste mensen – tot ik Jergan Callebaut van VRWRK en producer-gitarist Mathias Bervoets leerde kennen, met wie ik mijn eerste twee ep’s heb opgenomen. En toen liep ik in het nachtleven Yong Yello tegen het lijf.»

HUMO Je werkte ook in het nachtleven, in het Antwerpse café Korsakov.

LEMMENS «Tot grote bezorgdheid van mijn ouders. Ik heb drie jaar in Korsakov gewerkt, omdat ik na mijn studies voluit voor de muziek wilde gaan. Tappen in een café leek me een perfecte combinatie met muziek maken. Het was in elk geval beter dan copywriten voor Satan (lacht).

»Ik heb mijn debuutplaat opgenomen met Yello. Ik voelde meteen dat er een bijzondere klik was tussen ons. We zijn blijven samenwerken, en intussen zijn we ook de beste vrienden.»

'We leven in weinig opbeurende economische tijden, maar ik mag niet klagen: ik kan de huur betalen, en samen met mijn vriendin kunnen we leven van onze creatieve dromen.' Beeld Koen Bauters

LARGER THAN LIFE

HUMO Waarom heb je je nooit ingeschreven voor Humo’s Rock Rally? De wedstrijd kreeg lang de kritiek dat er te weinig hiphopacts deelnamen. Als jury vroegen we ons af: schrikt de ‘Rock’ in de naam de hiphoppers af?

LEMMENS «Goeie vraag, maar ik weet het zelf niet zo goed. Ik ging wel kijken naar Rock Rally-finales: Compact Disk Dummies staat me nog haarscherp voor de geest, met dat keyboard op die speeltuigveer. Pure punk. Nu, als Glints moeilijker uit de startblokken was geschoten, had ik me waarschijnlijk wél ingeschreven.»

HUMO Aan je kinderjaren in de opera heb je een duidelijke drang naar het theatrale overgehouden, zoals in de song ‘Roma’.

LEMMENS «Ik ben een theatraal persoon, misschien zelfs een beetje megalomaan. Ik hou van grootse performances. Dat zie je ook in mijn liveshows: mijn silhouet dat verschijnt op een trap, tegen een rode backdrop... Heerlijk!

»Ik hoop dat dit slechts het begin is. Er zijn nog zoveel mogelijkheden! Naar het buitenland gaan staat bovenaan op mijn verlanglijstje: het Verenigd Koninkrijk is mijn grote droom.»

HUMO Ik heb intussen gemerkt dat je perféct Antwerps spreekt. Heb je nooit overwogen om in je moedertaal te rappen?

LEMMENS «Nee, Engels is gewoon mijn taal. Of, beter gezegd: het is óók mijn taal. Het Brits-Engels is me met de paplepel ingegoten. De broer van mijn ma woonde bij ons in de buurt, hij is getrouwd met een Britse. Hun zoon Sam, mijn neef, was mijn jeugdkameraad, en ik ging vaak met hen mee op vakantie naar Engeland. Ik denk dus in twee talen, maar ik vind dat ik beter klink in het Engels.

»Ik heb de hiphop leren kennen via MTV: 50 Cent, Kanye West, Eminem, The Game… Allemaal larger than life-persoonlijkheden, maar dat past niet bij wie ík ben. Het was de tijd van Limewire, een illegaal downloadprogramma waarmee ik de gezinscomputer heb geruïneerd (lacht). Toen ik Dizzee Rascal en ‘Original Pirate Material’ van The Streets downloadde, veranderde mijn kijk op hiphop volledig. Niet alleen vanwege de klank, maar vooral omdat Mike Skinner rapte over alledaagse dingen: uitgaan, een pita halen, ruziemaken met je lief… Daar herkende ik mezelf helemaal in.»

HUMO Het VK is een notoir protectionistisch muziekland. Als je er voet aan de grond wilt krijgen, maak je het jezelf dan niet extra moeilijk door in het Brits-Engels te rappen?

LEMMENS «Dat Britse accent is geen bewuste keuze, het is gewoon de taal die ik altijd met mijn familie heb gesproken. Ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En de dingen die ik al in het VK heb laten horen, werden goed onthaald. Dankzij onze show op StuBru heb ik contacten kunnen leggen met Britse artiesten als Feux, Louis Culture…»

HUMO Zou je andere muziek maken als je niet in Antwerpen was opgegroeid?

LEMMENS «Hm, interessante denkoefening. Als muziekfanaat check je sowieso de muzikale geschiedenis van je stad, maar het is vooral de stad op zich die me inspireert. Ik wil haar een prominentere rol geven in mijn werk. Dit najaar speel ik in De Roma, en dat voelt speciaal: omdat ik al een tijdje niet meer in Antwerpen heb gespeeld én omdat ik een nummer heb dat ‘Roma’ heet.

»Ik woon trouwens pas echt in Antwerpen sinds m’n 19de. Ik ben opgegroeid in Edegem, een gemeente in de rand.»

HUMO Dat is ook de thuishaven van Boris Daenen aka Netsky. Het Londense label Hospital Records is indertijd speciaal naar het plaatselijke jeugdhuis afgezakt om hem te tekenen. Was hij een voorbeeld voor je?

LEMMENS «Boris is wat ouder dan ik, maar hij was bevriend met de oudere broer van mijn beste maat. Rond m’n 15de, toen ik helemaal into drum-’n-bass was, heb ik Boris een paar demo’s gestuurd: of hij het niet zag zitten om samen te werken? Hij heeft me uitgenodigd, maar ik had toen examens of zo. Toen ontplofte Netsky, en plots had Boris geen tijd meer. Kans verkeken (lacht). Ik moest dus op zoek naar andere artiesten met wie ik kon samenwerken, vooral om te zingen.»

HUMO Je eerste plaat heette dan wel ‘Choirboy’, maar op ‘The Dark!’ zing je veel meer.

LEMMENS «Ten tijde van ‘Choirboy’ had ik net een relatiebreuk achter de rug. Ik was kwaad op de situatie en op de wereld. En ik was ook gewoon nog jong, met alle angsten en woede die erbij horen. ‘The Dark!’ is een volwassener plaat waarop ik behalve mijn hiphop- ook mijn symfonische operakant laat zien. En nu ik dat heb gedaan, kan ik op mijn volgende plaat weer heel kwaad en elektronisch tekeergaan (lacht).

»Glints zal altijd een harde, energieke liveact blijven, maar de boosheid en de agressie van mijn vroegere muziek ben ik intussen ontgroeid. Ik mag niet klagen, hè: ik heb een leuke vriendin, een fijn appartement – niet gekocht, maar ik kan de huur betalen – en ik kan leven van mijn muziek.»

'Ik heb erg goeie ouders, maar ze zijn sterk gefixeerd op zekerheid en presteren. Dat verklaart de bewijsdrang die zo diep in mij zit.' Beeld Koen Bauters

HYPERBEWUSTZIJN

HUMO Heb je Antwerpen zien veranderen sinds je jeugd?

LEMMENS «Sowieso, door de gentrificatie. Die is overal, maar zeker hier in Antwerpen: mensen met veel geld jagen de oorspronkelijke bewoners weg. Niemand in mijn vriendenkring kan op dit moment een huis kopen, tenzij de familie met een pak geld over de brug komt. Dat veroorzaakt wel wat stress: mijn ouders hebben me altijd ingeprent dat je een sukkelaar bent als nog moet huren wanneer je met pensioen bent. Maar het moet ook mógelijk zijn om iets te kopen, hè.

»‘Er moet zaad in het bakje komen’: dat krijg ik élke keer te horen als ik mijn ouders zie. Ze zijn gefixeerd op zekerheid omdat ze in hun jeugd schaarste hebben gekend, vooral mijn moeder. Zelf heb ik me als kind nooit zorgen hoeven te maken over geld, dankzij de inspanningen van mijn ouders. We beleven momenteel geen opbeurende economische tijden, maar ik probeer niet pessimistisch te zijn. Voorlopig kunnen mijn vriendin en ik leven van onze creatieve dromen. De rest zien we later wel.»

HUMO Op je vorige plaat stond een song die ‘Fear’ heet. Wat is je grootste angst?

LEMMENS «Ik wil extreem veel doen in de muziek, maar ik ben bang dat ik niet genoeg tijd heb. Maar tegelijkertijd ben ik ook bang dat ik niet genoeg geniet, dat ik me niet voldoende bewust ben van wat ik al héb, dat ik niet dankbaar genoeg ben.

»‘Fear’ ging over een heel concrete angst: toen ik 15 was, voelde ik op een gegeven moment m’n handen niet meer. Eerst wilde ik er met niemand over praten, omdat ik dacht dat ik gek werd. Toen ik het uiteindelijk toch aan mijn vrienden durfde te vertellen, zei één van hen dat ik in een staat van dissociatie had verkeerd. Het is een soort hyperbewustzijn: je wordt een observator van jezelf, je bekijkt jezelf vanop een afstand – maar tegelijkertijd lijkt het alsof jij die persoon niet bent. Nu begrijp ik dat, maar toen ik het de eerste keer meemaakte, kreeg ik een enorme paniekaanval.»

HUMO Hoe heb je die paniek overwonnen?

LEMMENS «Door ouder te worden, te mediteren… Ik heb ook beseft dat hyperbewustzijn niet per se iets negatiefs is: je moet gewoon proberen om je angsten ervan los te koppelen. Ik beweer niet dat ik sinds die paniekaanval nooit meer heb gedronken – na de breuk met mijn vorige vriendin heb ik een halfjaar bij iemand op de sofa geslapen, en toen ben ik flink loosgegaan – maar mijn relatie met die dingen is helemaal veranderd. Ik voel nu dat er in mijn leven minder ruimte is voor uitspattingen. Ze vragen een energie die ik eigenlijk niet heb.

»Er is ook weinig tijd, hè. Het gaat zo ontzettend snel! Daar maak ik me zorgen over. Niet zozeer omdat ik nu 29 jaar ben en de 30 met rasse schreden nadert, maar omdat ik geen eeuwigheid meer heb om alles nog te doen. Elke keer als ik met m’n ogen knipper, lijkt er weer een halfjaar gepasseerd te zijn.»

HUMO Weet je waar die bezorgdheid vandaan komt?

LEMMENS «Uit mijn opvoeding, denk ik. Ik heb goeie, maar veeleisende ouders, die altijd veel belang hebben gehecht aan presteren. Dat verklaart de bewijsdrang die zo diep in mij zit.

»Covid heeft er natuurlijk ook iets mee te maken. Ik heb het gevoel dat me twee jaren zijn afgepakt die cruciaal waren voor mijn carrière. Ik had wel genoeg te doen – de StuBru-show, songs schrijven voor anderen… – maar tot ik mijn tweede plaat uit had, zat ik met een knoop in m’n maag: twee jaar kwijt!»

HUMO Hoe belangrijk is je leven buiten de muziek?

LEMMENS «Ik heb recent beseft dat niet álles een job moet worden. Ik kook bijvoorbeeld heel graag: ik ben er niet megagoed in, maar het ontspant me. Dat betekent niet dat ik plots de droom koester om chef-kok te worden, of dat ik met mijn kookkunsten wil uitpakken op Instagram.

»En dan zijn er natuurlijk mijn vrienden. Ik ben een mensenmens: ik bel of zie mijn vrienden elke dag. En we gaan natuurlijk ook geregeld naar de film (lacht). Meestal in UGC, de bioscoop in het centrum van Antwerpen – een beetje vergane glorie, maar daar hou ik wel van. Samen met Pieter Fivez, die een gigantische horrorfan is, tref je me er weleens aan wanneer er trashy films als ‘The Pope’s Exorcist’ worden gedraaid. Maar het kan evengoed een kinderfilm als ‘Clifford the Big Red Dog’ zijn (lacht).»

‘Abattoir Anvers’

Studio Brussel, elke woensdag, 21.00

‘The Dark!’ is uit bij PIAS. Glints speelt o.a. op 5 augustus op de Lokerse Feesten en op 3 november in De Roma.