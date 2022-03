In de grooves van ‘Topical Dancer’ van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul zit een onweerstaanbaar elastiek dat ons elke keer weer meekrijgt

Openingstrack ‘Bel DEEWEE’ is parlofoonspielerei die de toon zet. Fast forward naar track 5: in ‘It Hit Me’ praten beide groepsleden over hun puberteit – dat ze na een minuut hun stem een paar octaven laten zakken, is een goede vondst. ‘Huile Smisse’ gaat over de Franse uitspraak van de naam Will Smith. ‘Esperanto’ is een geestige opsomming van do’s-and-don’ts anno 2022. Maar ‘Topical Dancer’, dat na twee Adigéry-ep’s komt, is meer dan clever alleen. Alle songs baden in een weelderig zaterdagavondgeluid, en in de grooves zit een onweerstaanbaar elastiek dat ons elke keer weer meekrijgt. Het beste zit achteraan: ‘Making Sense Stop’ (zotte disco), ‘HAHA’ (knappe sample) en ‘Thank You’ (sarcastische nieuwjaarsbrief). ‘Topical Dancer’ is net zoveel vorm als inhoud, en dus een verademing.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: