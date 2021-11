In de poëtische thesaurus ‘Garbology’ van Aesop Rock en Blockhead is het heerlijk bladeren

Aesop Rock is een hiphopheld zonder een greintje gangsta in z’n lijf. Hij laat woorden bomvol lettergrepen vlot over de tong rollen, toont zijn kleine kantjes en maakt grapjes over z’n katje. En hij houdt van conceptalbums. Garbology betekent zoveel als ‘de studie van afval’ – en dus recycleert Blockhead abstracte beats, met veel vervormde stemmetjes, terwijl Aesop druk debiteert over zowat álles.

Single ‘Jazz Hands’ is een vrolijk rommeltje voortgestuwd door geratel. Het dreigende ‘Difficult’ maakt duidelijk hoe Aesops tegendraadsheid zijn influencerschap fnuikt. In het feeërieke ‘More Cycles’ en het jachtige ‘Fizz’ zitten de leukste samples. Om de referenties allemaal te doorgronden hebben we nog wat tijd nodig, maar in deze poëtische thesaurus is het sowieso heerlijk bladeren.

