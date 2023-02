In de popmuziek van Burt Bacharach hoorde je ook de jazz, de bossa nova en de soul terug

Componist, pianist, producer en zanger Burt Bacharach is overleden in zijn huis in Los Angeles. De Amerikaan schreef, vaak in samenwerking met tekstdichter Hal David, tientallen wereldhits en had een succesvolle carrière die zes decennia besloeg. Bacharach werd 94 jaar.

Bucharach stond bekend als ‘koning van de easy listening’ dankzij hits als ‘Raindrops Keep Falling on My Head’, 'This Guy’s in Love with You’ en ‘On My Own’. Die goedbedoelde titel doet zijn werk tekort. Achter zijn minutieus gearrangeerde en geproduceerde liedjes met goed in het gehoor liggende melodieën gaat een diepe liefde voor, en kennis van, jazz schuil.

Het was die muziekstroming die de in Kansas City geboren Bacharach betoverde toen hij als tiener in New York clubs binnen sneakte om Dizzy Gillespie en Count Basie te zien spelen. Hij speelde toen zelf al cello, piano en drums en zou later naar het conservatorium gaan. Tijdens zijn diensttijd in Duitsland trad hij als bandleider, pianist en arrangeur op voor andere militairen.

Eenmaal terug in de VS behield hij die rol, onder anderen voor Marlene Dietrich. Wanneer hij zich fulltime op het componeren stort, ontmoet hij tekstdichter Hal David. Die samenwerking resulteerde in talloze wereldhits, zowel voor popartiesten als voor tv, films, musicals en theaterstukken. Het leverde hem zes Grammy’s en drie Oscars op.

Jazz, rock bossa nova en soul

Zijn harmonieuze liedjes laten zich gemakkelijk aanhoren, maar die warme, bijna perfect uitgevoerde composities bevatten een hoge mate van emotie, ambacht en muzikaliteit. Hoewel zijn muziek altijd onder popmuziek wordt geschaard, is de jazz duidelijk terug te horen in zijn zorgvuldig geproduceerde muziek, die ook beïnvloed werd door onder meer rock, bossa nova en soul.

Bacharach zong zijn liedjes zelf ook en nam verschillende soloplaten op (de laatste, de EP ‘Blue Umbrella’, in 2020). Maar zijn nummers waren vooral bestemd voor betere vocalisten. Emotie en muzikaliteit waren zijn kerncriteria voor de wie zijn nummers mochten zingen. Dionne Warwick was zijn favoriet, al voerden ook onder anderen Aretha Franklin (‘I Say A Little Prayer’), Dusty Springfield (‘The Look of Love’), The Carpenters (‘They Long to Be Close to You’) en Tom Jones (‘What’s New Pussycat?’) zijn liedjes uit.

Tientallen hits

Wanneer Bacharach eind jaren negentig succesvol samenwerkt met Elvis Costello, komt zijn oudere werk opnieuw in de belangstelling bij een jonger publiek. De honderden liedjes die hij schreef en opnam werden door talloze muzikanten uitgevoerd en opgenomen. Zoals Trijntje Oosterhuis, met wie hij drie albums met zijn liedjes opneemt: ‘The Look Of Love’ (2006), ‘Who’ll Speak For Love’ (2007) en ‘Everchanging times : Burt Bacharach songbook III’ (2021).

Bacharach trad meermaals op tijdens het North Sea Jazz Festival, de laatste keer in 2019. In totaal scoorde hij meer dan zeventig Amerikaanse en meer dan vijftig Engelse hits. Het maakte hem tot een van de belangrijkste componisten van de twintigste-eeuwse popmuziek, die in het rijtje Lennon-McCartney, Jagger-Richards, Carole King en Prince past.

(Trouw)