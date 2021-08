In de stromende regen op Leuven Open Air liet dEUS ons geloven in de toekomst

Een eerste normaal concert in maanden - of waren het jaren? - van wat voor altijd één van mijn favoriete groepen zal blijven: ziedaar de belofte waarmee ik en 4999 anderen gisterenavond naar een grasveld te Heverlee tuften, in de regen.

Dat favoriete groepje is voor alle duidelijkheid dEUS, en niet Nieuwe Lichting-winnaar The Haunted Youth, dat mocht openen. Waarmee hier allerminst wordt beweerd dat The Haunted Youth geen voortreffelijke, veelbelovende groep is. Van ver leek zanger Joachim Liebens, met zijn peroxideblonde haar vanonder z’n pet en z’n ranke gestalte, wat op Maurice Engelen, maar het zijn een heel andere nineties waaruit Liebens en zijn groep tappen dan die van ‘Breakfast in Vegas’. Hoezeer ik me ook had voorgenomen om mezelf vanavond niét in nostalgie naar de nineties, het decennium waarin dEUS geboren en groot werd, te verliezen, The Haunted Youth maakte dat onmogelijk: hun pulserende, repetitieve en bij momenten hypnotiserende geluid bracht The Smashing Pumpkins van ‘1979’ en de shoegaze van Slowdive terug. Let wel: op frisse, eigentijdse wijze, met een glansrol voor toetseniste Hanne Smets en haar overgave aan de muziek (rock-’n-roll in een rode cocktailjurk). Werkpuntje: in bepaalde breed uitgesponnen gitaaroutro’s ging het wel héél erg richting The War On Drugs.

The Haunted Youth Beeld The Haunted Youth, Humo, Koen Keppens, Leuven Open Air, 21/08/21

Het voornemen om niét aan de nineties te denken, maar deze avond helemaal in het nu te beleven, werd me vervolgens een tweede keer bemoeilijkt, en wel door de mixtape die afspeelde voor de dEUS-leden het podium betraden, met muziek van Soul Coughin, Massive Attack, Morphine en Buffalo Tom. dEUS kwam op in het donker en deed dat met de intentieverklaring ‘The Architect’. Mauro Pawlowski, die enkele uren tevoren nog op een ander podium had gestaan als Maurits Pauwels, werd door Tom Barman in de tweede song ‘Constant Now’ aangekondigd als ‘special guest’. Wij van het publiek wisten natuurlijk beter: Pawlowski stond op het podium als Mauro, die moeilijk te vervangen dEUS-gitarist. Vraag maar aan Bruno De Groote, de gitarist over wie enkele dagen voor dit concert werd bekendgemaakt dat hij na zijn herstel van een herseninfarct niet samen met dEUS Het Rijk Der Vrijheid wenst te betreden - wegens geen zin meer in de drukte, hotellounges en stinking lobbies die bij het tourleven horen.

Beeld dEUS, Humo, Koen Keppens, Leuven Open Air, 21/08/21

Aan het eind van ‘Slow’ - bezwerend, ook zonder Karin Dreijer - beloofde Barman dat de groep in oktober de studio induikt om een nieuwe plaat op te nemen, een ‘fucker’ die in de zomer van 2022 moet uitkomen. ‘Maar geen nieuwe nummers vanavond, het moet plezant blijven,’ zei hij ook, waarop de emo-dEUS - de dEUS die ik altijd het liefst zal hebben - vervolgde met ‘Sirens’ en ‘Instant Street’. Hét beeld van de avond: een terrein vol geopende paraplu’s, meewiegend op het breed uitgesponnen gitaarduel dat de outro van die laatste song is. Toen de dreiging genaamd ‘Quatre Mains’ werd ingezet, viel de regen met bakken uit de lucht. Naar regen kijken we sinds deze zomer niet meer zonder vrees, en ook op het podium was men er kennelijk niet gerust in. Niemand geëlektrocuteerd, geen pannes, wel enige chaos, waardoor ‘Sister Dew’ rommelig werd ingezet en ook zo bleef. ‘Sun Ra’, met een glansrol voor Mauro en zijn oerschreeuw, deed je nog eens beseffen: het wordt wederom niet makkelijk om straks die schoenen van Mauro vullen voor die nieuwe gitarist die naar verluidt al geselecteerd en goedgekeurd werd door de groep en ons dra geopenbaard zal worden.

Mauro Beeld dEUS, Humo, Koen Keppens, Leuven Open Air, 21/08/21

Tegen dat Barman een stukje tekst uit ‘Teen Rebel’ van The Haunted Youth in ‘Hotellounge (Be The Death of me)’ smokkelde, daagde het me: ik had tot dan tijdens dit concert geen énkele keer in de jaren negentig vertoefd, enkel in die vreemde twilight zone die het hier en nu is. Het terrein had geen zitjes of mondmaskers, maar was evenmin een bomvolle zweterige wei; dEUS bevindt zich - alweer - in een overgangsfase. ‘Dit is het begin van het vervolg,’ besloot Barman de avond treffend. I’m a believer.