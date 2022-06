‘In mijn muziekvideo was veel schaamhaar te zien: dat ging voor de platenfirma te ver’

De geweldige Peaches trekt speciaal voor u haar pretty-in-pink-ste tenue nog eens aan: in de AB komt ze de 22ste verjaardag vieren van haar debuutplaat ‘The Teaches of Peaches’. Humo sprak haar naar aanleiding van een optreden afgelopen maart en toen bleek al dat het aan queer energy niet zou ontbreken.

(Verschenen in Humo op 4 maart 2022)

HUMO Ik vond een filmpje waarin luchtacrobate Laura Murphy, één van de performers die met jou optreden in Gent, naakt op een podium staat. ‘Soms scheer ik het haar van mijn onderbenen,’ zegt ze. ‘En soms niet.’ Ik voelde meteen een Peaches-vibe.

Peaches (lacht) «Het wordt geen traditioneel circus. Voor de nieuwe generatie gaat het niet gewoon om flips and turns, ze weten precies wat ze willen. Laura Murphy is niet de enige circusartieste die me heel hard doet denken aan mijn werk. We schoppen tegen dezelfde schenen. We’re queerising the circus.

»Ik zing songs van mijn jongste plaat ‘Rub’. We hebben voor elk van de performers een passend nummer gevonden dat ze op hun manier interpreteren.»

HUMO In de AB speel je in juni je debuut ‘The Teaches of Peaches’ uit 2000. Hoe is dat verhaal begonnen?

Peaches «Door in 1998 een Groovebox MC-505 te kopen. Mijn eerste vier songs hadden 120 beats per minuut omdat ik nog niet wist hoe ik de snelheid moest veranderen. ‘Elektroclash’ zouden ze het later noemen: dj’s lasten rock in, groepen hadden elektronica bij. Miss Kittin woonde in Frankrijk, Chicks On Speed in München, Le Tigre was van New York, ik zat in Berlijn. We hadden veel goesting en veel energie. Maar we kenden elkaar niet. Het was pure zeitgeist.»

HUMO Is opener ‘Fuck the Pain Away’ echt een liveopname van je eerste optreden?

Peaches «Ja, ook de fan die me toejuicht is echt. Er was tien man toen ik eraan begon. Achteraf vroeg de geluidsman of ik een opname op cassette wilde kopen. Ik liet de song aan veel mensen horen, ik dacht dat ze me tips zouden geven, om de stem minder luid te krijgen en zo. Maar iedereen zei gewoon: coole song. Ik dacht: ‘If it ain’t broke, don’t fix it.’»

HUMO Iggy Pop vond ‘Fuck the Pain Away’ geweldig: ‘De drummachine geeft de song ruimte. En het zou de titel van een Stooges-song kunnen zijn.’

Peaches (lacht) «Ik heb altijd een voorliefde gehad voor korte zinnen die regelrecht naar de essentie gaan. Maximaal effect met minimale muziek.»

HUMO Je schopte tegen schenen, zei je.

Peaches «In de video van ‘Set It Up’ was veel schaamhaar te zien: dat ging voor de platenfirma te ver. Ik was blij toen ik jaren later veel schaamhaar zag in de video van ‘Pynk’ van Janelle Monáe. Ik hou van de nieuwe generatie: Arca doet het waanzinnig goed. De betreurde SOPHIE was fantastisch.»

Peaches speelt ‘The Teaches of Peaches’ in de AB op 21 juni.

Alle tourdata: teachesofpeaches.com

