In première: bekijk de clip van ‘Naïef', het nummer waarmee Meltheads Stijn Meuris bijna deed klaarkomen

Dat de jonge Antwerpse band Meltheads zilver pakte op Humo’s Rock Rally 2022, had veel te maken met hun nummer ‘Naïef’. Het anthem heeft nu ook een clip, die u hier als eerste kunt bekijken.

Meltheads is live zo’n wilde belevenis dat ze van Trix op zaterdag 1 oktober hun eigen festivaldag mogen organiseren. Een dag eerder brengt de postpunk- en garagerockgroep een maxisingle uit met vier versies van hun single ‘Naïef’. En ‘Naïef’ is dan weer het donkere, Nederlandstalige anthem waarvan u de videoclip hier en nu in zwart-wit en in première kan bekijken.

“Na élk concert worden we aangesproken op ‘Naïef”, vertelt drummer Simon De Geus. “Mensen denken vaak dat het een cover is: ‘Het klinkt zo bekend...’ Op de Rock Rally-finale deed Stijn Meuris er ook enthousiast over: een halfuur lang heeft hij erover staan raven, bijna alsof hij ter plekke klaarkwam.”

De ‘Naïef’-clip is een mooi werkstuk van Ante Pask, een jeugdvriendin van Meltheads-zanger Sietse Willems. Ante en crew wonnen onlangs nog de Student Visionary Short Award op het redelijke prestigieuze Tribeca Film Festival in New York, voor haar kortfilm ‘Daydreamers’.

