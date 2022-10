In première: bekijk de nieuwe clip van SONS, met de groeten van de bomma en twee enge zusjes

Spijtig voor hun moeders en de visjes die ze hebben gebakken, maar SONS komt voorlopig niet naar huis, bijlange niet, bijlange niet. De band uit Melsele warmt zich eerst op voor een najaarstournee langs de Belgische clubs, volgend jaar wenkt het buitenland. Maar eerst nog de videoclip van ‘Momentary Bliss’ lanceren, intussen al de vierde single vanop hun album ‘Sweet Boy.’

Voor wie SONS al een tijdje volgt, is het hoofdfiguur in de video van ‘Momentary Bliss’ geen onbekende: acteur Aren Welvaert poseerde al met een slang om zijn nek voor de hoes van ‘Sweet Boy’ en leende zijn kortgeschoren blonde karakterkop aan de clip van ‘Nothing’. “Wij hebben hem leren kennen via Daniil Lavrovski. Eén blik naar hem en we hadden onze perfecte sweet boy", vertelt SONS-frontman Robin Borghgraef. Heel zoet gaat het er niet aan toe: Welvaerts personage strijdt tegen de tijd en de verveling met de vriendelijke tegenwerking van spoken uit het verleden, van een oudere man in een marcelleke die wel zijn vader lijkt tot handen met zwartgelakte vingers die hem ‘s nachts proberen te wurgen.

HUMO Weet je nog hoe waar je was toen je het nummer schreef?

ROBIN BORGHGRAEF: “In de b&b waar we logeerden tijdens de opnames van ‘Sweet Boy’. De muziek hadden we al een tijdje liggen, maar de tekst heb ik daar gepend met een akoestische gitaar op mijn schoot. Voor de eerste keer eigenlijk, de rest heb ik altijd op elektrische gitaar geschreven. De tekst gaat over hoe je je beter wil gedragen in je relatie, maar uiteindelijk weer wordt afgeleid en achteraf beseft dat je fouten hebt gemaakt.”

HUMO De clip is bij momenten een clusterfuck van indrukken en scènes die schijnbaar niks met elkaar te maken hebben. Eén kort shot dat ik niet snel zal vergeten: een man met een virtual reality-bril en twee kleine, heel eng kijkende meisjes.

BORGHGRAEF: “Eigenlijk wilden we meer doen met dat opzet, maar het is er niet van gekomen. De belangrijkste reden dat het er nog inzit: de man met de bril is onze drummer Thomas. (lacht) We wilden het Twin Peaks-gevoel in de clip, het idee dat je niet alles dat je ziet kan verklaren. Alle leden van de band hebben trouwens een cameo, zoeken maar!”

HUMO Het decor is een huis waarvan het interieur in de tijd bevroren is en evengoed vijftig jaar geleden had kunnen gefotografeerd worden. Hoe heb je dat gevonden?

BORGHGRAEF: “De oma van Jens en Arno (De Ruyte, zanger-bassist en gitarist van SONS, JVL) woont in dat huis. De firma die onze clip draaide, schrok toen ze daar voor het eerst binnenstapten: ze hoefden niets meer te doen voor het decor. Zelfs die oude hometrainer is van haar. Zij had de dag van haar leven natuurlijk: heel de dag volk over de vloer, ‘s middags hadden de ouders van Jens en Arno eten voor de hele ploeg én je ziet hun oma ook nog eens in de clip.”

HUMO Bands pakken nog steeds graag uit met hun videoclips, maar kijk je er zelf nog naar?

BORGHGRAEF: “Dat blijft me aanspreken, ja. Onlangs nam Brutus nog een video op in de Marokkaanse woestijn voor hun single ‘Liar’ en die vond ik heel graaf. Die hele cultuur van videoclips is zowat vergaan en dat vind ik jammer. Ik ben natuurlijk van de generatie die de hele dag naar TMF en JIMtv keek.”

HUMO Met de videoclip kondigen jullie ook een mooi lijstje buitenlandse concerten aan in onder meer Frankrijk en Zwitserland. Heeft SONS intussen al een favoriete land om in te spelen?

BORGHGRAEF: “Vroeger zou ik Nederland heb geantwoord, maar intussen moet ik Zwitserland zeggen. Ze kennen zelfs ons favoriete drankje. Iets met alcohol en gember, ik weet niet meer hoe het heet. In Hamburg drinken ze dan weer veel shotjes van tomatensaus met vodka en een veel tabasco. Of dat hebben ze ons toch wijsgemaakt. Speciaal, maar lekker.”

HUMO Met zulke verhalen moet jij de ultieme antikatertip hebben, Robin.

BORGHGRAEF: “Kroket uit de muur!”

HUMO Toch weer Nederland, dus.

SONS speelt de komende weken in Het Depot (24/11), Wilde Westen (2/12), Kuub (3/12) en De Casino (22/12). Meer info en buitenlandse tourdata op hun website.