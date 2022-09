In première: de gitarist van JAKOMO sloot zichzelf een week op in zijn kelder om de clip van ‘Sexdroom’ te maken

De Brusselse beloften van JAKOMO , twee jaar geleden nog finalisten van Humo’s Rock Rally, hebben een nieuwe single klaar: ‘Sexdroom’. Bekijk hier exclusief de videoclip.

“I keep on cheating on you”, zingen de jongens van Jakomo al meteen in ‘Sexdroom’, maar muzikaal bedrigen ze hun fans niet. De zondagvoormiddagse indiepop waarmee ze in 2020 de finale Humo’s Rock Rally haalden, brengen ze nog steeds, maar dan in een wat meer uitgediepte versie. “De harde stukken harder en de zachte stukken zachter”, aldus gitarist Wout Vermijs, ook de maker van de stop-motionvideoclip bij ‘Sexdroom’. Voor alle duidelijkheid: JAKOMO is nog altijd een Engelstalige band en hun muziek is allerminst hitsig. Een openingsvraag dringt zich zomaar op.

HUMO Waarom heet jullie nummer in hemelsnaam ‘Sexdroom’?

Wout Vermijs “Dat was een werktitel en we hebben nooit een alternatief kunnen bedenken dat beter bij het nummer paste. Met de band hebben we nog het meest gediscussieerd over de spelling: ik wilde de titel gewoon juist schrijven met ks, maar de band vond de x te grappig.”

“Het nummer gaat wel echt over een heel heftige droom die ik onlangs had, zo eentje waardoor je even in de war bent als je wakker wordt: is dit nu echt gebeurd of niet? De laatste tijd droom ik heel raar en ik vind dat een goeie inspiratiebron voor mijn teksten, omdat je dromen eigenlijk vertellen hoe het met je gaat.”

“Eigenlijk gaat ‘Sexdroom’ over wat we onszelf wijsmaken. Iedere mens is in de grond manipulatief en zet de waarheid naar zijn hand, vooral om zichzelf te sussen.”

HUMO Voor de clip werkte je met figuurtjes uit klei, die je via stop-motion animeerde. Het eerste dat ik dacht toen ik de clip zag: hier moet veel tijd ingekropen zijn.

Vermijs “Ik heb mezelf in volle hittegolf een week opgesloten in een koele kelder. Me, myself en een paar kilo klei. Het heeft iets therapeutisch, zo knutselen met je handen. Ik studeer Beeldverhaal en tot nu heb ik het artwork van JAKOMO altijd getekend, maar ik vind dat klei heel mooi aansluit bij waar ‘Sexdroom’ en ook de andere nummers op onze debuutplaat over gaan. Iedereen probeert zichzelf te kneden en om te vormen tot een gelukkiger versie van zichzelf, maar klei kan ook opdrogen, scheuren en breken.”

HUMO Geef ons de woorden ‘nieuwe plaat’ en wij vragen als in een reflex: wanneer komt ze uit en hoe zal ze heten?

Vermijs “17 februari 2023 en Lobby. We beschouwen het album als een verzameling plekken, die niet per se echt hoeven te bestaan, en die geven allemaal uit op de lobby, een plek waar je bijna alleen maar komt als je ergens op wacht. De tijd staat er zowat stil, dat idee vonden we mooi.”

