Instructies voor de lay-out en het leven van Youniss: ‘Mensen hebben witruimte nodig’

Net als – onder vele anderen – STIKSTOF-grizzly Jazz Brak tekent op het Gentse undergroundfestivalletje Out the Frame ook Youniss present, een 28-jarige avantpop-meets-electro-meets-iets-onbestemdsmuzikant uit Antwerpen die met ‘White Space’ al zijn tweede plaat uitbrengt, en zich bij dezen nader aan u voorstelt.

Youniss «Tot 2019 heb ik een paar jaar lang met enig succes mijn zelfgeproducete muziek gedraaid onder de naam Corrupted. Dat was plezierig, maar ik voelde dat ik iets over mezelf wilde prijsgeven in mijn muziek, iets over mijn identiteit. Dat heeft geresulteerd in ‘Youniss’, een plaat die voor een groot deel gaat over het feit dat ik lang officieel Robby heb geheten.»

HUMO Hoe zat dat?

YOUNISS «Ik ben een maand te vroeg geboren, waardoor mijn moeder en ik een tijdlang in het ziekenhuis zijn moeten blijven en mijn vader, met wie ik nooit veel contact heb gehad, mijn geboorte bekend is moeten gaan maken. Probleem: hij was het Nederlands niet machtig – hij komt uit Ivoorkust – met als gevolg dat het door miscommunicatie niet is gelukt om een geboorteakte op te stellen. Zodoende heeft het district me na een tijdje de naam Robby toegewezen, de meest gekozen babynaam in Deurne. Niemand heeft me zo ooit genoemd, maar ik heb er tot mijn 24ste bij alle instanties mee bekendgestaan. Ik heb mezelf pas ten volle geaccepteerd sinds ik officieel Youniss heet.»

HUMO Iets zegt me dat ook ‘White Space’ een themaplaat is.

YOUNISS «Klopt. ‘Ik heb mezelf nu wel geaccepteerd,’ zeg ik op ‘White Space’, ‘maar hoe kijkt de buitenwereld naar mij?’ Zeker sinds de Black Lives Matter-beweging heb ik het gevoel dat ik er door veel mensen op word afgerekend wanneer ik het over mijn identiteit wil hebben. Zo van: het maakt toch niet uit wat je roots zijn? Je woont in België en daarmee uit. Ik heb weleens het gevoel dat ik niet mezelf mag zijn, en de plaat is daar een reactie op.»

HUMO Een kwááie reactie, bij momenten: in sommige nummers klink je als een eenmanspunkgroepje.

YOUNISS «Punk is het genre waar ik in mijn tienertijd bijna uitsluitend naar luisterde. Bad Brains! Misfits! Mijn debuut was heel smooth geproducet, nu wilde ik precies het tegenovergestelde: met zo weinig mogelijk zo veel mogelijk bereiken. Ik heb ook een gitaar opgepikt, waar ik tijdens het maken van de plaat zowat constant op ben blijven spelen. En de titel, ‘White Space’, heb ik vooral om deze reden gekozen: net zoals woorden witruimte nodig hebben om zichzelf te kunnen zijn, hebben ook ménsen witruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn.»

HUMO Quote van de week!

YOUNISS «Graag gedaan.»

‘White Space’ verschijnt op 8/3 bij Viernulvier Records. Youniss staat op 25/3 op Out the Frame in Vooruit, Gent.

