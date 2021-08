Intergalactic Lovers op Pukkelpopkwartier: Wat een band, wat een frontvrouw, wat een show

De meest aanstekelijke frontvrouw van de Lage Landen was gisteren te bewonderen op het Pukkelpopkwartier. Omringd door de zoals immer foutloze band, speelde ze haar eerste optreden in anderhalf jaar, en dat was eraan te zien. Lara Chedraoui was zichtbaar aangedaan en moest een uur lang haar tranen onderdrukken, maar dat maakte het optreden enkel beter. Het werd donker, de eerste beker bier vloog door de lucht en het promille-niveau van mijn omstanders ging gestaag de hoogte in. Intergalactic Lovers speelde op iets wat opnieuw voelde als een echte festivalavond, en dat deden ze met verve.

Lara Chedraoui kwam uitgedost in een rood fluwelen jasje, een donkergroene pet en een arsenaal aan gouden kettingen het podium op gewandeld en het publiek wist: alles komt goed. Rond haar stond de band in die merkwaardige opstelling waarin elke muzikant evenwaardig is, iedereen buiten Chedraoui. Ze waren op geen foute noot te betrappen, maar Intergalactic Lovers draait nu eenmaal rond die fantastische frontvrouw met die aanstekelijke glimlach - mijn kop eraf als Yevgueni’s hit niet over haar gaat. Dat had ook de lichttechnicus door.

Beeld Koen Keppens

Opener ‘Lost’ verhitte in één klap de verplicht open festivaltent, ook Chedraoui merkte dat en gooide haar jas meteen uit. Een oversized zwart T-shirt kwam tevoorschijn en met het petje en de kettingen zou een slechtziende haar vanop afstand even kunnen verwarren met Slongs Dievanongs, maar dan zet ze het wonderbaarlijke ‘Shewolf’ in, met noten die zo zuiver zijn dat je na een ogenblik weet: dat kan onmogelijk Slongs zijn. Het was de ontknoping van anderhalf jaar zonder concerten, zowel voor het publiek als voor de band: zonder twijfel één van de beste live-performances ooit van een nummer op Belgische bodem. Iedereen liet zijn emoties de vrije loop en het publiek barstte uit in een minutenlang applaus. Chedraoui kreeg een krop in de keel en tranen in de ogen. Mijn armen vulden zich met kippenvel, dat moet je kunnen toegeven als man, zelfs als Humo-journalist.

Haar stem klonk breekbaar, maar brak nooit. Haar bewegingen leken zowel een choreografie, als een goddelijke ingeving en het gevoel in haar ogen was op geen enkel moment gespeeld. Er werd één ding duidelijk: dit is haar roeping. Haar emoties bleven haar parten spelen tijdens de rest van het optreden. Ze zei het nooit met zoveel woorden, maar iedereen zag het in haar ogen. Het maakte de show enkel beter. Tijdens instrumentale intermezzo’s verdween ze naar de achtergrond, waar ze even diep moest ademhalen om haar emoties te bedwingen. Maar ook om de rest van de band de aandacht te geven die ze verdienden. Want hoewel ze de frontvrouw is, ze zal zich nooit bewust voor de rest van de band zetten. Stuk voor stuk muzikanten die zeker niet in haar schaduw moeten blijven: Brendan Corbey, Maarten Huygens, Raf De Mey en nieuwkomer Floris waar zelfs Dame Internet me de achternaam niet van kan vertellen.

Beeld Koen Keppens

Het publiek werd binnengezogen in de wereld van de Lovers, ze namen zelfs volmondig een refrein van ‘Northern rd.’ en ‘Delay’ voor hun rekening en elke verzoekje van Chedraoui werd uitbundig ingelost: ‘We are islands’ ‘We are, we are, we are!’. ‘Shewolf’ was zeker niet het enige kippenvelmoment. En het enige wat ik kon denken bij elk nieuw nummer: ‘hoeveel hits hebben die eigenlijk?’

Even had ze nood aan een rustig moment vertelde Chedraoui, na haar strijd met corona kunnen haar longen niet altijd meer mee. Op dat moment zet de band ‘Fade Away’ in en haalt ze noten waar de meeste zangeressen op hun beste dag nog niet van dromen. Alle zangeressen in de tent koesterden even wrok, maar dat was snel voorbij, want het is onmogelijk om iets anders dan bewondering te koesteren voor deze kunstenares.

De band schipperde op een dunne grens tussen ontroering en enthousiasme, en nam het publiek steeds bij de hand. De Lovers hebben een live-reputatie om u tegen te zeggen en maakte die gisteren volmondig waar. Wat een band, wat een frontvrouw, wat een show.