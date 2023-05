Is ‘Feuerwerk’ van Camille nu eigenlijk al een hit in Duitsland?

Deze week maakte Camille bekend dat ze op zaterdag 4 mei 2024 in het Sportpaleis staat, met haar 21 jaar is ze de jongste Belg ooit in die zaal. Indrukwekkend, net als het grote aantal hits dat de zangeres al scoorde in onze Ultratop 50. Maar hoe zit het ondertussen eigenlijk met haar zijprojectje, Duitsland veroveren?

Drie weken geleden lanceerde Camille haar single ‘Feuerwerk’ bij onze oosterburen, maar een blik op de Deutsche Charts maakt duidelijk dat de single voorlopig nog geen grote hit is geworden. ‘Mein Herz sagt: Oooh! Und mein Kopf sagt: Ja!', maar de Duitse harten en hoofden zijn voorlopig koud als steen. Mocht 'Feuerwerk’ niet aanslaan, dan heeft Camille nog wel even de tijd, want haar contract met Sony garandeert de zangeres in ieder geval de release van drie singles en een volledig album in Duitsland.

Groter probleem voor Camille: de muzieksmaak van de Duitsers. Want wat staat er momenteel in de hitlijsten daar? Wat zijn de liedjes die hun hart en hoofd wél op hol brengen? En wil je daar überhaupt wel tussenstaan?

Hoogste nieuwe binnenkomer: Gzuz & Boenz

Het is 2023 en de Duitsers gaan hard op twee witte gangsters die in deze clip van ‘Cinnamon Roll’, net als in het meeste van hun andere video's, pistolen laden, coke snuiven, bankbiljetten tellen, karten (ook stoer!), whisky drinken, donuts rijden met dicke Auto's en hun angst voor covid etaleren door opzichtig mondmaskers te dragen. Het zou een goede parodie kunnen zijn, mocht Gzuz niet daadwerkelijk jaren in de gevangenis hebben gesleten voor wapenbezit en geweld tegen vrouwen.

‘Cinnemon Roll’ staat op 7, op 9 vinden we hun nieuwe single ‘Babylon’, deze week de hoogste nieuwe binnenkomer in de charts. Opmerkelijk, tussen die twee nummers geklemd, op nummer 8, vinden we ‘Pass auf’ van HoodBlaq, een ander nummer van een andere gangster, maar met precies dezelfde grote liefde voor coke, auto's en mondmaskers. Vuurwerk? Vuurwapens!

Een-na-hoogste nieuwe binnenkomer: Ikke Hüftgold x Schürze x DJ Robin - Bumsbar

Over Duitsers en gevoel voor humor is al veel te veel gezegd en geschreven, want natuurlijk hebben Duitsers humor. De vraag is eerder: hebben Duitsers ook gevoel voor subtiliteit? Je zou de video van ‘Bumsbar’ kunnen lezen als humoristische aanklacht tegen de kerk - we zien een bisschop die condooms zegent, een non zingt dat ze genomen wil worden - maar dan met de subtiliteit van een mammoettanker. Vorig jaar scoorde Ikke Hüftgold nog een controversiële hit met ‘Layla', over een ‘slet’ die ‘mooier, jonger en geiler’ is dan andere sekswerkers, en hij brak ooit door met het minstens zo smaakvolle nummer ‘Dicke Titten, Kartoffelsalat’. Je hebt plat, je hebt smakeloos en je hebt Ikke Hüftgold.

De nummer 1: Udo Lindenberg x Apache 207 – Komet

Udo Lindenberg, leeft die nog? Jawel, de Duitse rocker is inmiddels 76 en weet nog niet van ophouden, zo blijkt uit deze samenwerking met de hotste artiest uit de Deutsche Charts: beetje-gangster-maar-toch-niet-helemaal-rapper Apache 207, die de voorbije jaren vele hits scoorde en op dit moment óók plek 2 én 6 in de hitlijsten inneemt. Het resultaat? Emorap van het slechte soort, dat, toegegeven, lang in je hoofd blijft hangen. In de clip overigens ook weer redelijk wat geweld, drugs en drank, en weinig kauwgomballen, rolschaatsen en dansjes.