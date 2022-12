Isaac Roux verwerkt verloren vakantieliefde in ‘White Rose’: bekijk de videoclip in première

Isaac Roux begon het jaar als finalist van Humo’s Rock Rally, graaide in april nog eens de publieksprijs mee en gooide twee weken geleden naast de mandarijnen, speculaas en guimauves ook zijn eerste single in ons schoentje. ‘White Rose’ heeft nu ook een videoclip en die ziet u hier als eerste.

‘White Rose’ is geworden wat die verwacht was te worden: een emotionele folkpopsong, die naar het einde toe breed uitwaaiert zoals de Bear’s Dens en Bon Ivers van deze wereld graag uitwaaieren. Een lied om trots om te zijn en ook de clip, het verslag van een passionele liefde gone wrong, is een knap werkstuk geworden, maar frontman Louis De Roo deelt de pluimen liever aan een ander uit.

LOUIS DE ROO «Mag ik eerst en vooral de acteurs noemen die in de clip hebben meegespeeld?»

HUMO Ga je gang.

DE ROO «Marie Van Ongeval en Niall Smith. Ik wilde in de clip een verhaal vertellen met veel sfeerbeelden en emotionele momenten en daarvoor had ik acteurs nodig met expressieve gezichten. Mijn band wil ik natuurlijk ook bedanken, en onze producer Pieter-Jan Decraene.

»De clip is bedoeld als een kruising tussen de video’s van ‘Agape’ van Bear’s Den en ‘Robbers’ van The 1975. Dat is heel vlot gelukt, met dank aan onze regisseur Luca Van Cruchten. We hadden twee volle dagen gepland om beelden te schieten, maar alles stond er in één take op. Iedereen is toch op de set blijven slapen om de nacht en het ochtendlicht nog te kunnen meenemen. Er was achteraf zelfs nog tijd om mij in de clip te verwerken, als buurman die in zijn badjas en met een koffie in de hand op Marie en Niall staat te kijken.»

HUMO Je hebt ‘White Rose’ wel niet gezongen op de finale van Humo’s Rock Rally. Waarom niet?

DE ROO «Omdat ik vergeten was dat het bestond. Ik schreef het vijf jaar geleden al, toen ik op mijn eenentwintigste naar Canada om er wat op te treden in pubs en boerderijen en ben daar een vakantieliefje tegengekomen. Toen duidelijk werd dat dat niet zou blijven duren, heb ik ‘White Rose’ geschreven en toen ik thuis was, stak ik het in de spreekwoordelijke kluis. Daar is het lang blijven liggen.

»Op de Rock Rally hadden we al door dat we nog een single nodig hadden om het publiek te overtuigen, maar die was dus nog niet naar boven gekomen. Tot ik plots dat demootje vond. Plots was het daar, het juiste lied voor het juiste moment: even triestig als hoopvol, mooi voor in de herfst. De band was meteen enthousiast.»

HUMO Veel mensen kijken liever niet te veel meer terug naar wat ze op hun negentiende hebben gezegd of geschreven.

DE ROO «Je kunt er nochtans veel uit leren. Intussen ben ik geestelijk en lichamelijk natuurlijk gegroeid, maar de liefde die ik daar bezing, is nog steeds iets waar ik veel uit heb geleerd en op één of andere manier altijd zal blijven koesteren.»

HUMO Voor alle melomanen die jou koesteren: heb je nog muziek klaarstaan?

DE ROO (lacht) «Zeker. In 2023 verschijnt mijn eerste ep, met White Rose erop.»



