Isbells siert de wereld met kraakverse single en bijbehorende videoclip

Voor de liefhebbers van het betere melancholische folkgeluid brengt Isbells later dit jaar een nieuwe plaat uit. Om de gemoederen in de tussentijd te bedaren: ‘Modern Times’, een nummer over wat het mens-zijn op dit moment betekent met bijhorende videoclip, nu al in première bij Humo.

‘Modern Times’ is een eerder beleefde aanklacht tegen het halsbrekende tempo waarnaar wij vandaag allemaal geacht worden te leven. Dat het moeilijk is om dat vol te houden, weet ook Gaëtan Vandewoude, bezieler en creatieve kracht van Isbells. ‘What I don’t get about modern times / Is that every opinion matters’ mijmert hij, en de lichtjes apocalyptische videoclip van eigen makelij zet zijn woorden kracht bij.

Isbells staat op 3 mei in Ancienne Belgique in Brussel.

‘Basegemiti’ verschijnt op 22 september 2023.