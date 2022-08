Laten we helder wezen: PinkPantheress is fantastisch. Haar muziek ook. Maar haar show op Pukkelpop? Die was minder.

Geen idee waarom Vicky Beverly Walker, zoals de zangeres-producer uit Bath echt heet, het nodig vond zich te laten inleiden door een irritante hypeman. Het is al erg genoeg dat op festivals al die rappers nog steeds vasthangen aan dat cliché. Laat popzangeressen er alsjeblieft van wegblijven.

Eerlijk is eerlijk: PinkPantheress’ entree kon tellen. Ze kwam het podium opgehuppeld als een vrolijke sprookjesnimf die kennelijk net van een te gek feestje kwam. Ze zong ‘Break It Off’, ratelende drum-’n-bass met een popsong in de slokdarm. Wat een aanstekelijke, goedgeluimde verschijning. Alleen jammer dat die hypeman erdoor bleef brullen.

’t Is gek: op Pukkelpop kwebbelde ze een eind weg tegen haar jonge fans als de TikTok-ster die ze is - over George Ezra en over school en examens - maar haar muziek vertelde een minder leeghoofdig verhaal. PinkPantheress hoort bij de voorhoede van een regiment piepjonge artiesten dat elektronische ninetiesgenres zoals rave en jungle opnieuw salonfähig maakt. Wie haar voor een onnozel eendagsvliegje verslijt, heeft het dus mis.

Waarom gedroeg ze zich dan zo krampachtig Instagrammable? Het hielp niet dat de klank in de Dance Hall een zootje was. Lag de geluidstechnicus in slaap? Waarom stond de microfoon zo scherp afgesteld? Waarom verzoop alles in een zompige basbrij? Dat het tienervolkje dat allemaal jolig pikte, ligt misschien aan het feit dat zij in het dagelijkse leven hun favoriete hits sowieso in een crappy gsm-klank consumeren. Tot overmaat van ramp ging superhitje ‘Just for Me’ dan nog eens de mist in door technische problemen.

Soit, we hadden iets liever PinkPantheress de artieste dan PinkPantheress de influencer voor onze neus gehad. But whatcha gonna do? TikTok hacken?

Mis niets van het festival via onze Pukkelpop liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: