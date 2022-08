Een fenomeen bij gratie van het internet, waar een halftalent al véél talent heeft, en het onwaarschijnlijkste sekssymbool sinds Ron Jeremy. Maar genoeg over Joost: Jack Harlow was ook naar Pukkelpop gekomen.

En Harlow was er graag. ‘Dat ik een vliegtuig kan nemen om hier zomaar voor jullie te komen staan, en dat jullie al mijn teksten vanbuiten kennen, het betekent zoveel voor mij.’ Even daarvoor had Harlow nog herinneringen opgehaald aan hoe, toen onze Jack nog een Jackje was, hij bijzonder kleintjes was begonnen in de beslotenheid van zijn slaapkamer. ‘En kijk nu eens.’ Dat hij niet verder uitweidde over zijn overige bezigheden daar, werd geapprecieerd, maar dat veranderde ook niets aan het feit dat Harlow welgeteld één dag eerder, op het Nederlandse Lowlands-festival, krek dezelfde nostalgie over zich voelde komen, wat toen ook al leidde tot woordelijk dezelfde bindteksten.

Dat hoeft geen halszaak te zijn, maar als je niets te zeggen hebt, zeg dan ook niets. In de plaats waren er tal van bindteksten om de plotse stiltes op te vullen tussen elk nummer - kuieren op het podium, hand in z’n zak, beetje Geert Hoste. Jack Harlow zat drie kwartier lang op een troon, maar wel eentje die steunde op de gangbare hiphopclichés: trek die weg, en de boel gaat aan het wankelen. De jongens mochten eens roepen. De meisjes ook. Ook was Jack er achteraf van overtuigd dat hij net één van zijn favoriete optredens had gespeeld. J-j-j-j-ja hoor. Eén tekst zal hij wellicht al niet elders gebruikt hebben: ‘Mijn favoriete speler komt uit België. Eden Hazard!’ Ook Jack Harlow kent soms barre tijden, kortom.

Aan de hitstatus van ‘What’s Poppin’’ en ‘Industry baby’, oorspronkelijk met Lil Nas X, valt niet te tornen. Aan de status van Jack Harlow als fenomeen, tevens sekssymbool, evenmin. Maar snappen waarom, dat lag op Pukkelpop niet altijd voor de hand.