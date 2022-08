James Blake ebde geheel grillig de marquee binnen, zoals we dat van hem gewend zijn. Dubby melancholie, jazzakkoorden, scheefgetrokken keyboardnoten: Tomorrowland was het geenszins.

Maar kijk es, ‘Before’ deed het met ploppende technobeats, uitgebeend, ongepolijst. Lekker dansbaar. Hoezo, James Blake is een arty avant-gardist? Even niet dus.

Alsof hij de popfans zo lang mogelijk in de tent wilde houden, haakte hij ‘Limit To Your Love’ eraan vast: luid meegezongen, ook al voelden we de subbassen als mitrailleurvuur onze onderbuik doorzeven. Blake wrikte de Nonkel Bob in zichzelf helemaal los in ‘Say What You Will’ waarvan we het refrein mochten meezingen. Alleen het kampvuur ontbrak.

De ooit zo schuwe studiorat is gelukkig nog lang geen gladde charmezanger. Want een oogwenk later vibreerde meedogenloze 2-step door de tent en het type creepy synth waar men in ‘Stranger Things’ wel weg mee weet. ‘Mile High’ dompelde Blakes engelengecroon onder in AutoTune, vervolgens schurkte hij zich aan tegen een neuzelende Travis Scott-sample. Het voelde alsof we met z’n allen een lepeltje purple lean achter de kiezen hadden.

Toegegeven, er schorde wat met de dynamiek van deze show. Blake maakte het de festivalgangers niet gemakkelijk door eerst zijn popsongs op een hoopje te gooien en daarna lijzige, experimentelere stukken te spelen waarin niet zozeer melodie of harmonie primeerden, dan wel ritme en sounddesign. Ideaal voor de hardcorefans die naar zijn zaalshows komen, minder geschikt voor wie net had gefeest met Cypress Hill of had genoten van de soul van Jordan Rakei.

Jazeker, het oudje ‘CMYK’ klonk dolletjes, zeker met z’n verrassende kudurostaartje. En het mopje aardedonkere Tresortechno dat van de tent een undergroundclub maakte, smaakte verrukkelijk. Als je een fijnproever bent, tenminste. Niet iedereen kon Blakes muzikale haute cuisine de baas dus druppelden halfweg toch behoorlijk wat mensen de Marquee uit.

Zij misten een bloedstollend ‘Retrograde’. Alsook Blakes etherische versie van Frank Oceans ‘Godspeed’. En een vurig gastoptreden van de Britse rapper Slowthai. De aanhouder wint, zo blijkt maar weer.

