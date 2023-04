James Hetfield geeft toe dat Metallica bestaat uit ‘middelmatige muzikanten’ - en Lars Ulrich

Tura stapt van podium: Will was er, maar is nu weg

Het onbegrip is nu ook wederzijds: Ed Sheeran ziet het nut niet in van muziekrecensenten TTT ‘Waarom heb je iemand nodig die je vertelt wat je ergens van moet vinden? Dankzij streaming is muziek tegenwoordig gratis te beluisteren: beslis zelf!’ TTT Ed denkt blijkbaar dat besprekingen louter bestaan om een plaat al dan niet aan te raden TTT Alsof iemand die oprecht overweegt om iets van Ed Sheeran te beluisteren nog voor rede vatbaar is TTT De mening van Jay-Z neemt Ed wél serieus TTT Ed had hem tijdens de opnames van ‘Shape of You’ gevraagd om een strofe mee te rappen, maar Jay weigerde. ‘Je nummer heeft geen rap nodig,’ zei Jigga TTT Ed: ‘Hij had gelijk’ TTT Waarom had Ed eigenlijk Jay-Z nodig om hem te vertellen dat er niet gerapt hoefde te worden? Hij kon zijn nummer toch ook gewoon zélf beluisteren? TTT Bewaar dat zakelijke instinct toch maar voor thuis, Jay: de samenwerking tussen Beyoncé en Adidas is een beetje met een sisser afgelopen TTT Niet té veel medelijden: ze heeft al een nieuw contract bij Balmain TTT De kledinglijn die Bey had ontworpen voor Adidas verkocht zo slecht dat er nu een behoorlijk groot gat zit in de boekhouding van het Duitse sportmerk, en dat terwijl de cijfermannetjes daar nog met hun handen in hun haar zaten na de opgezegde lucratieve samenwerking met Kanye West TTT Wat die laatste betreft, is er goed nieuws: Ye houdt weer van joden TTT Hij heeft – we verzinnen het niet – naar de komedie ‘21 Jump Street’ gekeken en vond Jonah Hill zo grappig dat hij naar eigen zeggen tot inkeer is gekomen wat betreft voetjevrijen met blatant antisemitisme TTT Deradicalisering: ’t is soms makkelijker dan gedacht

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Ye (@kanyewest) op 3 Apr 2023 om 1:26 PDT

Als u ergens een Australische band tegenkomt met de naam Private Function: niets van aannemen, en zeker geen platen TTT De groep had voor haar nieuwste worp namelijk het onzalige idee om ook een ‘gouden’ versie uit te brengen: in 50 exemplaren is urine van de bandleden verwerkt TTT Aan het inderdaad erg fraaie goudgeel te zien: meer water drinken, jongens! TTT Henry Rollins zal niet meer optreden met bands, zegt hij. Hij heeft andere dingen in de steigers staan TTT Wat precies, dat wil hij niet kwijt, maar hij zal er over een jaartje mee naar buiten komen. Blijkbaar is al zijn spaargeld erin gekropen TTT Kan maar één ding betekenen: Henry is de nieuwste zestiger die geklikt heeft op één van die advertenties voor cryptomunten op Facebook TTT James Hetfield heeft iedereen de mogelijkheid ontnomen om nog moppen te maken over Metallica door in een interview toe te geven dat zijn groep bestaat uit ‘middelmatige muzikanten’ TTT En Lars Ulrich, natuurlijk TTT Ook leuk: Hetfield deed die uitspraak in een interview met Cigar Aficionado, ‘hét blad voor al het laatste nieuws over sigaren’ TTT Benieuwd of het nog een lang leven beschoren is: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze daar ooit de omslag van blad naar digitaal maken TTT Een beetje humidorhumor moet kunnen TTT Afroman, ook een liefhebber van fijne rookwaren, wordt aangeklaagd door een handvol agenten TTT De rapper verwerkte beelden van een recente politie-inval bij hem thuis in zijn nieuwste clip, en dat vinden de betrokken klabakken een schending van hun portretrecht TTT Hun onbedoelde figurantenrol veroorzaakte naar verluidt ook ‘aanzienlijke reputatieschade’ TTT Wellicht wisten hun moeders niet dat ze bij de politie waren

