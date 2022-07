Jamie xx serveerde dance voor de meerwaardezoeker, maar de meerwaardezoeker was murw. Lag het aan de hitte van de dag, Bicep dat de avond met een knockout had ingeleid, of was het toch weer dat verrekte je-ne-sais-quoi? Feit is: we wilden dansen, maar we stonden te denken.

Het begon goed, want Jamie xx is natuurlijk niet zomaar iemand. Een man met awards op de schouw, binnen en buiten de dance, met en zonder The xx, en nog eentje met Gil Scott-Heron erbovenop. Wie kan dat zeggen vanachter zijn draaitafels?

‘Super High On Your Love’ ging over in zijn recente single ‘Let’s Do It Again’, en we leken vertrokken voor een post-corona feestje van heb ik je daar. De hekken van The Barn gingen zelfs even op slot – vol tot in de nok. Jamie stond er in silhouet bij, in zwartwit een beetje klungelig heupwiegend de dans leidend. Intussen deed hij met zijn vingers waar hij goed in is: songs inzetten, opbouwen, omdraaien, een drum weghalen, een bas overhouden, een nieuwe sfeer opbouwen, en je voor je het in de gaten hebt pal in een nieuwe song deponeren.

Het bleef niet duren. Naarmate de lichtshow in zijn rug imposanter werd, leek Jamie de voeling met de knoppen te verliezen, en terwijl hij zelf verder danste, viel The Barn stil. Het kwart toeschouwers dat vertrok, miste een slotoffensief met een hoofdrol voor ‘Gosh’, en de dansbaarheid en aanstekelijkheid van een sluimerend ‘Blue Monday’ op instant repeat.

Maar dat middenstuk dus. Zou ik het woord saai in de mond durven nemen? Soit, volgende keer beter, korter, gebalder of wat dan ook. Je ne sais quoi, quoi?

