Jammer voor die Hollander in het publiek: Carly Rae Jepsen kwam op Rock Werchter niet om verleid te worden

Eén fan had de grootste hits van Carly Rae Jepsen op een omhooggehouden bordje tot een niet mis te verstaan verzoek herwerkt. Aan de ene kant had hij geschreven: ‘I really, really, really, really like you.’ Aan de andere: ‘Call me maybe?’ Had zéker gewerkt - die originaliteit! - maar helaas: het daaronder neergeschreven gsm-nummer verried dat het om een Hollander ging.

En dan nog: Carly was daar niet om verleid te worden, wél - gehesen in wit badpak, witte negligé en witte knielaarzen - om te verleiden. Geruggensteund door vijf frisse livemuzikanten stuurde ze ‘Run Away with Me’, ‘Too Much’ en ‘Want You in My Room’ als vlinderkusjes The Barn in - charttoppers in een mooiere wereld. Ze zong vrolijk en fladderend, maar toegegeven: soms zó licht (‘Boy Problems’) dat ze evengoed van het podium kon opstijgen. ‘Call Me Maybe’, dan, blijft dé hit die tot in de eeuwigheid als beton om haar enkels zal hangen: in festivalmiddens noemen ze dat het hoogtepunt.

Carly Rae Jepsen: zó gul met ‘r glimlach dat het met een Hollander nooit iets kan worden.

