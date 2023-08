Jarenlang circuleerde ‘Chrome Dreams’ van Neil Young als veelgezochte bootleg, en terecht

‘Chrome Dreams’, de 44ste plaat van Neil Young, dateert eigenlijk van 1977. Jarenlang circuleerde hij als veelgezochte bootleg, en terecht. ‘Sometimes I ramble on and on’ mompelt Neil in ‘Will to Love’: het getuigt van zelfkennis, er staan op ‘Chrome Dreams’ een paar kan-beters (‘Star of Bethlehem’, ‘Hold Back the Tears’, een kort en akoestisch ‘Pocahontas’), en sommige tracks (zoals ‘Sedan Delivery’) werden na ’77 in fellere versies hernomen op andere platen. Maar we hebben het hier wel over iemand wiens kruimels vaak beter zijn dan andermans parels. Wanneer het meesterlijke ‘Like a Hurricane’ hier eindigt na 8 minuten en 14 seconden, ben ik het nog altijd niet moe. En als veelal akoestische songs (piano, gitaar, koortjes, een zucht percussie) het niveau halen van ‘Stringman’, ‘Look Out for My Love’ of ‘Powderfinger’, snap ik niet waarom Youngs platenfirma indertijd zijn neus ophaalde voor ‘Chrome Dreams’.

