‘Je hebt geluk dat ik zo snel ben, anders had ik je een pak rammel moeten geven’: Drake krijgt boek naar zijn hoofd gegooid

Voor wie dit festivalseizoen nog iets naar z’n idool wil mikken: het is nu of nooit TTT Zo zag ook Drake vorige week nog eens een log voorwerp zijn kant uit vliegen. Gelukkig voor hem wist hij het ding tijdig uit de lucht te plukken. Wellicht kwam het ’m bekend voor: het was zijn eigen poëziebundel TTT Drake, ongerijmd: ‘Je hebt geluk dat ik zo snel ben, anders had ik je een pak rammel moeten geven’ TTT Jammer, want dát had anders iedereen wel willen zien TTT Drake: het soort jongen dat een gedichtenbundel uitbrengt en dan denkt dat-ie nog dreigend kan overkomen

Drake catches book thrown at him on stage:



“You lucky I’m quick.” pic.twitter.com/fwI5R3Gsgk — Pop Crave (@PopCrave) 19 augustus 2023

Corey Taylor over het bizarste geschenk dat hij met Slipknot ooit op het podium heeft mogen ontvangen: ‘Een koeienhart. Stonk verschrikkelijk’ TTT Toeval wellicht, maar vorige week was het vijftig jaar geleden dat de eerste harttransplantatie uitgevoerd werd TTT Slipknot was met dat hart wel iets anders van plan: ‘Eén bandlid haalde het in z’n hoofd om het op te eten. Hij ging onmiddellijk over zijn nek. Het domste dat ik ooit gezien heb’ TTT He was a mongoloid, waarschijnlijk

À propos: Devo heeft bevestigd dat na hun huidige tour de stekker eruit gaat, een halve eeuw na de oprichting van de band TTT Bassist Gerald Casale: ‘Stel je voor dat je vijftig jaar met je vrouw samenwerkt – maar in plaats van één vrouw heb je er vier. Nee, het was niet altijd makkelijk’ TTT Om nog te zwijgen van de vier schoonmoeders die je dan hebt

Geworpen: Rihanna, bevallen van haar tweede zoontje met A$AP Rocky TTT De naam is ook deze keer een goed bewaard geheim, maar zou volgens insiders beginnen met een ‘R’ TTT ‘Richard’ is altijd een mooie

Rihanna en A$AP Rocky Beeld Photo News

Zie ook de gelijknamige D. James van Aphex Twin, die weer een soortement bizarre app uitgebracht heeft TTT Het ding zou een heleboel visuele dingen doen als u de camera van uw smartphone richt op de hoesfoto van zijn nieuwe ep ‘Blackbox Life Recorder 21f / in A Room7 F760’ TTT Eén functie zou gebruikers zelfs een festivalervaring schenken, maar dan thuis TTT De digitale concertervaring anno 2023: ‘Tik en sleep een voorwerp om het naar Aphex Twin te gooien: de as van uw overleden moeder / het koeienhart / de poëziebundel’

Voor wie het altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen: de favoriete films van Josh Homme TTT ‘The Nice Guys’ met Ryan Gosling en Russell Crowe voor de dialogen, ‘Gangs of New York’ van Martin Scorsese – volgens Homme ‘upsettingly sexy’ – en verrassender: eender welke romantische comedy TTT ‘Want romcoms zijn zowat het tegengestelde van mijn eigen leven,’ aldus Homme, upsettingly sexy

Beeld Koen Keppens

Niet dat ze nog iets te bewijzen hadden, maar The Rolling Stones zouden nog eens met nieuw werk komen. Dat hebben ze bekendgemaakt zoals je ’t zou verwachten van een stel zeventigers en tachtigers: in een regionale krant TTT In de Londense Hackney Gazette verscheen laatst een advertentie voor een bedrijf genaamd Hackney Diamonds: ‘specialist in glasreparatie’. De lokale Carglass, zou je denken, maar de wervende slogan eronder was verdachter: ‘Our friendly team promises you satisfaction, when you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows’ TTT Zoek de drie Stones-nummers TTT Ook al verdacht was het jaartal 1962 op de advertentie, het jaar van de oprichting van de Stones, en dan was er nog de contactinformatie TTT Een vast nummer: dat móéten wel oude mensen zijn

