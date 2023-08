Jeff Rosenstock: ‘HELLMODE’

De New Yorkse punker Jeff Rosenstock mag zich stilaan een cultartiest noemen, al houdt hij het op zijn website zelf op ‘profressionele (sic) artiest en persoon.’ Luister naar ‘WILL U STILL U’, de vlammende opener van zijn vijfde soloplaat ‘HELLMODE’, en u begrijpt meteen de aantrek: het lied bestaat uit een aaneenschakeling van meebrulrefreinen, die – hoe is het mogelijk? - almaar sneller en luider gespeeld worden. Zelftwijfel is Jeffs muze: ‘Will you still love me after I fucked up?’ En zo gaat dat dus 11 songs lang, met het 8 minuten durende ‘3 SUMMERS’ als climax – de slagzin: ‘Stay young until you die’.

‘HELLMODE’ is misschien wel zijn toegankelijkste plaat tot dusver, en daar heeft Rosenstock een verklaring voor: ‘Je kunt tegenwoordig een aanstekelijke punksong schrijven zonder dat het voelt alsof je je ziel verkoopt.’ Goed zo.