Jinjer, zware metalen uit Oekraïne: ‘Je kan fan zijn van Britney Spears en toch metal spelen, hoor’

Oekraïne is niet alleen een exporteur van graan en sinds een jaar ook van treurnis, maar evengoed van zware metalen. Metal­band Jinjer is al sinds de lente van 2022 op tournee en passeert op 26 februari in de AB.

HUMO Na de Europese festivals vorige zomer volgden tournees door Zuid- en Noord-Amerika. Nu spelen jullie in Europese clubs. Hoe hou je dat vol?

TATIANA SCHMAYLUK (frontvrouw) «Niet (lacht). Alle dagen lijken op elkaar, en soms voelt het echt als werken aan. Maar als 11-jarige droomde ik van een leven op het podium. Dat leven heb ik nu.

»Op tournee proberen we het onszelf zo comfortabel mogelijk te maken – we zijn ook te oud om nog het zwijn uit te hangen. Vóór de show relaxen we in de kleedkamer, en daarna op de tourbus. En tot nu toe waren de zalen en het publiek fantastisch.»

HUMO Een jaar geleden brak de oorlog in Oekraïne uit. De mannelijke bandleden mochten het land niet meer uit, maar het ministerie van Cultuur bombardeerde jullie tot ambassadeurs van Oekraïne: probIeem opgelost. Of zat je niet op die titel te wachten?

SCHMAYLUK «Het enige waarop ik zat te wachten, was op the guys. Ik gebruik die ambassadeurstitel ook niet. Wij zijn maar een simpele band, en we zijn lang niet de enige Oekraïense artiesten die de wereld rondtrekken.»

HUMO Hoe doorstaat de muziekscene in Oekraïne de oorlog?

SCHMAYLUK «Veel muzikanten zijn naar het front getrokken om te vechten. Dat laat natuurlijk zijn sporen na. De meeste metalbands houden het sowieso niet lang vol, want metal leeft er alleen bij tieners. Zodra je volwassen bent, moet je die ongein maar achter je laten, is de gangbare opinie. Dan hoor je naar pop of folk te luisteren.»

HUMO Je bent fan van Britney Spears. Hoe kwam je in een metalband terecht?

SCHMAYLUK «Je kan van pop houden en toch metal spelen, hoor (lacht). Ik hou van karaoke en ik kies vaak songs van haar. Ze heeft de popmuziek van de jaren 90 voor een groot deel bepaald, en wat ze intussen privé heeft meegemaakt en hoe ze daarmee is omgegaan, dwingt ook bewondering af.»

HUMO Jinjer komt uit Donetsk. In 2014 begonnen separa­tisten er een burgeroorlog, en jullie zijn naar het westen van Oekraïne gevlucht. Heb je nog familie in Donetsk?

SCHMAYLUK «Mijn ouders en broer wonen er nog. We houden contact via het internet. Ik droom elke nacht over mijn familie en Gorlovka, waar ik ben opgegroeid. Ik mis mijn familie enorm, en ik hoop dat ik hen gauw weer kan opzoeken en daar door de straten kan lopen.»

HUMO En wat na de tournee?

SCHMAYLUK «Ik woon sinds de herfst van 2021 in de VS. De anderen hebben in Polen, Duitsland en Bulgarije onderdak gevonden. Het lijkt onmogelijk om op die manier muziek te maken, maar het lukt ons toch. Vijftien uur vliegen stelt uiteindelijk niks voor, hè (lacht). Na al die tegenslagen van de voorbije jaren weten we dat we eindeloos kunnen blijven doorgaan, tot we erbij neervallen.»

HUMO Je zei al vaker dat je het niet fijn vindt om herkend te worden. Dat wordt lastig. De video van ‘Pisces’ is al 72 miljoen keer bekeken op YouTube en op Instagram heb je een half miljoen volgers.

SCHMAYLUK «Dat hangt ervan af met welke Tatiana je spreekt (glimlacht). Mijn introverte ik wil dat iedereen me met rust laat, mijn extraverte ik is heel gulzig, wil meer views, meer uitverkochte zalen, meer volgers... Maar waar ik in de VS met mijn man woon, kent niemand me. En zelfs tijdens optredens kan ik nog incognito in de zaal staan. Mij hoor je niet klagen.»

Jinjer speelt op zondag 26 februari in de Ancienne Belgique in Brussel.