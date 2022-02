Joe Rogan is even selectief voor zijn gastenbestand als de opsteller van de kieslijst van Vlaams Belang

NMBS deporteerde in WOII: gevangenen nu pas aangekomen in Auschwitz

Niets moeilijkers dan vandaag de dag een muziekfestival organiseren, en dus hebben Rock Werchter en Tomorrowland de krachten gebundeld. Het resultaat van die liaison heet ‘CORE’, een tweedaags ‘boutiquefestival’ dat eind mei al moet plaatsvinden in het Brusselse Ossegempark TTT Benieuwd hoe Pukkelpop zal terugslaan, maar blijkbaar zijn de gesprekken met de Olense Bierfeesten al aangeknoopt TTT De fijne waarden die u in het AB Café al jaren bevoorraden met een troostende toog (na een slecht concert), dan wel een tafel om op te dansen (na een puik concert) zetten opnieuw hun schouders onder de duizend kilometer voor Kom op tegen Kanker, en zullen dus ook dit jaar weer de grote kankerkas spijzen met de verkoop van speciale themawijnen onder de naam ‘Oh La La La!’ TTT Drie keer raden naar wie dat verwijst, maar als tips krijgt u mee dat hij al tien jaar peter is van de actie, én dat hij zich de laatste tijd allicht nog hechter verwant voelt met de goede zaak in kwestie TTT Bestellen kunt u op de website van het AB Café, opdrinken doet u eender waar TTT En ja, dit jaar is er ook rosé, en die draagt nog altijd de naam ‘Rosé de Vlaeminck’. If it ain’t broke, don’t fix it

Geen idee wie dat voor het eerst zei, maar het was alvast niet Neil Young, die vorige week het tegendeel beweerde van Spotify - werk aan de winkel - en vervolgens zijn muziek van het platform geflikkerd zag. Neil had Spotify namelijk voor de keuze gesteld: zijn muziek of de podcast van Joe Rogan. Spotify heeft gekozen TTT ‘The Joe Rogan Experience’, als eindstadium van de vrijheid van meningsuiting zowat de populairste podcast ter wereld, verspreidt volgens Neil namelijk aan de lopende band onwaarheden en complottheorieën over corona en de daartegen ontwikkelde vaccins. Rogan is immers het slag presentator dat inziet dat je goede verhalen vooral niet morsdood moet checken, en gaat bij het samenstellen van zijn gastenbestand dan ook ongeveer even selectief te werk als de opstellers van de kieslijsten van Vlaams Belang: zolang kandidaten een waarneembare polsslag hebben en minstens twee opeenvolgende keren hun aars van hun elleboog weten te onderscheiden, zijn ze verzekerd van een zitje TTT Speelde misschien een beetje mee in de keuze van Spotify voor Rogan: het feit dat de streamingdienst twee jaar geleden nog honderd miljoen euro ophoestte om zijn podcast naar hun servers te halen. Neil zal naar eigen zeggen dan weer zo’n zestig procent van zijn streaming-inkomsten verliezen door zijn exodus TTT Zoals Trevor Noah van ‘The Daily Show’ al zei: ‘Hoe zal Neil nu straks overleven zonder zijn maandelijkse cheque van 1.37 dollar?’

Morrissey, altijd goed voor een geintje, heeft in een open brief op zijn website gevraagd aan Johnny Marr of die alsjeblief wilt stoppen met hem te vermelden in interviews, en het voortaan enkel nog te hebben over z’n eigen solocarrière. Morrissey, zoals we allemaal weten, is dan ook een teer en verlegen jongetje dat te allen tijde de aandacht schuwt TTT Slotzin: ‘Please stop. It is 2022, not 1982’ TTT Marr, in een reactie op Twitter: ‘Mensen schrijven al geen open brieven meer sinds 1953. Tegenwoordig gaat zoiets via sociale media’ TTT Fwiet! TTT Die stervensreutel? ‘s Werelds hoop op een Smiths-reünie, nu ook definitief vervlogen