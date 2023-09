Johnny Rotten: ‘Tot het laatste moment wilde ik Nora gelukkig maken. Ze is gestorven met een lach op haar gezicht’

Dit voorjaar verloor John Lydon – die zich de laatste jaren weer vaker als Johnny Rotten laat aanspreken, zijn alias bij Sex Pistols – zijn vrouw Nora Forster aan alzheimer. Ze trouwden in 1979, en door haar ziekte was Johnny drie jaar voltijds mantelzorger. Nu hij ongewild de handen weer vrij heeft, is er een nieuwe plaat van het eeuwig tegendraadse Public Image Ltd., de groep die hij na het heengaan van de Pistols oprichtte, en een nieuwe tour: die brengt de groep op 5 oktober naar Gent. Maar eerst dit.

Nora Forster was de moeder van ­Arianna ­Forster alias ­Ari ­Up van ­The ­Slits, die in 2010 op 48-jarige leeftijd aan borstkanker overleed. Om zijn vrouw in haar strijd tegen alzheimer nog een streepje vreugde te bezorgen, nam John Lydon – de man die ooit al wie op zijn pad verscheen tegen de schenen schopte – deel aan de Amerikaanse versie van ‘The ­Masked Singer’ en verscheen hij in de Ierse voorrondes van het Eurovisiesongfestival met de speciaal voor haar geschreven song ‘Hawaii’.

Lydons management heeft ons maar één instructie gegeven voor het interview: we mogen met geen woord reppen over ‘Pistol’, de zes­de­lige fictiereeks van Disney+ uit 2022 gebaseerd op de autobiografie van Sex Pistols-gitarist ­Steve ­Jones. Lydon wilde maker Danny Boyle verbieden om de muziek van de groep te gebruiken, waarna Jones en drummer Paul Cook hem voor de rechtbank daagden – en wonnen.

Omdat onze zoomsessie gisteren in het honderd is gelopen, proberen we het vandaag via de telefoon. De ‘Hallo!’ die weerklinkt als Lydon vanuit Los Angeles de telefoon opneemt, is in Noord-Antwerpen tot twee straten verder hoorbaar. Met andere woorden: de man is goedgeluimd.

HUMO Meneer Lydon, zijn u en ik nu officieel oldskool?

JOHN LYDON «Omdat we te onbekwaam zijn om te zoomen? Hahaha! Ik ben al mijn hele leven oldskool, beste vriend, maar hou het stil (lacht). Zoom: drie jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord, en nu is het een permanente bron van ergernis.

»Anyway, we zijn aan het praten, nietwaar? Het is ons gelukt! En noem me Johnny, alstublieft.»

HUMO Je bent al vroeg wakker, Johnny.

LYDON «Het is elf uur, de dag is al half voorbij! Ik sta altijd op om zes uur. Nog even en het is alweer tijd voor mijn middagdutje.»

HUMO Laat me beginnen met je te bedanken voor je mooie nieuwe plaat. Het maken ervan heeft nogal wat voeten in de aarde gehad.

LYDON «Wel, de pandemie heeft niet geholpen – die kwam behoorlijk ongelegen. En dan werd mijn prachtige vrouw ook nog eens ziek.»

HUMO Gecondoleerd met uw verlies.

LYDON «Dank je. ’t Is oké. Hoe hard het moge zijn: de dood hoort bij het leven. Geen zelfmedelijden, alstublieft. Nora heeft me enorm geholpen toen we samen waren, en nu moet ik verder zonder haar. Zo eenvoudig is het. En ik ben niet van plan haar teleur te stellen.»

WEG, EGO

HUMO Je lijkt de leegte te vullen met werk. Je staat aan de vooravond van een grote tour, en…

LYDON (onderbreekt) «Het is zo lang geleden dat we nog getourd hebben dat het lijkt alsof het de eerste keer is. Bovendien heb ik al mijn hele leven last van podiumvrees. Gelukkig hebben we de plaat opgenomen in functie van de optredens, zonder toeters of bellen die je live niet kunt recreëren. Sommige groepen zie je tegenwoordig met kopzorgen op het podium staan, omdat ze zelf amper de helft spelen van wat er allemaal te horen is. Terwijl ik dus hooguit in mijn broek sta te schijten van de plankenkoorts (lacht).»

HUMO Heb je trucjes om ermee om te gaan?

LYDON «Ja. Ik wentel me in de angst, ik probeer er als het ware van te genieten. Maar soms ben ik gewoon echt ziek. Ik kan niet eten voor ik opga, dus honger ik mezelf de hele dag uit. En na de show eet ik een olifant, op voorwaarde dat hij gemarineerd is in brandewijn (lacht).

»Nee, het probleem is dat je na een show doorgaans ­vette troep geserveerd krijgt. Waarom denk je dat ik tegenwoordig het formaat van een uit de kluiten gewassen operazanger heb? Ik klaag niet, maar misschien moeten we toch overwegen om ontbijtshows te gaan spelen (lacht).»

HUMO Je gaat volgend jaar ook spokenwordshows doen. Ik kan me voorstellen dat die nog angstaanjagender zijn voor ­iemand met podiumvrees.

LYDON «O ja! Er is geen script, je wandelt het podium op, waar je drieduizend mensen voor je hebt die in een vingerknip kunnen ­beslissen dat ze je haten. Het ­worden Q&A-avonden, dus alles hangt af van de vragen die ik krijg. In het slechtste geval vertel ik de waarheid en maak ik me zo belachelijk, maar ook dat kan plezierig zijn (lacht). De meeste mensen zijn veel te bang om zichzelf belachelijk te maken.»

HUMO Ik ben eens naar een spokenwordoptreden van Nick Cave geweest, en dat was een mooie maar ook best deprimerende avond, omdat de meeste vragen kwamen van lotgenoten die het over de dood van zijn zoontje wilden hebben.

LYDON «Ik heb er eens eentje gedaan met John Cleese – bekend van Monty Python – in mijn voorprogramma, en dat was van het saaiste wat ik ooit heb gezien. Vergis je niet: ik ben een grote fan van hem, maar toen sloeg hij de bal compleet mis. Nu, misschien zijn comedians van nature eerder morbide en depressief, terwijl ik dat allesbehalve ben. Ik ga altijd op zoek naar vreugde, dat is de voornaamste reden waarom ik al zo lang meega.»

HUMO Hoelang duurt het doorgaans voor je podiumvrees ­verdwijnt?

LYDON «Zodra ik een voet op het podium zet en de eerste noot weerklinkt, is ze weg. Dan neemt mijn instinct het over. Maar het heeft me wel jaren gekost om dat instinct te ontwikkelen. Voor de camera werken heeft me geholpen – daar werd ik pas écht bloednerveus van. Nu kan dat me geen bal meer schelen.

»Je moet je ego aan de kant leren zetten, hè. Dat is voor de gemiddelde mens al geen makkelijke klus, laat staan voor de zanger van een rockgroep (lacht).»

HUMO Er zijn mensen die er een leven lang voor op een bergtop moeten gaan zitten.

LYDON (lacht) «Daar zeg je het.

»Uiteindelijk komt het neer op de zoektocht naar eerlijkheid in je performance: dit is alles wat ik te bieden heb, hopelijk vinden jullie het goed.»

‘De dood hoort bij het leven. Nora heeft me enorm geholpen toen we samen waren, en nu moet ik verder zonder haar. Zo eenvoudig is het.’ (Foto: Forster en Lydon in 1986.) Beeld Redferns

HALLO EN VAARWEL

HUMO Wat me opviel bij het beluisteren van ‘End of ­World’, de nieuwe PiL, is dat jij op je 67ste nauwelijks iets van je stembereik verloren hebt. Dat is bij pakweg Paul McCartney wel anders.

LYDON «Je moet Paul krediet geven. Hij is nog een stuk langer bezig dan ik, het is normaal dat er bij hem wat sleet op zit. Feit is dat je er zelf niet veel vat op hebt. Mijn bereik is zelfs gróter dan vroeger: ik kan hoger, lager, dieper, voller zingen. Maar vraag me niet hoe dat komt.»

HUMO Het wonderschone ­‘Hawaii’ heb je geschreven voor je vrouw.

LYDON «Lu (Edmonds, PiL-gitarist, red.) was een heel mooie partij aan het spelen die vagelijk Hawaïaans klonk. Of tenminste: ík vond het mooi, hij niet (lacht). We hebben hem overtuigd, hebben eraan geschaafd, en wat begon als een soort parodie op ‘Blue Hawaii’ van Elvis Presley werd een liefdeslied. Een tragisch liefdeslied. De tekst moest er pal op zijn. Hij moest niet alleen gaan over het verlies van een dierbare, maar ook over hoe pijnlijk het is om verder te moeten leven.»

HUMO Begrijp je dat ik ‘Hawaii’ hooguit één keer om de twee dagen kan horen?

LYDON «Dat begrijp ik, ja.»

HUMO Zal het jou moeite kosten om die song avond na avond te zingen?

LYDON «Het zal niet makkelijk worden, maar het valt me nu minder zwaar dan voor ­Nora’s dood. ‘Hawaii’ ­brengen op de Ierse televisie, op de preselectie voor het Euro­visiesongfestival in februari, vond ik verschrikkelijk moeilijk. Ik denk niet dat ik ooit zoveel pijn heb gevoeld, zeker niet op een podium. Het was erger dan een papiersnee (lacht). Je merkt het, ik ben altijd op zoek naar verlichting.

»Nora en ik hebben ooit een fantastische vakantie op Hawaï gehad, moet je weten. En de reden waarom ik het woord ‘aloha’ door de volledige song heen gebruik, is dat het zowel ‘hallo’ als ‘vaarwel’ betekent. Nora wist het met­een toen ze ‘Hawaii’ hoorde. Alzheimer of niet, de mens in haar was nog altijd aanwezig.

»Ik heb ervoor proberen te zorgen dat ze tot het laatste moment gelukkig was. En alle ellende ten spijt: ze is met een lach op haar gezicht ­ge­storven.»

HUMO ‘Hawaii’ sluit de plaat af, opener ‘Penge’ is nagenoeg een compleet tegenovergestelde song.

LYDON «Die song is ontstaan dankzij kapotte apparatuur in de studio, ’t is het muzikale equivalent van een bende Vikingen die een kuststadje plundert. De kinderen worden in veiligheid gebracht door een druïde, maar die blijkt een pedofiele verkrachter te zijn. De moraal van het verhaal: om uit een benarde situatie te komen, moet je niet zomaar naar het eerste het beste alternatief grijpen. Eerst goed nadenken, jongens en meisjes!»

HUMO Google leerde me dat Penge een wijk is in Oost-­Londen.

LYDON «Een plaats waar je doorheen rijdt om van de ene plek naar de andere plek te gaan. Ik heb me laten vertellen dat The Glitter Band, de groep van Gary Glitter, uit Penge kwam. Dat is natuurlijk mooi meegenomen ­(Glitter werd in 1999 veroordeeld voor het bezit van kinderporno, red.).»

HUMO Waarom heet de plaat ‘End of World’?

LYDON «Omdat we goed op weg zijn om de wereld naar de kloten te helpen. Zowel ter rechterzijde als ter linkerzijde is er een groot gebrek aan humor. En gebrek aan humor wijst doorgaans op de afwezigheid van een echte visie.

»In de song ‘Being Stupid Again’ bied ik een helpende hand aan: kunnen we niet samen lachen om elkaar, jongens en meisjes? Stop met alles en iedereen zo ernstig te nemen. Je hebt het goed mis als je denkt dat een politiek gedachtegoed de wereld gaat verbeteren. Het is niet meer en niet minder dan een nieuwe religieuze doctrine. ­Gemaakt om mensen als schapen te laten blaten, zodat ze niet voor zichzelf hoeven te denken.

»Weet je waarom intellectuelen altijd teleurstellen? Omdat ze niet tussen de regels door kunnen lezen. Religieuzen: idem. Ik heb de Bijbel gelezen, en dat is een hilarisch boek!»

HUMO (Citerend uit de film ‘Monty Python’s Life of Brian’, waarin de doodgewone Brian per abuis voor de nieuwe messias wordt aanzien) You’re all individuals!

LYDON (herkent het met­een en vult aan) «Yes! We’re all ­individuals! (lacht hard) Wat een meesterwerk, hè. Ik heb ‘Life of Brian’ onlangs teruggezien, en het verraste me hoeveel waarheid in humor verpakt zit in die film. Hij is geen spat gedateerd.»

HUMO Eén song op de ­nieuwe plaat heet ‘L F C F’ – voluit ­‘Liars, Fakes, Cheats, Frauds’ – wat, als ik de tekst analyseer, een flinke trap is naar je ouwe Sex Pistols-bandmaats.

LYDON «Waar haal je dat vandaan?»

HUMO Vooral door de verzen ‘Give yourself a story, empty of history / Wrap it up in Mickey Mouse’.

LYDON (grijnst) «Eigenlijk verwijst het naar de allereerste repetitie van de Pistols, waar behalve ikzelf niemand kwam opdagen. Ik was woest op de anderen, en dat ben ik eigenlijk nog altijd. Het was brutaal, grof en onbeleefd. Veel zijn ze niet veranderd, dat is alles wat ik erover kwijt wil.

»In ‘L F C F’ ben ik kwaad op mezelf omdat ik zo kwaad ben, terwijl ik na die eerste non-repetitie al had moeten weten wat voor vlees ik in de kuip had.»

‘‘Hawaii’ brengen op de Ierse preselectie voor het Eurovisie­songfestival, was verschrikkelijk moeilijk. Ik denk niet dat ik ooit zoveel pijn heb gevoeld, zeker niet op een podium.’ Beeld Andres Poveda

NAR VOOR NORA

HUMO In 2021 heb je meegedaan aan de Amerikaanse versie van ‘The Masked ­Singer’: ook dat hadden weinig mensen van je verwacht.

LYDON «En ook dat was een gevolg van Nora’s ziekte. De makers wisten wat ik doormaakte en vroegen of ik één van de verrassingsgasten wilde zijn. Ik mocht in het pak van Nar kruipen. Ik heb het voor Nora gedaan: ‘The Masked Singer’ was één van haar favoriete programma’s – vele vreugdevolle uren hebben we er samen naar gekeken. Door de opnames kon ik een week niet bij haar zijn, maar ik wist dat ik er haar enorm blij mee zou maken.

»Niemand van de juryleden heeft me ontmaskerd, maar Nora herkende me met­een. We zaten samen op de bank, klaar om naar het optreden van Nar te kijken, en het was amper begonnen of ze riep al: ‘Johnny! Jij bent het!’ (lacht) We waren allebei tot tranen toe ontroerd, het was een ontzettend mooi moment. En daar was het me om te doen.

»De handschoenen die ik droeg als Nar had ik mee naar huis genomen. Nora heeft ze nagenoeg tot aan haar dood gedragen. Zulke kleine dingen hebben ons tot aan het einde doen lachen.»

HUMO Mocht je zelf je songs kiezen voor ‘The Masked ­Singer’?

LYDON «Ja, en ik was in het bijzonder opgetogen dat Alice Cooper me de toestemming verleende om ‘School’s Out’ te brengen. Ik heb hem één keer ontmoet: prachtkerel.»

HUMO De jury dacht dat je achter­eenvolgens Roger ­Daltrey van The Who, ­Sammy Hagar, Gene ­Simmons van KISS, ­Alice Cooper, Flea van Red Hot ­Chili Peppers, Dee ­Snider van Twisted ­Sister en Joe ­Elliott van Def Leppard was.

LYDON «Dat komt ervan als je niet mainstream bent (lacht). Met Gene Simmons was ik wel blij, moet ik zeggen. Gene Simmons met een nepbierbuik dan toch, haha.»

HUMO Om af te ronden: op je website verkoop je NFT’s of non-fungible tokens. Niet-­tastbare goederen: ik ben er nog altijd niet zeker van dat ik begrijp wat dat zijn.

LYDON «Je bent in goed gezelschap, vriend: ik heb er ook geen flauw benul van (lacht). Iemand vertelde me dat het een uitstekende manier is om je geld niet aan de belastingen te hoeven geven. En wat ik ermee verdien gaat naar een goed doel. Alleen maar voordelen, dus.»

HUMO Ook te koop op ­johnlydon.com: een mountainbike.

LYDON «De fabrikant (Ionic Bikes, red.) had me gevraagd of ik een logo voor één van hun modellen wilde bedenken, dus heb ik snel iets getekend. De Johnny Rotten Hardtail noemen ze die fiets, maar die heb ik dus niet ontworpen.»

HUMO Fiets je zelf?

LYDON «Al heel mijn leven. Ik ben dol op fietsen, vooral mountainbiken. Maar onlangs heb ik mijn been ernstig bezeerd, en sindsdien heb ik het niet veel meer gedaan.»

HUMO Heb je je been bezeerd bij het fietsen?

LYDON «Nee, bij het masturberen!»

HUMO (lacht)

LYDON «Ik heb mijn vrouw verloren, weet je wel. Ik ben alleen nu, dus wat wil je?»

HUMO Laat me raden: je was op je been gaan zitten?

LYDON (lacht) «Beginnersfout! Nee, geloof me: je wilt de details niet horen.»

HUMO Als iemand zegt dat ik de details niet wil horen, wil ik dat meestal net wel.

LYDON «Ik weet het! Maar ik ga het je echt niet vertellen. En weet je waarom: omdat ik er een filmscript over ga schrijven (lacht hard).»

HUMO Eén ding nog: zit je op TikTok?

LYDON «Geen idee. Jij hebt het niet gecheckt?»

HUMO Nee, je moet daar zelf een account voor aanmaken.

LYDON «O, in dat geval zit ik zeker niet op TikTok! Ik heb geen behoefte aan valse vrienden, laat staan dat ik met miljoenen mensen wil delen hoe ik over straat loop. Sorry hoor, maar ik heb een écht leven waarin ik échte mensen ontmoet. Ik heb dingen te doen, plaatsen te bezoeken. En niet te vergeten: nog meer te masturberen! (lacht)»

‘End of World’ is uit bij PiL Official. Public Image Ltd. staat op donderdag 5/10 in Vooruit in Gent.

