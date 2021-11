Jon Hopkins trekt de stekker uit: ‘Slechte muziek kan een psychedelische trip verknallen’

Electroproducer en dj Jon Hopkins zette grote zalen in lichterlaaie met de intense platen ‘Immunity’ en ‘Singularity’. Maar vorig jaar vond hij het plots tijd voor rust en bezinning. Op zijn nieuwe plaat ‘Music for Psychedelic Therapy’ is geen beat meer te bespeuren.

JON HOPKINS «Ik kroop in mijn studio met veldopnamen die ik had gemaakt in de bossen van Zuidwest-Engeland, maar ook in een grot in Ecuador. Ver van huis klonken de vogels en de watervallen vanzelf orkestraal.»

HUMO Je zegt dat ‘Music for Psychedelic Therapy’ niet past in de hokjes ambient, klassieke muziek en drones, maar er wel elementen van bevat. Welke platen binnen die drie genres zijn voor jou belangrijk geweest?

HOPKINS «Heb je de hele namiddag vrij? (lacht) Het Duitse label Eye Q had in de jaren 90 het ambientluik Recycle or Die: ik was op m’n 14de onder de indruk van de lange tracks van Ralf Hildenbeutel. En mijn favoriete ambientplaat blijft ‘The Pearl’ van Brian Eno en Harold Budd. Ik heb het voorrecht gehad om een paar keer met Brian Eno te werken, hij is lang mijn mentor geweest. Ik heb ’m net mijn nieuwe plaat opgestuurd. Ik hoop uiteraard dat hij ze goed vindt. En dat hij bij het zien van de titel ‘Music for Psychedelic Therapy’ de hommage opmerkt aan zijn ‘Music for Films’ en ‘Music for Airports’.

»In de afdeling drones was ‘Odin’ van Julian Cope belangrijk: het is één lange track met een diepe stem, it freaks out at one point. De aangehouden noten doen me meer aan kracht en energie denken dan aan een muziekstuk schrijven.»

HUMO En klassieke muziek?

HOPKINS «Ik heb veel geluisterd naar ‘Neptunus’, dat ‘De planeten’ van Gustav Holst afsluit. Ik wilde ook altijd dezelfde stukken van ‘De vuurvogel’ van Igor Stravinsky horen. En ik heb vroeger aan de piano werk van Maurice Ravel en Claude Debussy gespeeld.»

HUMO Je zachte pianostukken worden op Spotify tot wel tien keer meer beluisterd dan je danstunes.

HOPKINS «Dat komt door die Spotify-playlists met zachte pianomuziek. Goed dat die bestaan, en prima dat mensen ambient in de achtergrond hebben opstaan, maar als ik optreed, merk ik niet veel van dat succes. De meeste mensen komen om te dansen op mijn bekende uptempo-nummers. Voor hen zijn die pianostukjes vooral een weg naar de roes.

»Ik had het onlangs met Sam Shepherd van Floating Points over Spotify, naar aanleiding van ‘Promises’, dat hij met Pharoah Sanders maakte. We hebben dit jaar dus allebei meditatiemuziek gemaakt. Ik heb voor aparte songtitels gekozen, Sam voor ‘Movement 1’ tot ‘Movement 9’. Bleek dat we allebei even gedacht hebben: we maken er één track van. Maar ja, dan verdien je op Spotify echt niks meer.»

HUMO Je mediteert al een jaar of twintig en maakt nu deze muziek. Waarom heb je zo lang gewacht?

HOPKINS (lacht) «Wel, begeleide therapie met psychedelische medicijnen wordt op steeds meer plaatsen legaal. Ik vind de muziek die de therapeuten gebruiken vaak verschrikkelijk. Goedkope elektronische new age is het, die voor steeds meer mensen de trip gewoon verknalt. Daar wil ik iets aan doen.»

HUMO Je doet volgend jaar Brussel aan in kwartetvorm: piano, gitaar, viool, cello. Je komt toch ooit terug als dj?

HOPKINS «Wees gerust. Ik heb onlangs opnieuw een paar technosets gedraaid. Ik vind niks leuker dan mensen doen dansen.»

Jon Hopkins treedt op 15 september 2022 op in het Koninklijk Circus.

‘Music for Psychedelic Therapy’ verschijnt op 12 november bij Domino.

