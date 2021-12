Joost Zweegers: ‘Ik ben veel vaker met niet-gevaccineerden in discussie geraakt dan ik had gehoopt’

JOOST ZWEEGERS «In afwachting en zo positief mogelijk. Het is me vooral opgevallen dat er zoveel dappere mensen zijn. Veel vaker met niet-gevaccineerden in discussie geraakt dan ik had gehoopt.»

ZWEEGERS «Beste radio: ‘Belpop’ (Radio 1), Joris Brys (StuBru), ‘Fabriek Belgique’ (Willy). Beste tv: ‘De afspraak’ en ‘This Is It’ (Canvas), ‘Undercover’ (Eén). Beste sociale media: Yoko Ono.»

ZWEEGERS «Boek: ‘The Lyrics’ (Paul McCartney), ‘Antwerpen’ (Michael Pye). Muziek: Angèle, Oscar and the Wolf, The Haunted Youth.»

ZWEEGERS «Iedereen een virusvrij leven!»