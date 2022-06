Justin Bieber getroffen door syndroom van Ramsay Hunt: helft van publiek vraagt geld terug

Huiszoeking bij VRT: quizvragen ‘Blokken’ blijken product van kinderarbeid

Pater familias Marcus Mumford van Mumford & Sons zou weldra solo gaan, zo gaat het gerucht TTT Eerder al verschenen videoclips van Mumford in de studio, en het laatste jaar was zijn groep zo al op heroriënteren aangewezen na het vertrek van gitarist en banjobewaarder Winston Marshall TTT Marshall stapte vorige zomer uit de band nadat hij in opspraak was gekomen wegens veronderstelde extreemrechtse sympathieën: Marshall had op het internet de lof gezongen van de radicaal-rechtse stokebrand Andy Ngo TTT Dat veroorzaakte schokgolven, want doorgaans staan mensen met een banjo toch bekend voor hun verdraagzame gedachtegoed TTT Nu ja, misschien herinneren we ons ‘Deliverance’ verkeerd

Metallica, zij die hun volk leerden dat groepstherapie niet voor iedereen is, hebben besloten dat ze dat volk nog méér willen bijbrengen TTT Samen met muziekplatform Yousician hebben de metaalwerkers een onlinecursus bedacht waarmee beginnende gitaristen ‘Enter Sandman’, ‘One’, ‘Nothing Else Matters’ en ‘Master of Puppets’ in de vingers kunnen krijgen. ‘De beste manier om onze muziek te leren spelen, is mét ons te spelen’, aldus de groep, onbedoeld erotisch TTT Jammer voor leerling-drummers: zij moeten blijkbaar geduld hebben tot Lars zélf z’n eigen nummers heeft leren spelen

Steve Albini, als producer zonder meer iconisch en als brompot zonder twijfel ongeëvenaard, kent ook iets van kaarten: een week geleden heeft hij zijn tweede World Series of Poker-toernooi gewonnen in Las Vegas TTT Albini bleek aan de tafels de beste van liefst 773 deelnemers en ving net geen 200.000 dollar aan prijzengeld, bijna het dubbele van zijn vorige eindzege in 2018 TTT Het herinneren waard: tijdens zijn zegepraal van vier jaar geleden droeg Albini een T-shirt van de Luikse punknozems Cocaine Piss

Justin Bieber heeft zijn Amerikaanse tour geschrapt om medische redenen. Bieber werd getroffen door het syndroom van Ramsay Hunt, een zeldzame aandoening van de zenuwen in het aangezicht TTT In een Instagram-filmpje demonstreerde Bieber de geleden schade: één helft van zijn gezicht wil duidelijk niet meer gehoorzamen. En optreden wordt nu eenmaal oninteressant als de helft van de zaal achteraf zijn geld terug wil TTT Steve Albini kan maar beter uitkijken: nóg een helft en Justin beschikt straks over de beste pokerface denkbaar TTT Dan moet hij alleen de buitenwippers van het casino nog overtuigen dat hij meerderjarig is, en klaar

Hellfest heeft een behoorlijk groot monument opgericht ter ere van de in 2015 overleden Lemmy Kilmister, die met Motörhead een graag en vaak geziene gast was op het Franse festival TTT De metalen beeltenis van Lemmy, op zichzelf blijkbaar nog niet angstaanjagend genoeg, bevat ook een deel van zijn as en werd feestelijk ingehuldigd door oud-bandmaats Mikkey Dee en Phil Campbell TTT Op de receptie werd er naar verluidt geen fruitsap geschonken TTT Het voordeel van zo’n standbeeld in metaal: als het écht goed festivalweer is, kun je er met behulp van een meegebrachte trapladder perfect biefstukken op bakken