Justin Bieber verkoopt muziekcatalogus voor 200 miljoen dollar, wij hadden toch 300 miljoen gevraagd aan Justin

Militaire steun voor Oekraïne: Vlaamse regering maakt werk van statiegeld op lege tanks

Die van Goldband hebben iets glad te strijken TTT Daar zijn het stukadoors voor TTT Op het internet doet een filmpje de ronde waarin zanger Milo Driessen tijdens een optreden een zakje wit poeder uitstrooit over zijn hand, en de inhoud vervolgens door de neus jaagt TTT Milo zei dat hij het zakje aangenomen had van een fan. ‘Natuurlijk had ik dat niet moeten doen,’ zei hij, maar de verontwaardiging vond hij ook wel een beetje bekrompen TTT Grootste verliezer: de fan die Milo het zakje gips toestopte in de hoop dat-ie de gaten in zijn loft zou komen herstellen

Dit is jullie schuld, jullie hebben ons dit aangedaan pic.twitter.com/C6rnwvJaXe — laat me met rust (@plestik) 20 januari 2023

Mooi geprobeerd, maar het lintje voor lulligste heisa van de week wordt toch mooi opgespeld door Pink Floyd TTT Of beter gezegd: door de Pink Floyd-fans die zich op de pik getrapt voelden door het nieuwe logo dat de band op sociale media deelde, waarin de kleuren van de regenboog te zien waren TTT Natuurlijk weet iedereen die ooit maar vaagweg van Pink Floyd gehoord heeft dat die regenboog gewoon verwijst naar de hoes van ‘The Dark Side of the Moon’, in maart 50 jaar oud, maar meerdere zeikerds zagen er liever een steunbetuiging in aan de LGBTQ+-beweging, waarop ze de band ervan betichtten woke te willen zijn TTT De klagers hadden daarmee een drukke dag: ze moesten ook nog een klachtenbrief opstellen aan het adres van Caran d’Ache, dat het gewaagd had een potlodenset in regenboogkleuren uit te brengen

Beeld Facebook

Justin Bieber heeft de rechten op zijn muziek uitgebracht voor 2022 verkocht voor 200 miljoen dollar TTT Een koopje. Wij hadden 300 miljoen gevraagd aan Justin als we daarna opgezadeld zaten met zijn muziek

Eindelijk! Een Einde Aan Gekomen: Panic! at the Disco TTT Brendon Urie, het enige resterende lid in vast dienstverband, trekt na twintig jaar doelbewuste kitsch de stekker uit zijn groep omdat hij vader wordt TTT Wie het verband niet ziet: elke ouder wil zijn kinderen natuurlijk zien opgroeien in een betere wereld, en Panic! at the Disco opdoeken is een goede eerste stap

Brendon Urie Beeld Alex Vanhee

Nog beter is er nóóit aan te beginnen. Zie ook: Madonna en de autobiografische film die ze zou regisseren TTT Komt voorlopig niets van in huis, want de film zou voor onbepaalde tijd hetzelfde vriesvak in gaan waar Madge ook al haar wisselstukken bewaart. Haar nieuwste tourplannen zitten blijkbaar de opnames in de weg

Beeld Photo News

Ook Lewis Capaldi heeft vorige week commentaar gegeven, en wel bij een filmpje waarin te zien was hoe hij schokkende bewegingen maakte op het podium, tot bezorgdheid van zijn fans TTT Lewis verzekerde iedereen ervan dat hij niet met een nieuwe choreograaf in zee was gegaan, maar dat hij gewoon het syndroom van Gilles de la Tourette heeft, wat tics kan uitlokken in stressvolle situaties TTT Als zijn fans al dachten dat dát er erg uitzag: zoals Lewis thuis tict, tict hij nergens

Lewis Capaldi Beeld Koen Keppens

Pharrell Williams is gezien op het Elysée, waar hij naar verluidt op de koffie ging bij Emmanuel Macron TTT Opvallend: het nieuws kwam ongeveer gelijktijdig met de melding dat Duitsland tanks zou sturen naar Oekraïne. Weten we meteen wat Frankrijk straks stuurt TTT Ze vroegen in Kiev wapens om indringers weg te jagen, ‘Happy’ zullen ze krijgen.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: