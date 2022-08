Kamal schreef in 2020 één van de ultieme lockdownhitjes van Gen Z. Maar live overeind blijven zit er nog niet in.

‘Homebody’, het liedje in kwestie, zat al als tweede nummer in Kamals set in de Castello. Het handjevol nieuwsgierigen stond erbij en keek ernaar. Nochtans weekte de song aan de andere kant van het Kanaal veel gevoelens los bij tieners die tijdens de coronapandemie in de knoop lagen met zichzelf.

‘They say that I’m wasted potential,’ zingt Kamal er zijdezacht, ‘Meant to make my days all eventful / But sometimes I can’t help but stay at home / Toke on buds to cope with my mental / She says that I’m kind and I’m gentle / But really I’m just scared to be alone’. Jongeren die de voorbije twee jaar gebukt gingen onder het isolement en onder angstaanvallen trokken zich op aan Kamals bakje troost.

Op Pukkelpop hadden de 19-jarige zanger en zijn gitarist moeite om het publiek bij de les te houden. Klonk hij te donzig en te aaibaar? Waren zijn fluwelen r&b-songs te repetitief? Of had het festivalpubliek na een zwaar nachtje feesten eerder nood aan stevige beats om écht wakker te kunnen worden.

Kamal moet hoe dan ook tijd krijgen om muzikaal tot volle wasdom te komen. Popsterren zoals Billie Eilish en de rapper Dave zwaaien hem nu al lof toe, jazeker, maar tot nog toe lijkt hij niet veel meer dan een schattig knulletje met een leuk geluid. Zijn podiumact staat er nog niet, zijn assertiviteit liet te wensen over en zijn bindteksten deden onbeholpen aan. Nu ja, ‘Better’ en vooral ‘Blue’ zijn toffe songs - Kamal heeft sowieso songschrijverstalent.

