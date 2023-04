Kan Camille Dhont ook doorbreken in het Duits? ‘Het is verstandig dat ze nu al zoveel taallessen heeft gevolgd’

Na het succes in Vlaanderen richt Camille Dhont met een Duitse vertaling van ‘Vuurwerk’ haar pijlen op het land van de pretzel. Daarmee gaat ze Rocco Granata, Bobbejaan Schoepen en Dana Winner achterna. Al is ze niet de enige landgenoot met ambities op de Duitstalige markt.

In 2021 lag bij Camille Dhont naar eigen zeggen het “beste kerstgeschenk ooit” onder de boom: een deal met Sony Music Germany. In de periode tussen de aankondiging en nu spendeerde de Wevelgemse, bekend van eigen hits als ‘Vuurwerk’, Ketnet-reeks ‘#LikeMe’, ‘The Masked Singer’ en singles met Regi, een deel van haar tijd in de Duitse les en voor de televisie.

Waartoe ‘Sturm der Liebe’ bingen leiden kan: Camille brengt vandaag ‘Feuerwerk’ uit, een vertaling van ‘Vuurwerk’, in Vlaanderen goed voor dubbel platina. Ze tekende in Duitsland een platencontract voor drie singles en één album. Naast vertalingen werkt ze ook aan originele Duitse nummers. Waar Nederlandstalige artiesten als Bazart en Metejoor met onze noorderburen flirten, zoekt Camille Dhont het iets oostelijker.

Belgische artiesten die overschakelen op het Duits: het is geen nieuw fenomeen, vertelt onafhankelijk chartwatcher Sam Jaspers, in 1995 oprichter van Ultratop. “Bobbejaan Schoepens eerste hit in Duitsland was een vertaling van ‘Café zonder bier’, wat een cover was van Slim Dusty.” Met ‘Marina’ van Rocco Granata in een versie van schlagerzanger Will Brandes sloeg ook een andere belpopklassieker aan in de taal van Goethe.

“Salvatore Adamo heeft een deel van zijn oeuvre van het Frans naar het Duits vertaald”, vult Jaspers aan. Van ‘Es geht eine Träne auf Reisen’ – een bewerking van ‘Une larme aux nuages’ – verkocht Adamo ruim 6 miljoen exemplaren in 18 maanden. Tegen 1971, het jaar waarin de Siciliaanse Belg door Duitsland toerde, had hij er meer dan 30 miljoen platen verkocht.

Van Leo Caerts’ compositie ‘Eviva España’ werden in Duitsland alleen 56 covers uitgebracht. Het was decennialang meer dan gebruikelijk dat Belgische nummers vertaald werden. Want hoewel Rocco Granata ‘Buona Notte Bambino’ oorspronkelijk in het Italiaans schreef, had hij met de Duitse vertaling van Jules Verard succes in België, Nederland en Duitsland. Meer nog: Granata vindt de Duitse tekst “duizend keer beter dan mijn originele”, vertelde hij in De Standaard.

Op Europa – een curiosum uit 1998 – hoor je Will Tura bezig in het Hongaars, Zweeds en Tsjechisch. Vertalen is niet dé sleutel naar succes, maar het kan wel tot moois leiden. Sam Jaspers acht Camille Dhonts kans op slagen in Duitsland reëel, “omdat ze daar momenteel geen zangeressen hebben met het soort popmuziek zoals zij”. William Vaesen, Dhonts manager, noemde de Duitse platendeal eerder “een kans uit de duizend”.

Sinds bekend geraakte dat de Vlaamse zangeres ook de Duitstalige markt wil bestormen, werd er achter de schermen gewerkt aan de stap. Prioritair: haar Duits. Camille Dhont volgde driemaal per week taallessen, wat haar een feilloos Duits accent moest opleveren. “Een verstandige zet”, denkt Jaspers.

“Als je interviews kan geven in vlekkeloos Duits beschouwen ze je als één van hen. Ik zag laatst Ilse DeLange op de Duitse televisie. Sinds het Eurovisiesongfestival richt ze zich op de Duitse markt. Ze zingt dan wel in het Engels, de Duitse taal onder de knie hebben, is een grote troef, zeker als je op de Duitse tv uitgenodigd wil worden in talkshows.”

Authenticiteit nastreven is belangrijk. Dat weet ook Erik de Jong van Spinvis. Langs vaders kant heeft hij Duitse familie, waardoor hij de taal goed spreekt. Naar het voorbeeld van The Beatles vertaalde hij ‘Ik wil alleen maar zwemmen’ uit 2005 naar ‘Ich Will Ganz Einfach Schwimmen’. De Duitse versie blijft moeiteloos overeind, maar toen brak de pandemie los en liet Spinvis zijn Duitse plannen (tijdelijk) varen.

Maar hoe goed een vertaling ook kan zijn, álles moet kloppen. Toen Clouseau het in het Engels probeerde, werden er van Close Encounters (met daarop vertalingen van ‘Anne’ en ‘Louise’) 60.000 exemplaren verkocht in Duitsland. Na één album hield Clouseau de eer aan zichzelf. “We beseften al snel dat we in het buitenland niet opvielen tussen de massa”, aldus Kris Wauters. “Wat Clouseau speciaal maakt, is het Nederlands.”

‘You’ van Das Pop bestaat ook als ‘Du’, al forceerde de band rond Bent Van Looy daarmee niet de grote doorbraak in Duitsland. Dana Winner, Christoff, Soulsister, Sylver, Lasgo,… Er zijn genoeg voorbeelden van Belgische artiesten die er wel voet aan grond kregen. Naast Camille Dhont heeft ook de Mechelse rapper Makar – hij is in België geboren, maar heeft de Armeense nationaliteit – het op Duitsland gemunt.

Zijn eerste single ‘Mood’, intussen goed voor 63 miljoen streams op Spotify en 24 miljoen op YouTube, werd een hit dankzij TikTok, waarop 20 miljoen Duitsers te vinden zijn. “Hij werkt nu met Duitse schrijvers en probeert de taal zo goed mogelijk te beheersen”, vertelt zijn manager Arthur Arsenyan. “Maar hoewel het grootste deel van zijn publiek momenteel Duits is, focussen we niet enkel op Duitsland. Makar wil de wereld veroveren.”

Makars laatste single ‘Du bist mein’ is na één maand goed voor 3 miljoen Spotify-streams, al zullen op de volgende single vijf talen (Engels, Duits, Nederlands, Spaans en Frans) te horen zijn. Ook de huidige generatie popartiesten omarmt de derde landstaal. Maar is Duits de nieuwe lingua franca van de popmuziek? “De Duitse wereldhits van de laatste jaren zijn op één hand te tellen”, ziet chartwatcher Sam Jaspers. “Dat zie ik niet snel veranderen.”

