Enkele weken geleden nog in het Koning Boudewijnstadion als de amuse bij Coldplay, vandaag in de Marquee van Pukkelpop: H.E.R. houdt van groot, groter, grootst maar kan iemand haar alsjeblieft vertellen dat ze op haar best is wanneer ze het klein houdt?

Een medley van ‘We Will Rock You’ en ‘I Love Rock ‘N’ Roll’ spelen en daartussen je eigen nummer ‘Glory’ proppen, meteen daarna Lenny Kravitz’ ‘Are You Gonna Go My Way’ klakkeloos naspelen. Gabriella Sarmiento Wilson, alias H.E.R., lijkt in een fase van haar carrière te zitten waarin ze nog niet voor zichzelf heeft uitgemaakt of ze r&b boven potige rock verkiest.

Ze heeft de présence, ze heeft de stem en ‘Damage’ was het bewijs dat ze ook knusse melige soul in de vingers heeft zitten. Maar hoewel ze veel heeft, mist ze vooral een duidelijke richting. Soms rock, soms r&b, soms pure pop, veel covers: het wordt voor H.E.R. stilaan tijd om een knoop door te hakken.

Afgaande op de respons moet ze voor rock gaan, maar wij hopen dat ze de sound van ‘We Made It’ uitdiept, wat klonk als Coldplay dat in een Jorja Smith-fase zit, of voor een show met enkel en alleen intieme momenten, zoals toen ‘Best Part’ binnenkwam als een shotje amaretto op een stormachtige zomeravond. Laat het even bezinken, beste H.E.R., en laat weten wat het geworden is.

