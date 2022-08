Kanye West cancelt optreden op festival maar verschijnt er wel als gastartiest bij Lil Durk

Grappiger dan de reeks: man vergelijkt schrappen ‘F.C. De Kampioenen’ met boekverbrandingen en meent het

Is corona stilaan verteerd, zit het wéér niet mee voor het Vlaamse restaurantwezen. De nieuwste plaag onder restaurateurs: Ed Sheeran TTT Voorafgaand aan zijn optreden in het Koning Boudewijnstadion dook Ed op in meerdere restaurants bij ons. In Brussel had Ed plots zin in Aziatisch, terwijl hij in Antwerpen dan weer langsliep bij The Jane TTT En klant is koning: Old Boy, het Brusselse restaurant, sloot zelfs speciaal de deuren voor andere klanten zodat Ed rustig kon lunchen TTT Of misschien hadden ze gewoon vernomen wat Ed had uitgehaald in The Jane, want aansluitend op zijn maaltijd daar zette hij de boel op stelten door een heuse karaoke-avond te improviseren TTT Karaokebars mét Michelinsterren: je ziet ze niet vaak

Beeld Instagram/FlipWorldFoodie

Verhoudt zich nog altijd tot elke vorm van redelijkheid als een, welja, karaokebar tot een sterrenrestaurant: Kanye West TTT Op dezelfde dag dat Ye een optreden had moeten spelen als headliner van het Rolling Loud-festival in Miami, een concert dat hij nota bene minder dan een week op voorhand annuleerde, daagde hij er vervolgens tòch op als gastartiest tijdens het optreden van Lil Durk TTT Alsof hij het erin wou wrijven TTT Dubbel zo jammer voor Kid Cudi, die in tussentijd de ondankbare taak had gekregen om Kanye te vervangen als headliner, en zijn moeite beloond zag met talloze voorwerpen die zijn richting uitgegooid werden door het minder dan enthousiaste publiek. Cudi hield het bekeken na enkele nummers TTT ‘Als er nog één fucking ding het podium opgegooid wordt, stap ik op. Don’t fuck with me’ - Kid Cudi, luttele seconden voor iemand een waterfles naar z’n kop mikte

Kid Cudi doesn’t deserve this. Smh. pic.twitter.com/J7izJHoZOm — philip lewis (@Phil_Lewis_) 23 juli 2022

Nog een citaat: ‘Momenteel bestaat er geen Radiohead’ TTT Die komt dan weer van Ed O’Brien. Die kan het weten, want hij speelt gitaar in Radiohead TTT Gevraagd in een podcast of de groepsleden elkaar nog zullen terugvinden in de toekomst, antwoordde hij: ‘Misschien wel, misschien niet. Wat maakt het uit?’ TTT Nu ja, Ed relativeerde zijn doemberichten daarna nog door er ‘waarschijnlijk wel’ aan toe te voegen, maar toch: spannender hoeft het deze week niet meer te worden

Krek dezelfde gedachte die Tom Morello door het hoofd geflitst moet zijn nadat hij tijdens een optreden met het hervormde Rage Against The Machine tegen de grond was gewerkt door een security-agent TTT Ja, die lui die betaald worden om te verhinderen dat bandleden aangevallen worden op het podium TTT Nauwelijks had de groep tijdens hun optreden in Toronto onder luid gejoel ‘Killing in the Name’ ingezet, of er verscheen een concertganger op het podium. De beveiligingsagent schoot onmiddellijk in actie, maar kon helaas nauwkeuriger te werk gaan: hij miste de stagediver, en maaide in de plaats Morello van het podium TTT In zo’n geval is het zoals met voorbehoedsmiddelen of parachutes: soms is ‘bijna goed’ gewoon niet goed genoeg

De ene krijgt flessen naar z’n kop, de andere wordt neergemaaid door een ordedienst, en toch mag Imagine Dragons nog altijd ongehinderd op een podium staan TTT Dan Reynolds en de zijnen werden vorige week zelfs uitverkoren als ambassadeurs van United24, een door president Volodymyr Zelensky opgericht initiatief om humanitaire hulp in te zamelen voor zijn zo getroffen Oekraïne TTT De precieze Oekraïense strategie om de oorlog te winnen blijft officieel staatsgeheim, maar kijk dus niet op als Imagine Dragons straks plots een Russische tournee aankondigt TTT Als Vladimir Poetin dacht dat hij het alleenrecht had op mensenrechtenschendingen, vergist hij zich schromelijk TTT Volgende week weer? TTT Misschien wel, misschien niet. Wat maakt het uit?