Kanye West deelt eerste beelden van McDonald’s hamburgerdoosje dat hij zélf heeft ontworpen

Met de deur in huis: sterfgevallen te over vorige week, thuis en daarbuiten TTT Thuis: het jammerlijke verscheiden van zanger en gitarist Tiny Legs Tim, zoals Tim De Graeve zich liet noemen telkens als hij de blues moeiteloos naar zijn hand zette TTT De Graeve, 44 pas, kampte al jaren met een leveraandoening, en stierf tijdens een transplantatie TTT Voor een gepast eerbetoon: dim de lichten en buig uw mooiste blue note om tot een treurige krul TTT Daarbuiten: het overlijden van Andy Fletcher, toetsenist en medeoprichter van Depeche Mode TTT Een doodsoorzaak werd niet gegeven, maar wat het ook was, het kwam te vroeg. Fletcher werd maar 60

Dan het goede nieuws: Noel Gallagher is genaaid TTT Dat zit zo: als fervente fan van Manchester City bevond Noel zich in het feestgedruis toen de Citizens kampioen speelden tegen Aston Villa, en in het gewoel kreeg hij, weliswaar per ongeluk, een kopstoot TTT Na een hertelling van zijn vingers – ‘Vijftien’ – en een merkwaardige heimwee naar het fysieke geweld uit zijn Oasis-dagen, trok Noel toch maar naar het ziekenhuis, waar hij snel gehecht werd TTT Eén wagenwijd openstaande scheur in het gezicht van een Gallagher is er doorgaans al één te veel

Noel Gallagher komt aan in het Etihad Stadium van Manchester City Beeld Reporters / Splash

Uitgerekend in de week waarin bij ons de Michelinsterren over ’s lands eetgelegenheden werden uitgestrooid, plaatste de bekende gastronoom Kanye West een afbeelding van een hamburgerdoosje van McDonald’s op Instagram dat hij zélf heeft ontworpen TTT Het was onduidelijk of Kanye de wereld uit eigen beweging wilde meedelen hoe een hamburgerverpakking er hoorde uit te zien, of dat het wees op een nakende samenwerking met de hamburgerketen. Beide zijn geloofwaardig: voor een fastfoodmerk met een clown als mascotte is een samenwerking met Ye een voor de hand liggende keuze TTT Na zijn cryptische afbeelding plaatste Kanye het volgende bericht: ‘Volgende week is het aan de frieten’ TTT Sindsdien geen oog meer dichtgedaan

Smells like grof geld: de gitaar waarmee Kurt Cobain te zien was in de clip van ‘Smells Like Teen Spirit’, is onder de hamer gegaan en heeft een slordige 4,5 miljoen dollar opgebracht TTT De waarde van het instrument, een blauwe Fender Mustang voor linkshandigen uit 1969, werd geschat op 600.000 dollar, maar het is met tweedehands muziekinstrumenten zoals op de huizenmarkt: alleen een gek die denkt dat hij de zaak nog beklonken krijgt door de vraagprijs te bieden

Opstootje in Kingsland, het onooglijke lapje grond in de Amerikaanse staat Arkansas waar Johnny Cash negentig jaar geleden ter wereld is gekomen: het silhouet van hun bekendste telg staat nu op de watertoren afgebeeld. Hoog genoeg om buiten het bereik van vandalen te blijven, zou je denken, ware het niet dat in het zuiden van de VS het aantal wapens per kop hoger ligt dan het gemiddelde BMI TTT Een verveelde wapenbezitter mikte vorige week een kogel in het kruis van Cash en schoot aldus de watertoren lek, waardoor het leek alsof de Man in Black onafgebroken stond te pissen TTT De plaatselijke veteranenvereniging feliciteerde hem met zijn uitmuntende schot, en bedankte hem in één moeite door voor het onder de aandacht brengen van de gevolgen van prostaatproblemen op latere leeftijd