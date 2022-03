Kanye West ontvoert, vermoordt en begraaft romantische rivaal Pete Davidson in onsubtiele muziekvideo

Belgische sancties succes: Vladimir Poetin vast in achtbaan Studio 100

Je moet er wat minder bij hoesten, en er komt door de band genomen iets meer Jan Balliauw bij kijken, maar muzikaal gezien belooft de oorlog in Oekraïne alvast het nieuwe corona te worden. De groepen die de laatste week hun optredens in Oekraïne en Rusland schrapten, zijn intussen niet meer op de vingers van één burgerslachtoffer te tellen TTT Måneskin doet echter nog beter dan de concurrentie, en heeft met het wapengekletter als reden zelfs de héle Europese tour in de koelkast gestopt TTT Italiaans voor koelkast: frigorifero. Dat terzijde TTT Door die beslissing lopen ook Måneskins geschrapte concerten in onze contreien, het zijn er intussen een paar, nieuwe vertraging op bij het opnieuw inplannen TTT De optredens van Niels Destadsbader en Metejoor in Kiev, door de regering-De Croo naar Oekraïne gestuurd als deel van het beloofde wapenpakket, gaan natuurlijk wel door TTT Bij dezen zien we ons ook genoodzaakt Metejoor te feliciteren met zijn eerste vermelding in deze kolommen. Nu heeft hij het wel helemaal gemaakt

Niels Destadsbader Beeld BELGA

Meer Belgen in het buitenland: Angèle, die laatst in New York het podium van de vermaarde Madison Square Garden besteeg om samen met Dua Lipa hun gedeelde hit ‘Fever’ te brengen TTT Het was naar verluidt zij of Björn Soenens. Dua heeft haar keuze gemaakt

Nog even terug naar Eurosong, met de belofte dat we er geen gewoonte van zullen maken: Rusland zal ook niet welkom zijn bij de volgende editie in Turijn TTT Het was slechts één maatregel uit het strenge pakket aan sancties opgelegd aan Rusland, waaronder ook de beslissing om Vladimir Poetins zwarte gordel in het taekwondo af te nemen TTT Terwijl die laatste maatregel genomen werd, zat Vlad blijkbaar net halfweg een training: zijn gezicht toen hij plots in elkaar gemept werd door mannetjes van twee koppen kleiner dan hij, was naar verluidt kostelijk

Nieuws geplukt uit het online muziekmagazine Keys & Chords: folkkoningin Judy Collins, recent in deze pagina’s nog geprezen voor haar nieuwste worp ‘Spellbound’, zal dit najaar te bewonderen zijn in Antwerpen TTT Ook liet Judy weten fan te zijn van ‘Professor T.’, dat het blijkbaar tot op de Amerikaanse televisie geschopt heeft: zorgelijk nieuws, want na Alex Callier in het Songfestival betekent een internationale doorbraak van de coupe van Koen De Bouw in ‘Professor T.’ alweer geen gunstige reclame voor ons zo al genoeg geteisterde nationale kapperswezen

David Crosby Beeld Getty Images

Goede raad van David Crosby voor jongelui die er luidop van dromen om muzikant te worden: ‘Word geen muzikant’ TTT Reden achter Crosby’s kribbigheid: de povere cheques die de streamingdiensten uitkeren, wat hem — aldus Crosby — zowat de helft van zijn inkomen zou kosten, en voor jonge artiesten de weg naar de top nog steiler maakt dan die al was

Eindelijk wat goed nieuws: het gaat weer wat beter met Kanye West. Oef TTT Rechtzetting van het vorige bericht: Kanye heeft net een clip uitgebracht waarin hij zijn rivaal Pete Davidson ontvoert en begraaft TTT Alles weer bij het oude dus. Oef TTT Zal mij weer overkomen: wilde ik voor de verandering eens afsluiten met een mop over balletdansers, ben ik de pointes vergeten